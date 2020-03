Viikon ajan etäopetus on ollut monen koululaisen ja opettajan arkea. Mutta miten yhtäkkinen siirtyminen etäopetukseen on sujunut ja miltä arki nyt näyttää videoyhteyksien ja viestein toimivassa luokassa?

Espoolainen luokanopettaja ja apulaisrehtori Niina Sivonen päätti viime viikolla, että hän alkaa pitämään kertaheitolla mullistuneesta kouluarjesta visuaalista päiväkirjaa ja jakaa luokkahuoneessaan tapahtuvia kokemuksiaan myös muille.

Niina Sivonen. Kuva: Niina Sivonen

Viikon varrella jokaisesta etätyöpäivästä on syntynyt yksi kuva, joka tiivistää jotain Lähderannan alakoulussa kuudesluokkalaisia opettavan Sivosen päivästä.

Humoristisella otteella tehdyistä piirroksista on tullut lyhyessä ajassa suosittuja opettajien ja muiden opetusalan ammattilaisten keskuudessa esimerkiksi Facebookissa Alakoulun aarreaitta -ryhmässä ja opettajien Freed-yhteisössä, jonne piirroksia on jaettu ja jossa moni Sivosen kollegoista on kertonut löytäneensä kuvista samaistumispintaa.

”Halusin, että tästä ajasta jää jokin muisto itselle, mutta myös kanssasisarille ja -veljille”, Sivonen kertoo.

Viime päivinä Sivosen luokassa arki on näyttänyt esimerkiksi tältä:

Päivä 1: Ensiksi täytyy muistuttaa itseään siitä, mikä on tärkeintä töitä tehdessä. Kuva: Niina Sivonen

Päivä 2: Sitten etäyhteydet laitetaan kuntoon. Kuva: Niina Sivonen

Päivä 3: On etätunnin aika. Kuva: Niina Sivonen

Päivä 4: Etäisyys tuo myös oppilaista yllättäviä puolia esiin. Kuva: Niina Sivonen

Ajatus etätyöpäivien kuvittamisesta sai alkunsa siitä, kun Sivonen huomasi haluavansa tallentaa opettajan työn muutosta. Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan takia moni opettaja on joutunut lyhyessä ajassa muuttamaan opetustaan.

Vaikka digitaalisista oppimisympäristöistä puhutaan, yhtäkkinen siirtyminen etäopetukseen on voinut olla osalle opettajista stressaavaa, Sivonen toteaa. Siksi hän on kuvillaan halunnut valaa uskoa ja luoda positiivista asennetta omaan ammattikuntaansa.

”Tämä saattaa olla varmasti monelle kuormittavaa, mutta uskon siihen, että kyllä me tästä selvitään niillä perinteisen pedagogiikan keinoillakin.”

Sivonen käyttää piirroksia myös omassa opetuksessaan. Pari vuotta sitten hän huomasi, kuinka paljon hänen oppilaansa oppivat asioita kuvista. Kuvituksia on käytetty esimerkiksi sanaluokkia, matematiikkaa ja ympäristöoppia opettaessa. Sivonen myös kokee itse olevansa visuaalinen oppija.

Vielä Sivosenkaan luokassa ei tiedetä, milloin opettaja ja luokkakaverit näkevät seuraavan kerran kasvotusten. Joka päivä oppilaisiin on oltu vähintään tunnin verran videoyhteydessä, ellei kauemminkin.

”Välillä videoyhteydet pätkii, mutta kyllä tämä tästä on hyvin alkanut sujumaan.”