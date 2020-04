Espoolaisen Kaarina Pirilän pihasta tuli viikonloppuna kuuluisa.

HS Espoo julkaisi sunnuntaina jutun vitsikkäästä liikennemerkistä. Merkissä 60 kilometrin nopeusrajoituksesta kertovan merkin alapuolelle on ruuvattu lisäkilpi, jossa lukee Ei koske Vaaria.

Kyseinen merkki sijaitsee Pirilän pihalla, ja jutun julkaisun jälkeen moni autoilija jäi ihastelemaan liikennemerkkiä.

”Kun tämä oli siellä lehdessä, niin tuossa alkoivat autot pysähtyä. Mieskin tuossa nauroi, että nyt on julkisuutta.”

Toki liikennemerkki on ollut paikallinen julkkis jo aikaisemmin.

”Jatkuvasti ihmiset, jotka kulkevat tästä ohi, katsovat sitä, osoittavat ja nauravat”, Pirilä kertoo.

Vitsikäs liikennemerkki on 60-vuotislahja, ja se on ollut pihalla jo lähemmäs seitsemän vuotta.

”Pojat miettivät, että mitä antaa 60-vuotiaalle miehelle, jolla on tavallaan jo kaikkea. Tuossa on sellainen ironia takana, että tämä neljän lapsen vaari on varsin rauhallinen ajamaan.”

Liikennemerkin vaari on automies, joka on ajanut nuoruudessaan paljon rallia, Pirilä kertoo.

”Meillä on kuljetus- ja maanrakennusyritys, joka on toiminut jo yli 40 vuotta ja yksi kuorma-autokin tuossa, jolla vaari ajaa. Hän ajaa tätä tietä aina todella varovaisesti.”

Liikennemerkki on ainut lahja, joka seitsemän vuoden takaisista syntymäpäivistä jäi pihapiiriin. Muuten lahjaksi oli toivottu tavaroita, jotka pystyttiin lahjoittamaan lastenklinikalle.

”Liikennemerkki sai silloin jo syntymäpäiväjuhlissa kauhean positiivisen huomion ja sitten me lykättiin se tuohon meidän pihaan.”

Pirilä vakuuttaa, ettei liikennemerkkiä voi sotkea oikeaan liikennemerkkiin.

”Kävin äsken sen oikein mittaamassa. Se on kokonaan meidän pihan puolella eikä sitä voi edes oikein nähdä ajaessaan tiellä.”