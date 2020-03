Pääkaupunkiseudulla moni kukka jo kukkii. Esimerkiksi Espoossa sinivuokot ja krookukset kukkivat, vaikka kummankin niiden kukinta-aika on yleensä huhti-toukokuussa. Samoin Helsingissä on näkynyt täydessä kukassa olevia leskenlehtiä.

Tänä vuonna kukkien kukinta-aika on aikaistunut tavanomaista lämpimämmän talven takia. Myös maaliskuu on ollut tähän mennessä lämpimämpi kuin yleensä. Viime päivinä lämpötila on kohonnut paikoin noin kymmeneen asteeseen Suomen etelä- ja keskiosissa, mutta ensi viikolle on jo luvassa viileämpää.

Leskenlehtiä Vantaanjoen varrella Oulunkylän puolella. Kuva: Tuija Salmi

Kukkien varhainen kukinta-aika on näkynyt myös Helsingissä Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Ylipuutarhuri Pertti Pehkosen mukaan puutarhassa kukkii jo muun muassa krookuksia ja iiriksiä.

Pehkosen mukaan varsinkin sipulikukat reagoivat herkästi lämpöön, minkä takia kukinta on nyt jo alkanut. Lisäksi routaa ei ollut juuri ollenkaan.

”Nyt olemme kuukausi kaksi melkein edellä. Vaihtelua on vuosien välillä.”

Ensimmäisenä puutarhassa alkoi kukkimaan talventähti, joka oli nupullaan jo tammikuun lopussa, vaikka yleensä sen kukinta aika on maalis-huhtikuussa

Myös muualla Suomessa on tehty havaintoja varhain alkaneesta kukinnasta. Kirsikkapuut alkoivat kukkia poikkeuksellisesti jo helmikuussa Turussa. Kukkivista sinivuokoista tehtiin myös samaan aikaan havaintoja Lahdessa.

Esimerkiksi talventähtien osalta Pehkonen muistaa kukinnan alkaneen ennenkin jo melko varhain.

”Esimerkiksi kuusi vuotta sitten helmikuun viimeisellä viikolla niitä oli jo useampi kukassa.”