Vihainen metso hyökkäsi Ilari Kärjen kimppuun Nuuksiossa maanantaina.

Kärjellä on tapana käydä keväisin seuraamassa lintujen soidinmenoja. Nytkin hän oli ollut Nuuksiossa seuraamassa metsojen kosiskelua.

Kun hän oli palaamassa autolleen, oli häntä vastassa ukkometso. Kärki tajusi nopeasti, että kyseessä oli niin sanottu hullu metso. ”Hulluiksi metsoiksi” kutsutaan soidinaikaan yksinjääneitä metsoja, jotka purkavat kiihkoaan ihmisiin.

”Normaalisti metso lähtee ihmistä pakoon. Tästä huomasin, että se on tosissaan hyökkäämässä, joten juoksin pakoon autoon.”

Metso jäi uhittelemaan auton ikkunan alle ja Kärki kuvasi sitä videolle auton ikkunasta. Jossain vaiheessa metso hermostui niin, että se kiipesi auton konepellille.

Kärki kokeili, miten metso reagoi, jos hän poistuu autosta. Metso lensi Kärjen niskaan ja alkoi lyödä tätä siivillään. Kärki pakeni takaisin autoon.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Kärki kohtasi vihaisen metson. Näin on käynyt pari kertaa aikaisemminkin, kerran Nuuksiossa ja kerran Lapissa. Kokemuksesta Kärki tiesi, että kyseessä on vahva lintu.

”Kerran en lähtenyt karkuun. Siitä tuli jalkaan ihan kunnon mustelmat, kun annoin sen hakata siivillä.”

Vihaisia metsoja tavataan Nuuksiossa aina silloin tällöin, sanoo Espoon ympäristökeskuksen erityisasiantuntija Kalevi Hiironniemi.

Vaikka ”hulluista metsoista” puhutaankin, sitä, miksi osa metsoista muuttuu keväällä erittäin aggressiiviksi, ei varmasti tiedetä.

”Sitä on selitetty sillä, että kun ukkometso ei löydä naarasta, sen kierrokset käyvät niin kuumina, että se käy kaikkien kimppuun. On sanottu, että se liittyy metsoihin, jotka esiintyy alueilla, joissa kanta ei ole niin vahva ja ukkometsolla on siksi vaikeuksia löytää naarasta, mutta ilmiötä esiintyy muuallakin.”

Nuuksio on Hiironniemen mukaan Etelä-Suomen viimeisiä hyviä metsoalueita. Nuuksion kävijämäärien lisääntyminen on kuitenkin todennäköisesti vaikuttanut siihen, että metsokanta on alueella jonkin verran harventunut.

Nuuksiossa olevat metson soidinalueet ovat Hiironniemen mukaan tiedossa ja esimerkiksi Nuuksiossa käytävien suunnistuskilpailujen reitit suunnitellaan niin, etteivät ne kulje soidinalueiden kautta.

Vihaisen metson kanssa Hiironniemi ei suosittele ryhtymään mittelöön.

”Metso on iso lintu ja vahva. Kun se lähtee liikkeelle metsässä, se on kuin tankki ajaisin, niin hurja rytinä sieltä kuuluu. Kun se on kiihkossa, niin se ei välitä pätkääkään siitä, mitä sillä on vastassa.”

Parasta on väistää rauhallisesti paikalta. Metso todennäköisesti kyllästyy jossain vaiheessa ja lopettaa uhittelunsa.