Muutamassa ravintola Brunnsdalin pöydässä istuu torstaina aamupäivällä lounasruokailijoita. Kirkas kevätaurinko paistaa sisään vanhan puurakennuksen ikkunoista. Hetken voisi ajatella, että on ihan tavallinen, hiljainen torstai Espoon Kauklahdessa.

Sitten katse kiinnittyy hernekeittolounaansa juuri viimeistelleen Susanna Bärlundin käsiin. Niitä peittävät ohuet suojahanskat.

Kirkkonummella asuvat Susanna Bärlund ja Vesa Hokka halusivat tulla Brunnsdaliin lounaalle koronavirustilanteesta huolimatta, eikä syynä ollut pelkästään nälkä.

”Olemme huolissamme pienistä paikallisyrityksistä. Tuntuu pahalta, että tämä iskee niin pahasti juuri pienyrityksiin. Haluamme pitää lähikylän elävänä”, Bärlund sanoo.

”Tämä tilanne tekee monen pienyrittäjän elämän hankalaksi. Ei siinä voi pieni ihminen oikein muuta tehdä kuin näyttää ostamalla tukensa”, Hokka jatkaa.

Susanna Bärlund haluaa tukea pieniä yrityksiä ja tuli siksi lounaalle Brunnsdaliin. Ravintolakäyntiä varten hän oli suojautunut hanskoilla. Kuva: Kalle Koponen / HS

Hokka ja Bärlund eivät ole ajatustensa kanssa yksin. Eri puolilla Suomea on herännyt huoli nimenomaan pienyrittäjien tilanteesta, ja ihmiset ovat kannustaneet toisiaan tukemaan paikallisia yrittäjiä.

Kauklahdessa yhteisöllisyys ja paikallisten pienyrittäjien merkitys yhteisölle on perinteisesti ollut vahvaa. HS Espoo kertoi vuosi sitten, kuinka reilun 10 000 asukkaan Kauklahteen on muodostunut poikkeuksellinen kivijalkakauppojen keskittymä.

Ravintola Brunnsdaliin ovesta sisään saapuvat asiakkaat moikkaavat iloisesti omistaja Olli Vauhkosta ja kyselevät, miten tällä ja ravintolalla menee. Osa ottaa ruuan mukaan, osa syö paikan päällä. Ravintola on myös aloittamassa ruuan kotiinkuljetukset lähialueelle.

”Periksi ei anneta. Ensi viikko katsotaan, miten nettimyynti lähtee vetämään, että voidaanko paikkaa pitää auki. Ruokailijoiden määrä on tippunut kolmanneksella, mutta vielä ollaan pinnalla”, Vauhkonen sanoo.

Olli Vauhkonen pyörittää lounasravintola Brunnsdalia Kauklahdessa. Asiakkaiden määrä on vähentynyt noin kolmanneksella, mutta moni myös haluaa tukea paikallista yrittäjää. Kuva: Kalle Koponen / HS

Alueen yrittäjät ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä, ja pohdinnassa on ollut erityisesti ruuan kuljettaminen karanteenissa tai muuten eristyksissä oleville.

”Tässä on puitteet olemassa, ja haluamme pitää työntekijät töissä. Yhteinen tahtotila on se, että kyllä oma kylä pitää pitää hengissä.”

Ravintoloihin, kahviloihin ja osaan erikoiskaupoista koronaviruksen aiheuttamat liikkumisrajoitukset ovat iskeneet pahasti.

Brunnsdalin vieressä sijaitsee pieni italialaisia herkkuja myyvä puoti Saporino Italiano.

Kauppa avasi ovensa muutama viikko sitten, mutta virallisia avajaisia ei ehditty edes viettää, ennen kuin koronavirus jo sotki kaikki suunnitelmat.

Viikko on ollut todella hiljainen, kertoo kaupan omistaja Francesca Frattucci.

”Osaa ihmisiä pelottaa se, että tuotteet ovat Italiasta. Mutta sitten on ollut ihmisiä, jotka ovat tulleet nimenomaan tämän tilanteen takia ja sanoneet, että on kiva, että olemme edelleen auki ja että he haluavat ostaa täältä tukeakseen meitä”, Frattucci sanoo.

Francesca Frattucci avasi italialaisia tuotteita myyvän herkkukaupan Kauklahteen helmikuussa. Koronavirus on karkoittanut kaupasta lähes kaikki asiakkaat. Kuva: Kalle Koponen / HS

Tilanne on vetänyt mietteliääksi myös kylän keskustassa sijaitsevan kuntosaliyrittäjän. Toki valonpilkahduksiakin on.

Kauklahden K3 kuntoklubin yrittäjä Mika Leivon mukaan yhteisöhenkeä kyllä löytyy.

”Eräskin asiakas laittoi ensin viestin, että haluaa katkaista jäsenyyden lääketieteellisten syiden takia, mutta sitten kaksi tuntia myöhemmin tuli viesti, että hän jatkaa maksujen maksamista, kun meillä taitaa olla täällä nyt ongelmia muutenkin. Siitä tuli todella hyvä mieli. Ihmiset miettii isompaa kuvaa, miten pidetään paikat pyörimässä”, Leivo sanoo.

Maria Perendi osti etätyöpäivän lounaat Kauklahdessa sijaitsevan leipomo Halmen kahvilasta. ”Nyt kun ollaan päivisin kotona, on ruoka mukava hakea kotiin läheltä”, Perendi sanoo. Kuva: Kalle Koponen / HS

Vähän matkan päässä Brunnsdalista ja Saporinosta sijaitsevassa Lihakauppa Ordénissa koronaviruksesta johtuva poikkeuksellinen tilanne on puolestaan lisännyt myyntiä.

”Ihmiset eivät halua pyöriä isoissa kaupoissa tartuntariskin pelossa. Täällä käy paljon vanhoja pariskuntia, joiden pitää kuitenkin ostaa ruokaa”, sanoo Jörgen Ordén, joka pyörittää lihakauppaa yhdessä veljensä Anders Ordénin kanssa.

”Nyt menee tasaisesti ihan kaikkea. Erityisesti ihmiset ostavat jauhelihaa, kun se on helppo pakastaa, eikä sitä ostaessa tarvitse tietää, mitä siitä tekee”, Anders Ordén jatkaa.

Anders Ordén (vas) ja Jörgen Ordén pyörittävät lihakauppaa Kauklahdessa. Heillä on riittänyt asiakkaita, sillä moni tekee ostoksensa nyt mieluummin pienessä kaupassa. Kuva: Kalle Koponen / HS

Kauklahtelaispariskunta Carita ja Bjarne Sandberg käy usein ostoksilla paikallisessa lihakaupassa. Nyt mukaan lähti kerralla enemmän lihaa, joista osa laitetaan pakkaseen. ”Kyllä se mielessä on, että tämä on pienille kaupoille vaikeampaa”, Carita Sandberg sanoo. Kuva: Kalle Koponen / HS

Hieman vastaavanlainen tilanne on nyt myös kalakauppa Maxin kalassa. Max Grönholmin vuonna 2016 perustama Maxin kala pongahti nopeasti suursuosioon ja on raivannut tietä myös muille Kauklahden yrittäjille.

Torstaina päivällä kalakaupan tiskillä riittää asiakkaita.

”Tiesin, että ruokakauppa on se, johon tämä tulee iskemään ihan viimeisenä. Ihmiset syövät joka tapauksessa. Monilla on lapset kotona ja ihmiset tekevät töitä kotona, joten kotona syödään myös lounas. Meillä on toistaiseksi ollut myynnit nousussa”, Grönholm sanoo.

Kalakauppias Max Grönholm pitää tärkeänä sitä, että yhteisössä ihmiset auttavat toinen toisiaan. Kuva: Kalle Koponen / HS

Itsekin Kauklahdessa asuva Grönholm kiinnitti huomiota siihen, että paikallisessa Facebook-ryhmässä monet olivat huolissaan alueen yrittäjien tilanteesta. Koska hänen yrityksellään kuitenkin menee vallitsevasta tilanteesta huolimatta hyvin, halusi hän antaa jotain takaisin yhteisölle, jolta hän itse kokee saaneensa paljon.

”Ei ole toista tällaista kaupunginosaa, josta löytyisi yli 100-vuotias leipomo, lihakauppa ja kalakauppa. Perheet, joilla on taloudellisesti tiukkaa, käyvät ostamassa aina kuin mahdollista kalat meiltä ja lihat Ordénilta, koska he haluavat pitää oman kylän paikat pyörimässä. Nyt on meidän mahdollisuutemme antaa takaisin.”

Syntyi ajatus ilmaisesta, laadukkaasta kalakeitosta, jota jaettaisiin niille, joihin koronaviruksesta aiheutuvat rajoitukset iskevät pahiten, kuten ikäihmisille ja lapsiperheille.

”Meillä meni Maxin kalassa osin koronan takia lounas breikille. Se avaa meille sen, että meillä olisi aikaa ja mahdollisuus tehdä lounaskeittoa, jota sitten jaettaisiin koteihin.”

Ja kuten Kauklahdessa usein on tapana, homma lähti heti pyörimään aika isolla vaihteella.

Mukaan ilmoittautuivat muun muassa paikallinen Halmeen leipomo, Maxin kanssa samassa rakennuksessa sijaitseva K-supermarket Lasihytti, pakkausmateriaaleja valmistava Ki-Sal sekä tuoretukku Vihannespörssi. Hyväntekeväisyysjärjestö Apuna ry kerää listan apua tarvitsevista henkilöistä, ja ruuan kuljettavat paikan päälle kauklahtelaiset asukasaktiivit.

”Olemme riippuvaisia tästä yhteisöstä. On ollut hienoa huomata, miten paljon jengi haluaa auttaa.”

Jos siis kaikki menee suunnitelmien mukaan, keskiviikkona kauklahtelaisen automarketin pihalta lähtee jakeluun sata litraa tuoretta kalakeittoa.