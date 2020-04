Yrittäjä Jukka Vallinevan moottoripyöräkorjaamolla Vantaalla on nyt tuotteita, joita siellä ei ole aikaisemmin nähty. Kahdessa isossa muovipussissa on yhteensä 200 kappaletta kertakäyttöisiä kasvomaskeja.

Maskit eivät ole tulossa myyntiin ja moottoripyöriinkin ne liittyvät vain välillisesti: Vallineva sai ne Kiinasta tutulta tehtaalta kaupanpäällisinä. Hän on ostanut tehtaalta skoottereita myyntiin.

”Olen todella hyvissä väleissä tehtaan kanssa. Ne pahoitteli tätä koronatilannetta kauheasti ja kysyi, onko meillä tarvetta kasvosuojille. Laitoin vastauksen, että kyllä meillä varmasti tarvitaan niitä. Että meillä on vasta alkamassa tämä tilanne.”

Niinpä posti toi Vallinevalle 200 maskia Kiinasta.

”He ilmoitti, että voisin jakaa tarvitseville niitä, ja että he pahoittelee tätä tilannetta kovasti ja haluavat auttaa tässä.”

Kiina on valjastanut koronaviruksen vastaisen taistelun osaksi propagandakoneistoaan. Tehtaan hyväntahtoinen ele on todennäköisesti osa – joskin pieni sellainen – tätä kokonaisuutta.

Se, että kyse olisi Kiinan maabrändityöstä, ei juuri Vallinevaa häiritse.

”Tietysti jokainen rakentelee aina jotain brändiä.”

Vallineva haluaisi lahjoittaa suojukset hyvään käyttöön. Hänen tyttärensä työskentelee yksityisessä kehitysvammaisten palvelulaitoksessa Espoossa, joten hän on pohtinut maskien lahjoittamista sinne. Hän ei kuitenkaan ole vielä ollut yhteydessä kyseiseen toimijaan.

Espoon perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström kertoo, ettei Espoon kaupunki ole vielä toistaiseksi saanut lahjoitustarjouksia. Lähtökohtaisesti hän pitää lahjoitusideaa hyvänä, mutta muistuttaa, ettei Kiinasta tulleiden sattumanvaraisten maskien laadusta välttämättä ole takeita, minkä takia niitä ei voida ottaa esimerkiksi terveydenhuollon käyttöön.

Isossa kuvassa kaksi sataa maskia on myös aika pieni määrä. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee arvioi viime viikolla, että pelkästään vanhusten kotihoidossa Suomessa tarvitaan viikossa noin miljoona hengityssuojaa.

”Mutta ehdottomasti tämä on kaunis ele. Meillä on sellaisia paikkoja, joissa on järjestetty ruoka-apua. Niissä vapaaehtoiset laittava valmiisiin kasseihin lahjoitusruokia ja ostettuja ruokia. Tämän tyyppiseen käyttöön, jossa ei olla tekemisissä sairaiden kanssa, voitaisiin esimerkiksi mielellään ottaa vastaan näitä”, Espoon Ahlström sanoo.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin logistiikasta vastaava toimialajohtaja Jyrki Putkonen ohjeistaa kääntymään pienemmissä lahjoituserissä kuntien ja sellaisten toimintojen puoleen, missä ei suoraan olla tekemisissä sairastuneiden kanssa.

”Kuntien tarve on nyt kovin suuri. Palveluasuminen ja vanhustenhuolto ja tämän tyyppiset yksiköt, joissa suojien suojaavuusvaadekaan ei välttämättä ole niin suuri, kun suurin osa on kuitenkin terveitä”, hän listaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut, että kotihoidossa voidaan käyttää kankaista, jokaisen käynnin jälkeen puhdistettavaa suojaa. Vantaa on saamassa tällaisia kankaisia maskeja nyt lahjoituksena 500 kappaletta. Lahjoituksen antaja haluaa pysyä nimettömänä.

Vantaan kotihoitotyöstä vastaava palvelupäällikkö Päivi Keskinen kertoo, että kankaiset suusuojat tullaan pesemään 90 asteessa. Hänen mukaansa kertakäyttöisiä nenän ja suun peittäviä maskeja ei ole tällä hetkellä niin paljon, ihan jokaisella käynnillä kotihoidon työntekijät pystyisivät niitä käyttämään.

”Ohje on nyt niin, että jos asiakkaalla on hengitystieoireita tai jos on vähänkään nuhaa hoitajalla tai jos on lähikontakti, suojaudutaan kunnon maskilla”, Keskinen sanoo.

”Mutta tässä tilanteessa, jossa ollaan vielä, että ei voida ottaa kertakäyttöistä maskia joka käynnille, koska se tarve kotihoidossa olisi päivätasolla noin parituhatta maskia. En halua sellaiseen tilanteeseen, että kun niitä oikeasti tarvittaisiin, niin sitten niitä ei ole.”