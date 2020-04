Korona-sanalta ei tällä hetkellä voi välttyä.

Se pääsi myös viikolla 15 HS Espoo -lehdessä olevan Fingerporin aiheeksi, kun sarjakuvassa ajeltiin Koronakadulla.

Kadunnimi ei ole tekaistu, vaan Espoosta todella löytyy Koronakatu – Koronagatan. Olarin Kuitinmäessä on kuljettu sitä pitkin 1980-luvun alusta saakka.

Koronaviruksen sijaan kadunnimi viittaa taivaalle. Nimen aihe on peräisin auringosta, jonka uloin kaasukehä on nimeltään myös korona. Latinasta peräisin oleva corona tarkoittaa kruunua.

Auringon uloin kaasukehä muodostaa eräänlaisen kruunun. Parhaiten korona erottuu auringonpimennyksen aikaan, kun kuu peittää auringon ja näkyville jää vain hohtava valokehä.

Koronavirus on saanut nimensä viruksen pinnalla olevista proteiinipiikeistä, jotka muistuttavat myös kruunua.

Heimo Vesa jarrutteli Koronakadun kyltin edessä paikallisissa Fingerporeissa, jotka ilmestyvät viikoittain HS:n paikallisissa lehdissä. Kuva: Pertti Jarla

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus julkaisi maaliskuun lopussa artikkelin, jossa Koronakadun nimeä ja sen historiaa käydään läpi.

Nimi suunniteltiin vuonna 1979 ja otettiin käyttöön vuonna 1982. Tässä välissä kadun nimi ehti olla muutaman vuoden ajan Pilvikuja. Myöhemmin alueelle on tullut myös Koronakuja ja Koronapolku.

Kuitinmäen muissakin kadunnimissä aurinko, avaruus ja muut taivaankappaleet ovat läsnä. Alueelta löytyy esimerkiksi Kuunkehrä, Auringonkatu ja Planeetankatu.

Syy nimien aihepiirin löytyy alueella olleesta maatilasta. 1920-luvulla Haltilanmäen kohdalla lähellä Kuitinmäkeä sijaitsi tila nimeltä Solberga.

Sol- eli aurinko-alkuisia tilannimiä on annettu paljon, ja syynä on ollut nimen myönteiset mielikuvat, todetaan Espoon kaupungin julkaisemassa nimistö-artikkelissa. Espoossakin on ja on ollut useampi Solberga-niminen tila.