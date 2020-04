Kivenlahdessa toimiva Espoon oma panimo -yritys on kehittänyt uudenlaisen liiketoimintatavan koronaepidemian viemän olutmyynnin korvaamiseksi.

Ensin panimo markkinoi varastoihin jääneet lagerit ja indian pale lagerit uudella Poikkeustila-nimellä. Tempulla haluttiin herätellä asukkaita tukemaan paikallista yritystä.

Nyt panimo on kehittänyt uuden konseptin: olutmyymäläauton. Autolla on tarkoitus ajaa pitkin Espoota ja pysähdellä kadunkulmissa jäätelöauton tapaan.

”Kyllä tämä taitaa olla ainoa panimon olutmyymäläauto Suomessa”, sanoo panimoyrittäjä Jukka Terho.

”Meillä on kaksi eri reittiä, toinen Etelä-Espoossa ja toinen Pohjois-Espoossa. Ne ajetaan torstaisin vuoroviikkoina. Jos kysyntää on muuallakin, haetaan lupa reitinmuutokseen.”

Ensimmäinen kierros ajetaan torstaina 30. huhtikuuta Pohjois-Espoossa. Pysähdyspaikat löytyvät panimon verkko- ja Facebook-sivuilta.

Idea on oikeastaan aika vanha: Suomessa on ollut myymäläautoja jo vuosikymmeniä. Juuri sellaiselle panimo on luvat hakenutkin.

”Täytyy antaa peukkua aluehallintovirastolle, joka on suhtautunut tähän todella positiivisesti ja yhteistyöhaluisesti. Siellä on ollut asiakaslähtöinen meininki.”

Alkoholilain mukaisesti panimo voi myydä autosta korkeintaan 5,5 prosenttisia juomia aamu- ja iltayhdeksän välillä. Pelkkää olutta autosta ei voi myydä, vaan puolet tuotosta on tultava muista tuotteista.

”Olemme siksi ottaneet mukaan elintarvikkeita paikallisilta yrittäjiltä. On lihapiirakoita, kuivalihaa, kombuchaa, rapukakkuja, raakamakkaraa, mietoa mustikkaviiniä ja muuta. Eli tämä on aito myymäläauto.”

Monen muun yrityksen tavoin koronaepidemia on tuottanut pienpanimoille suuria ongelmia. Laki ei esimerkiksi anna niille mahdollisuutta myydä tuotteita kotiinkuljetuksella.

Terhon mukaan 60 prosenttia Espoon oman panimon myyntikanavista on hävinnyt tapahtumien peruuntumisen ja ravintoloiden sulkemisen takia. Eikä lähitulevaisuuskaan näytä valoisalta.

”Koko kesän myynti on käytännössä menetetty. Vaikka ravintolat aukeaisivatkin, en jaksa uskoa, että ihmiset uskaltavat niihin mennä”, Terho arvioi.

Panimon on täytynyt etsiä uusia ansaintakeinoja, ja siinä on Terhon mukaan onnistuttu.

”Meidän panimokauppamme myynti on jo kasvanut. Oletan, että tämän myymäläauton ansiosta saadaan vielä menetykset kuitattua jopa siinä määrin, että voidaan tulevaisuudessa rekrytoida uusia työntekijöitä”, Terho sanoo.

”Yrittäjälle muutos on aina vääjäämätön. On vain löydettävä uusia tapoja toimia.”

Jäätelöautot tunnistetaan siitä, että kun ne pysähtyvät lähiöissä kadunvarteen, kuuluu iloinen plim-plom-ääni. Aikooko panimo hankkia autoonsa vastaavan houkuttimen?

”Meille on tulossa tunnussävelmä. Se on jo tehty. Eli kun me tullaan paikalle, musiikki soi.”