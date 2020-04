Länsirannanportin alikulku on niin matala, että pyöräilijällä melkein osuu pää alikulun kattoon. Nykyvaatimusten mukaan alikulun pitäisi olla vähintään 2,8 metriä korkea. Kuva: Kukka Andersson / HS

Westendissä Otsolahden länsipuolella Länsiväylän alitse vie jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden alikulku, joka on poikkeuksellisen matala. Sillä on korkeutta vain noin kaksi metriä, ja osalla pyöräilijöistä kypärä melkein hipoo jo kattoa.

Länsirannanportti-niminen alikulku on osa Länsiväylää, ja siitä vastaa valtio. Erilaisia maantiesiltoja on Suomessa 15 000 ja alikulkuja 3 500. Tässä joukossa Länsirannanportti on harvinainen yksilö.

”En muista, että näitä näin matalia alikulkuja olisi Suomessa kovin paljon. Toista näin matalaa ei minulle ole tullut vastaan”, sanoo Väyläviraston taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä.

Nykyvaatimusten mukaan alikulun on oltava vähintään 2,8 metriä korkea. Vanhoja alikulkuja uusitaan nykyisten määräysten mukaisiksi sitä mukaa kun alueilla tehdään muitakin töitä, kuten parannetaan liikenneturvallisuutta.

Westendin ja Tapiolan yhdistävä matala alikulku on peräisin ajalta, kun Jorvaksentie muutettiin moottoritieksi 1960-luvulla. Sitä ei ole sen jälkeen uusittu.