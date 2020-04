Tällä viikolla kauppakeskus Sellossa Leppävaarassa tapahtui jotain, jota voi pitää poikkeuksellisen koronakevään kontekstissa yllättävänä: siellä vietettiin uuden ravintolan avajaisia.

Asiakkaat eivät tietenkään voineet nauttia hampurilaisiaan sisällä Naughty Brgr -ketjun uusimmassa ravintolassa, mutta noutotilauksia ja kotiinkuljetettuja annoksia riitti.

Hampurilaisketjun perustajaa Akseli Herleviä ei uuden ravintolan avaaminen näissä poikkeusoloissa tunnu hirvittävän, pikemminkin päinvastoin. Toukokuussa on tarkoitus avata Helsingin Sturenkadulle vielä yksi Naughty Brgr -ravintola.

”Olimme ajatelleet, että siirretään avaukset johonkin hamaan tulevaisuuteen, mutta tulimme toisiin ajatuksiin ja päätettiin, että avataan ne sittenkin. Iso henkinen ajatus tässä on se, että elämä jatkuu.”

Uusien ravintoloiden myötä Naughty Brgr pystyy ottamaan takaisin noin 30 lomautettua työntekijäänsä. Yhteensä työntekijöitä on hampurilaisravintolaketjun palkkalistoilla noin sata.

”Saamme ihmiset takaisin työn ääreen ja maailman raiteilleen”, Herlevi summaa.

Hän luottaa siihen, että nykyisessäkin tilanteessa uusien ravintoloiden avaaminen on kannattavaa: Leppävaaran ja Vallilan alueella on paljon asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita noutamaan tai tilaamaan kotiinkuljetuksella Naughty Brgr -ravintolan hampurilaisia ja joilla ei ole siihen ollut aiemmin mahdollisuutta, Herlevi sanoo.

Herlevi on seurannut kummastellen sitä, miten osa kollegoista on reagoinut käynnissä olevaan poikkeustilaan. Erityisesti häntä ihmetytti Hesburgerin perustajan Heikki Salmelan Iltalehdelle maaliskuun lopussa antama haastattelu.

”Olen polvillani täällä pöydän vieressä ja toivon, että hallitus helpottaisi yritysten tilaa”, Salmela sanoi haastattelussa.

”Luin sen ja ihmettelin, että ei ole totta. Jos meinaa nyt venailla hallituksen päätöksiä, niin siinä pöydän vieressä saa kyllä olla lopun ikänsä”, Herlevi sanoo.

Hänestä ravintola-alalla pitäisi nyt ymmärtää, että maailma on muuttunut ja toimia sen mukaan.

”En usko, että enää tulee samanlaista aikaa kuin ennen koronavirusta. Ei kannata odottaa koronan jälkeistä aikaa, se on jo nyt. Nyt kannattaa vain tehdä jotain ja pyrkiä selviytymään.”

Sitä, millaisia pysyviä muutoksia ravintola-alalle nyt on syntymässä, Herlevi voi vain arvailla. Ainakin hän uskoo digitaalisuuden lisääntyvän: ravintoloille saattaa tulla yhä enemmän omia sovelluksia, joissa asiakkaat voivat hoitaa tilaukset ja maksut.

Ihmiset myös tottuvat viettämään enemmän aikaa kotona sekä laittamaan ja syömään ruokaa siellä, Herlevi uskoo. Se ei välttämättä ole ravintoloiden kannalta huono juttu, sillä ihmiset saattavat jatkossa haluta ostaa kaupasta ravintolatasoista ruokaa, hän arvioi.

”Kun ihmiset nyt totutetaan ostamaan ravintolaruuan makuista ruokaa kaupasta, se tottumus ei katoa mihinkään. Kaupoissa varmasti levenee ravintolatasoisen ruuan segmentti.”

Herlevin arviot ovat tietysti Naughty Brgr -ketjun kannalta edullisia. Hampurilaisravintolaketjulla on jo oma sovellus, sen brändillä varustettuja tuotteita on ollut myynnissä ruokakaupoissa jo pidemmän aikaa ja koronakriisin keskellä se on myös tuonut kauppoihin valmiita hampurilaisannoksia.

”Valmiista hampurilaisannoksista tulee meille varmasti isompi liiketoiminnan suunta. Ilman koronaa ei varmasti oltaisi tällaista näin ponnekkaasti tehty.”

Uusista avauksista huolimatta koronakevät on ollut yritykselle vaikea.

”Korona vei veitsellä leikaten myyntiä pois. Jäljelle jäi vain take away, mikä on kannattamatonta. Vaikka Wolt ja Foodora ovat todella tarpeellisia, niiden kommissiotaso on sellainen, että vain niiden varassa ei selviä.”

Lomautuksia tehtiin, jotta yrityksen kassaa saataisiin suojattua, Herlevi sanoo.

”Tämä on ollut vaikeinta aikaa urallani, mutta en ole luottoa vielä menettänyt. Tässä painetaan nyt pää märkänä hommia. Ei auta kuin luottaa parempaan vain.”

Tulevaisuus on monin paikoin sumuinen, mutta Herlevillä on yksi sanonta, johon hän on turvautunut aikaisemminkin ja joka tuntuu nyt ehkä tarpeellisemmalta kuin koskaan:

”Jos et tiedä, mihin olet menossa, niin sitten pitää mennä eteenpäin. Nyt ei ole aika pysähtyä.”