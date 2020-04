Ihmiset jonottivat ostaakseen olutta auton peräkärrystä Espoossa vappuaattona. Parhaimmillaan olutmyymäläautolle oli kymmenien metrien jonot.

Niin sanotun olutauton takana on Kivenlahdessa toimiva Espoon oma panimo -yritys. Oluen myynti auton peräkärrystä on yrityksen tapa paikata koronaepidemiasta johtuvaa olutmyynnin vähenemistä. Iso osa panimon tuloista on tullut tapahtumissa ja ravintoiloissa myydystä oluesta.

Olutmyymäläauto toimii jäätelöauton tapaan: se kiertää ympäri Espoota ennakkoon ilmoitetun reitin ja aikataulun mukaisesti. Jonojen perusteella olutmyymäläauton ensimmäinen kierros vaikutti olleen menestys.

Panimoyrittäjä Jukka Terho kertoi HS Espoon haastattelussa aikaisemmin viikolla, että olutmyymäläautolle haettiin lupaa samalla periaatteella kuin myymäläautoille.

Alkoholilain mukaisesti panimo voi myydä autosta korkeintaan 5,5 prosenttisia juomia aamu- ja iltayhdeksän välillä. Pelkkää olutta autosta ei voi myydä, vaan puolet tuotosta on tultava muista tuotteista. Niinpä myös olutmyymäläautossa on myynnissä oluen lisäksi muita tuotteita.

”Täytyy antaa peukkua aluehallintovirastolle, joka on suhtautunut tähän todella positiivisesti ja yhteistyöhaluisesti. Siellä on ollut asiakaslähtöinen meininki”, Terho sanoi.