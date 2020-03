Urheilupuiston Sidewalk on yksi kolmesta Antti ja Olli Karikosken pyörittämästä baarista. Perjantaina ovet suljetaan toistaiseksi. Kuva: Mikko Suutarinen / HS

Vuosi sitten espoolaisella Antti Karikoskella oli hyvin kiireistä.

Paria vuotta aikaisemmin hän oli perustanut veljensä Olli Karikosken kanssa Helsinkiin Lauttasaaren metroaseman tuntumaan olutravintola Sidewalkin, mutta nyt heille oli tullut mahdollisuus laajentaa toimintaa myös Espooseen.

Sopivia liiketiloja oli löytynyt peräti kaksi. Maalis–huhtikuun taitteessa he laajensivat toimintaa ensiksi Tapiolan Urheilupuistoon, jonne perustettiin toinen Sidewalk.

Vappuna puolestaan vietettiin olut- ja viinitupa Lyhdyn avajaisia Kauklahdessa. Alueelta oli pitkään puuttunut oma ”kyläpubi”, jonne voi mennä töiden jälkeen lasilliselle tai kuuntelemaan elävää musiikkia.

”Kummatkin paikat otettiin tosi hienosti vastaan, ja oma asiakaskunta on vuoden aikana löytänyt niihin”, Karikoski kertoo.

Nyt Antti Karikosken kalenteri näyttää hieman toiselta. Tällä viikolla pääministeri Sanna Marin (sd) vahvasti vetosi ravintoloiden, kahviloiden ja baarien pitäjiin, etteivät asiakkaat viettäisi aikaa ravintolatiloissa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tähän velvoittavaa lakia ei ollut vielä viikolla saatu voimaan.

Karikoskien pitämille baareille Marinin viesti tarkoittaa sitä, että baarit menevät kiinni. He päättivät, että perjantaina ne ovat viimeistä päivää auki.

”Moni kuppilanpitäjä on odottanut, että määräys tulisi. Se olisi se paras ratkaisu. Siitä huolimatta, ettei määräystä vielä tullut, me päätimme sulkea jo nyt. Niin vahva se viesti on ollut.”

Antti Karikoski ei tiedä vielä, milloin toiminta voi jatkua. Hänen mukaansa heidän vuokranantajansa ovat olleet ymmärtäväisiä. Silti on huoli siitä, miten juoksevat kulut saa katettua, jos baarit ovat kiinni pitkäänkin. Lisäksi Karikosket ovat joutuneet lomauttamaan koko noin kymmenhenkisen henkilöstönsä.

Samassa tilanteessa on moni muukin ravintola-alan yrittäjä.

”Ymmärrämme huolen ja olemme valmiita kantamaan oman vastuumme, mutta samalla tässä on kyse omasta ja henkilökuntani toimeentulosta. Tämä ei ole aivan niin yksinkertainen asia kuin voisi ajatella.”

Myös juomavarastoissa on rahaa kiinni ja juomat ehtivät mennä pilalle, mikäli baarit pysyvät kiinni pitkäänkin.

Lyhtyyn murtauduttiin joulun välipäivinä. Kuva: Antti Karikoski

”Pahimmillaan ne menevät viemäreihin.”

Baarien sulkeminen ei ole ollut Karikosken ensimmäinen huoli kuluneen vuoden aikana. Joulun välipäivinä Kauklahdessa sattui murtoaalto, jolloin useisiin alueen liikkeisiin murtauduttiin, myös Lyhtyyn. Sen jälkeen Lyhtyyn on yritetty murtautua kahdesti, joista viimeisin kerta oli maaliskuussa.

Vaikka ensimmäinen vuosi onkin ollut vuoristorataa, Karikosket eivät ole edes harkinneet pubin lopettamista kokonaan.

Kauklahdessa asiakaskunta ja muut alueen toimijat ovat vaikuttaneet siihen, että pubin pyörittäminen on ollut mielekästä. Esimerkiksi paikallisen kirjaston kanssa pubi on järjestänyt yhteisiä musiikkiteemailtoja ja pubivisoja talven aikana.

Antti Karikoski haluaa pitää myös positiivisen asenteen tulevaan.

”Ala on muuten elinvoimainen. Haluan nähdä tämän niin, että kun tästä on selvitty, toiminta varmasti jatkuu ainakin samalla lailla kuten ennenkin.”