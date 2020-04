Parkkipaikan muurin kaakelit ropisivat alas seinältä Espoon keskuksessa.

Muurin vieressä on vierailijoille tarkoitettu pysäköintipaikka, jossa ei tapahtumahetkellä kuitenkaan ollut autoa.

Muurissa on laattoja neljässä rivissä, ja nyt alas putosivat laatoituksen kaksi keskimmäistä riviä.

”Siinä ovat klinkkerilaatat irronneet. Meillä nyt selvitellään, mitä sille tehdään ja mistä se johtuu”, sanoo isännöitsijä Monica Wärnström-Juusela.

Kyseessä on vuonna 2012 valmistunut Espoon asuntojen omistama asuinrakennus. Muurista on siellä irronnut laattoja aikaisemminkin, mutta ei näin montaa kerralla, Wärnström-Juusela sanoo.

”Sitä nyt selvitellään, mistä on kyse. Onko siinä kyse laastin kuivumisesta vai mistä? Onko siellä rakenteellinen virhe? Siitä on turha sanoa mitään, ennen kuin varmuudella tiedetään, mistä on kyse.”