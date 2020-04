Ihmisten maalaamista kivistä on muodostunut Lansantielle pieni näyttely. Kuva: Janette Pitkänen / Lukijan kuva

Lansantien varrelle Espoon Kiloon on salakavalasti muodostunut eräänlainen pienimuotoinen ulkoilmanäyttely. Tien vierustalla on sekalaisessa rivissä erivärisiä kiviä. Joihinkin kiviin on maalattu tuttujen kappaleiden sanoja, kuten säkeistö Zen Cafén Todella kaunis -kappaleesta.

Vapaamuotoisen näyttelyn taustalla espoolainen lastenhoitaja ja kuvittaja Janette Pitkänen. Tosin siinä vaiheessa, kun hän vei lastensa kanssa Lansantien varteen ensimmäiset maalatut kivet, hän ei osannut aavistaa, että myös alueen muut asukkaat alkaisivat tuoda sinne omia kiviään.

”Ajattelin, että ehkä kivet vain viskotaan ympäriinsä, mutta sinne oli alkanut ilmestyä lisää kiviä. Alkuun siellä näytti olevan lähinnä lasten tekemiä, mutta myöhemmin sinne on ilmestynyt muitakin kiviä, joihin aikuiset ovat kirjoittaneet laulun sanoja”, Pitkänen kertoo.

Paula Koivuniemen Aikuinen nainen. Kuva: Janette Pitkänen / Lukijan kuva

Pitkänen kutsuu kiviä, joihin hän on maalannut laulujen sanoja, karaokekiviksi. Idea karaokekivistä syntyi viime kesänä.

”Olen luonteeltani sellainen, että pitää olla joku projekti menossa. Viime kesänä aloin kerätä kiviä ja maalata niihin kasvoja. En muista, mistä tuli ajatus suomalaisten biisien sanoista.”

Pitkänen halusi maalata sanoituksia, joita ihmiset tunnistavat ja joista tulee hyvä mieli. Ensimmäiseen kiveen hän kirjoitti kotona laulettavan kehtolaulun, Romanssin, sanat. Ajatus on, että kun ihminen yhtäkkiä törmää tutun kappaleen sanoihin, siirtyy hän ajassa siihen hetkeen, kun on kappaletta kuunnellut.

”Puhuimme lasten kanssa, että vaikka olisi huono päivä, mutta sitten näet kiven, jossa on tutun biisin sanat, se muistuttaa sua jostain tärkeästä hetkestä. Siinä oli vähän sellainen aikakapseliajatus.”

PMMP:n Oo siellä jossain mun. Kuva: Janette Pitkänen / Lukijan kuva

Kesällä Pitkänen retkeili paljon perheensä kanssa. Karaokekiviä oli aina mukana käsilaukussa tai kangaskassissa. Kun tuli joku sopiva paikka, kivi jätettiin siihen.

”Jos kappaleessa oli merellinen aihe, jätimme kiven meren rantaan, kaupunkiaiheiset sanoitukset taas kaupunkiin.”

Kiven, johon oli maalattu SIG-yhtyeen Metsurin koira -kappaleen sanat, Pitkänen jätti koirapuistoon.

”Toivottavasti joku koiraihminen löysi sen sieltä ja otti mukaansa.”

Nyt, kun koronavirustilanteen takia ei uskalla enää oikein liikkua, Pitkänen päätti jättää kivet tutuille kulmille.

”Kun ihmiset rupesivat laittamaan sateenkaaria ikkunoihin, teimme lasten kanssa väreillä maalatuista kivistä sateenkaaririvin Lansantien varteen. Ajattelin, että laitan siihen omatkin kiveni, kun niitä oli kotona aika paljon, etteivät ne mene hukkaan.”

Pitkänen ilahtui, kun hän huomasi, että muutkin olivat innostuneet tuomaan paikalle karaokekiviä.

”Oli ihana huomata, että kivissä oli välittynyt se mun alkuperäinen ajatus. Monet olivat selvästi valinneet jonkun itselleen tärkeän kappaleen ja kirjoittaneet sen sanat.”

Pitkäsen kivet eivät siis menneet hukkaan.