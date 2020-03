Koronaviruksen jatkaessa leviämistään ympäri pääkaupunkiseutua Janika Niemisen yö oli uneton.

”Tämä on ollut kolaus ihan kaikille, että huoli ympärillä olevista ihmisistä on kova”, Nieminen sanoo.

Myös tuntemattomien kohtalot valvottivat. Miten pärjäävät heikkokuntoisimmat, entä millaista on elämä karanteenissa niillä, jotka kärsivät perheväkivallasta tai alkoholismista? Lisäksi on tietysti vielä niitäkin, joiden on pakko mennä töihin.

Nieminen ja hänen yhteistyökumppaninsa Rosanna Kulju perustivat vastikään tapahtuma- ja hyvinvointiyrityksen, jolla on listoillaan sata asiakaspalvelun ammattilaista. Koronaviruksen takia alkoi näyttää siltä, että asiakaspalvelijoille oli tarjolla tänä keväänä vain ei-oota.

Nieminen ja Kulju pohtivat, miten voisivat auttaa muita vaikeassa tilanteessa. Niinpä Janika Viihde & Hyvinvointi -niminen yritys ryhtyi välittämään apua poikkeustilasta kärsiville pääkaupunkiseudulla. Apu voi olla monenlaista kaupassa tai apteekissa käymisestä lastenhoitoon ja juttuseuraan.

”Yritetään auttaa ja olla läsnä siinä avuntarpeen hetkellä”, Nieminen tiivistää.

Monessa perheessä ollaan yhtäkkiä tilanteessa, jossa vuorokauden jokainen tunti vietetään yhdessä. Yhdessäolo voi tuntua kuluttavalta lastenhoidon, kotitöiden ja kaiken stressin kasaantuessa.

Juuri tällaisiin arkisiin tilanteisiin Nieminen toivoo voivansa työntekijöidensä kanssa tuoda helpotusta.

”Tämä on kuitenkin sellaista, mitä me kaikki haluamme tehdä. Mehän haluamme palvella ihmisiä, ja sen takia olemme asiakaspalvelutyössä.”

Toiminnan alkumetreillä saatu palaute on ollut positiivista. Työntekijöille uusi palvelu on ollut helpotus keikkapulaan ja keino auttaa, poikkeustilanteen luoman uuden arjen kanssa painiville lisäkädet ovat tervetulleita.

Palvelun hinta määrittyy tapauskohtaisesti riippuen esimerkiksi työtehtävistä ja avun kestosta. Nieminen kertoo hintojen olevan tavallista alhaisempia. Maksu on kuitenkin otettava, jotta työntekijöille voidaan maksaa palkkaa.

Apukeikat varataan puhelimen, sähköpostin tai vaikka sosiaalisen median kautta. Nieminen koordinoi, kuka työntekijöistä lähtee millekin keikalle. Lisäksi hän hoitaa itse lapsia kotonaan Espoossa. Ajanvietteenä ovat esimerkiksi metsäretket.

Pääsääntönä on, että esimerkiksi lasten kanssa tekemisissä ollut työntekijä ei seuraavana päivänä mene auttamaan vanhusta, vaan jokaiselle varataan tietty kohderyhmä, jossa pystyään. Auttaja pyritään pitämään samana aina kun mahdollista.

Tarvittaessa työntekijät käyttävät suojavarusteita, hanskoja ja maskeja. Esimerkiksi lasten kanssa vietetään mahdollisimman paljon aikaa ulkona.

Tällä hetkellä uusi palvelu tuntuu vastaavan tarpeeseen. Nieminen varautuu kuitenkin mielessään jo uusiin haasteisiin.

”En tiedä, mitä maanantai tuo tullessaan”, hän pohtii.

Tilanne elää nopeasti, eikä avuntarve ole lähiaikoina ainakaan vähenemässä. Nieminen aikoo kuitenkin jatkaa sitä, minkä kokee tärkeäksi, oli tilanne tulevaisuudessa mikä tahansa.

”Tilanteet ja suositukset muuttuvat todella nopeasti, mutta keksin varmasti keinon auttaa sellaisia, jotka apua tarvitsevat.”