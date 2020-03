Kalakeitto tuoksuu jo parkkipaikalla. Kello on kymmenen ja kalakauppa Maxin kalan keittiössä Kauklahdessa on täysi tohina päällä. Tunnin kuluttua täältä on lähdössä jakeluun sata litraa kalakeittoa apua tarvitseville lähialueen asukkaille.

Miki Kurkela annostelee keittoa litran astioihin. Jokaiseen astiaan menee noin neljä kauhallista keittoa. Kurkela haluaa tehdä annostelun huolella, jotta astioihin tulee tasaisesti sattumia. Liemi on tehty valmiiksi eilen illalla. Siihen on käytetty kuhan ja lohen ruotoa.

Maxin kalassa työskentelevä Miki Kurkela vastaa kalakeiton valmistuksesta. Kuva: Kimmo Penttinen

Myymälän puolella lattialla on pinossa leipälaatikoita. Niissä on paikallisen Halmeen leipomon leipiä, jotka ovat lähdössä kalakeiton kanssa jakeluun.

Pian vielä kiinni olevan kaupan ovelta kuuluu koputus. Lounasravintola Brunnsdalin yrittäjä Olli Vauhkonen saapuu paikalle sadan leivosrasian kanssa. Jokaisessa rasiassa on kaksi palaa mustikkapiirakkaa ja vähän suklaata.

”Suklaa on lohturuokaa, sen näkee siitä, että kauppojen suklaahyllyt ovat tyhjinä”, Vauhkonen sanoo ja hymyilee leveästi.

Paikallista kalakeittoa, leipää ja mustikkapiirakka. Kauklahden hyväntekeväisyysannos alkaa olla valmiina.

Koteihin jaettavan annoksen takana on useita kauklahtelaisia yrityksiä. Kuva: Kimmo Penttinen

Kun koronavirukseen liittyvät ohjeistukset rajoitukset ovat tiukentuneet, on Kauklahdessa herännyt huoli paikallisten yrittäjien pärjäämisestä.

Toisaalta esimerkiksi Maxin kalassa asiakasmäärät ovat kasvaneet, kun ihmiset ovat ruvenneet tekemään enemmän ruokaa kotona. Vauhkosen omistama Brunnsdal taas aloitti lounaiden kotiinkuljetukset, ja tiistaina ravintolasta myyntiin huomattavasti suurempi määrä lounaita kuin yleensä.

Lue lisää: Kaukana keskikaupungin asiakasvirroista on kivijalkakauppojen keskittymä, joka ei aio antaa periksi koronaviruksen edessä: ”Kyllä oma kylä pitää pitää hengissä”

Mullistusten keskellä Maxin kalan Max Grönholm alkoi miettiä, miten yrittäjät voisivat auttaa paikallisia asukkaita. Syntyi ajatus ilmaisesta lounaasta, jota jaettaisiin niille, joihin koronaviruksesta aiheutuvat rajoitukset iskevät pahiten, kuten ikäihmisille ja lapsiperheille.

Max Grönholm (oik.) ohjeistaa ruuan jakeluun lähtevää vapaaehtoista Arttu Muuria. Kuva: Kimmo Penttinen

Mukaan lähti ravintola Brunnsdalin ja Halmeen leipomon lisäksi paikallinen K-supermarket Lasihytti, pakkausmateriaaleja valmistava Ki-Sal sekä tuoretukku Vihannespörssi. Ruoan jakajiksi ilmoittautui joukko paikallisia asukasaktiiveja.

Sitten piti enää löytää ne kotitaloudet, joissa ilmaisesta keittolounaasta olisi eniten hyötyä. Avuksi löytyi hyväntekeväisyysjärjestö Apuna ry. Se kokosi Grönholmille listan apua tarvitsevista kotitalouksista lähialueelta.

Edellisen päivän Grönholm on viettänyt puhelimessa. Hän soitti henkilökohtaisesti kaikille listalla oleville kotitalouksille ja varmisti, että kodeissa ollaan paikalla keskiviikkona kello 11 ja 12 välillä, kun ruoka saapuu. Yhdessä kotitaloudessa on yksinhuoltajaäiti ja viisi lasta. Sinne lähtee vähän suurempi määrä kalakeittoa.

”Kenellekään ei tarvinnut sanoa ei, vaan kaikki apua tarvitsevat pystyttiin ottamaan mukaan”, Grönholm sanoo.

Max Grönholm ideoi ja järjesti ruuanjakelun Kauklahdessa. Mukaan lähti paikallisia ja yrittäjiä ja asukasaktiiveja. Kuva: Kimmo Penttinen

Kun kello tulee yksitoista, kalakaupan ovet aukeavat. Asiakkaiden lisäksi sisälle saapuvat myös kalakeiton jakeluun osallistuvat vapaaehtoiset. Heitä on yhteensä seitsemän, tosin osa toimii pareittain. Grönholm jakaa kaikille oman listan osoitteista, joihin kalakeittoa on tarkoitus toimittaa.

Tiina ja Olli Vanne tutkailevat saamaansa listaa. Kaikki osoitteet vaikuttavat sijaitsevan aika lähellä.

”Tämä on ihan loistava idea! Max on tuonut niin paljon yhteisöllisyyttä tänne, joten ehdottomasti halusimme lähteä tällaiseen mukaan. On hienoa nähdä, miten ihmiset ovat halukkaita auttamaan”, Tiina Vanne sanoo.

Myös Halmeen leipomon toimitusjohtaja Stefan Åsten on tullut paikalle katsomaan, kun Kauklahden ensimmäiset hyväntekeväisyysannokset lähtevät liikkeelle. Vaikka tulevaisuus on nyt koronaviruksen takia yhtä isoa kysymysmerkkiä, ei Åsten voi olla hymyilemättä katsoessaan vapaaehtoisia, jotka pakkaavat leipiä, leivoslaatikoita ja keittoastioita autoihinsa.

”Ei maailma voi kauhean paha paikka olla, kun ihmiset lähtevät näin jakamaan keittoa ja leipää.”

Tiina (vas.) ja Olli Vanne, Anthony Ubaud ja Emma ja Jesse Manninen olivat lupautuneet jakamaan ruoka-annoksia kotitalouksiin. Kuva: Kimmo Penttinen

Keskiviikkoisesta ruuanjakelusta on tarkoitus tehdä Kauklahdessa perinne. Ensi viikolla vetovastuussa on näillä näkymin Brunnsdal. Ravintolan yrittäjä Olli Vauhkonen on jo ehtinyt miettiä ruokalajiakin.

Se on todennäköisesti hernekeitto.