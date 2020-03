Aulangon talonakin tunnettu rakennus on valmistunut vuonna 1913. Se on merkitty kaavassa suojeltavaksi. Kuva: Pirjo Palviainen / Lukijan kuva

Leppävaarassa, urheilupuiston kupeessa Veräjäpellonkadulla nököttää pieni puutalo. Sen ikkunat on peitetty vanerilla. Vaalean puutalon vieressä on saunarakennus, jonka ikkunat on niin ikään lyöty umpeen.

Talo ja sen pihapiiri ovat tuttuja Lea Pitkäselle. Aulangon talonakin tunnettu, vuonna 1913 valmistunut rakennus on hänen äitinsä lapsuudenkoti.

”Äidin täti osti sen ennen sotia huvilaksi. Siihen aikaan oli tapana, että helsinkiläiset ostivat huviloita Espoosta. Kun sota syttyi, he muuttivat sotaa pakoon huvilalle ja sodan jälkeen he jäivät sinne asumaan”, Pitkänen muistelee.

Pitkäsen äiti syntyi pari vuotta jatkosodan päättymisen jälkeen, vuonna 1946. Pitkäsen äidin perhe asui talon yläkerrassa ja äidin tädin perhe alakerrassa.

Pitkänen on itsekin asunut talossa ja sen pihapiirissä muutamaan otteeseen. Yhden kesän hän asui saunarakennuksessa.

”Talossa on asunut paljon äidin puolen sukua. Se oli ihan tyypillistä, että sukulaisia ja tuttuja otettiin alivuokralaisiksi.”

Aulangon talo pysyi Pitkäsen äidin serkun Beatrice Lemmströmin omistuksessa aina 1980- ja 1990-lukujen taitteeseen asti. Tällöin kaupunki lunasti talon ja sen maat sekä rakennutti talon viereen urheiluhallin.

”Beatrice olisi saanut oikeuden asua talossa, mutta hän oli jo vanha ja se olisi käynyt aika raskaaksi. Talo olisi vaatinut mittavaa peruskorjausta”, Pitkänen kertoo.

Aulangon talo on kaavassa merkitty suojeltavaksi. Saunarakennusta ei ole suojeltu.

Jonkin aikaa sitten talo pihapiireineen tuli hetkeksi myyntiin. Pitkänen tilasi silloin talon myyntiesitteen ja pohti hetken aikaa jopa talon ostamista.

”Talo vaatii ison peruskorjauksen. Se on ollut niin pitkään tyhjillään. Kauppahinta ei ollut paha neliömäärään nähden, mutta korjauksiin olisi mennyt sama.”

Kaupunki veti kuitenkin kohteen nopeasti pois myynnistä.

Veräjäpellonkadun liikennemäärät ovat viime vuosina kasvaneet, mikä on harmittanut kadun varren asukkaita. Niinpä kaupunki on selvittänyt vaihtoehtoisia tielinjauksia Leppävaaran uimahallille.

Yhdessä vaihtoehdossa uusi tielinjaus kulkisi Aulangon talon pihan poikki. Tämän takia kaupunki päätti vetää Aulangon talon pois myynnistä.

Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että liikenne yritetään saada pois Veräjäpellonkadulta ohjaamalla se Veräjävahdinraitille. Tällöin ei Aulangon taloon ja sen pihapiiriin tarvitsisi koskea. Niinpä kaupunki valmistelee talon laittamista uudelleen myyntiin.

Pitkänen toivoo, että talolle löytyisi jossain vaiheessa uusi omistaja, joka pitäisi talosta hyvää huolta.

”Kyllä minua riipaisee talon nykyinen kunto.”