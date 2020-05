”Tapiola on minun kohtaloni ja sen nykytila aiheuttaa minulle raskasta mielipahaa”, Olli Ihamäki sanoo. Kuva: Rio Gandara / HS

Kun ihminen syventyy yksityiskohtiin, hän alkaa nähdä kokonaisuuksia, jotka muuten saattaisivat jäädä näkemättä. Tapiolassa koko ikänsä asuneelle toimittaja Olli Ihamäelle on yksityiskohtien perusteella muodostunut seuraava, surumielinen kokonaiskuva: Tapiolasta ei pidetä huolta.

”Tapiolan ylläpito ja huolto ovat järkyttävällä tasolla. Paikoin tämä paikka on täysin raato ja muistuttaa Tšernobylia.”

Kasvillisuuden alle jääneitä kaivon kansia, asfaltin jyräämiä alkuperäisiä reunakiviä, vinoon asennettuja valaisimia, kuoppaisia teitä, lohkeilleita kiviaitoja, sotkuisia kolkkia, rapistuneita portaita, hoitamatonta kasvillisuutta. Ihamäen lista on pitkä.

”Alun perin kaikki on täällä tehty erittäin hienosti ja korkeatasoisesti. Vastaavaa rakentamisen laatutasoa ei voida enää saavuttaa, mutta sitä, mitä on kerran tehty, ei pitäisi päästää rapistumaan.”

Todistaakseen väitteensä ja näyttääkseen yksityiskohdat, jotka kertovat Tapiolan alennustilasta, Ihamäki on kutsunut toimittajan ja kuvaajan pyöräretkelle Tapiolaan. Tapaamme Ihamäen kotikadulla Kimmeltiellä, Kehä I:n kupeessa.

Täältä, aivan Ihamäen naapurista, löytyvät ensimmäiset rappion merkit.

Toimittaja Olli Ihamäki kotikadullaan Kimmeltiellä Espoon Tapiolassa. Häntä harmittaa, että katu on päästetty huonoon kuntoon: asfalttia ei ole uusittu eikä vesien valuma-alueita kunnostettu. Kuva: Rio Gandara / HS

Kimmeltien varrella on vanha bussin kääntöpaikka. Aikoinaan kääntöpaikan keskelle jäänyttä pientä viheraluetta on reunustanut siisti kiveys. Nyt kiveys on jäänyt monin paikoin uusien asfalttikerrosten alle.

”Kun uutta asfalttia on vedetty tähän, olisi vanha pitänyt jyrsiä siitä alta pois, jotta kiveys olisi pysynyt näkyvissä. Katujen linjaukset ovat olleet oleellinen osa Tapiolaa. Yksityiskohdat, kuten reunakiveykset, ovat tehneet alueesta ryhdikkään.”

Alkuperäinen reunakiveys on vuosien saatossa jäänyt monin paikoin uusien asfalttikerrosten alle. Kuva: Rio Gandara / HS

Ihamäki kummastelee sitä, miten kunnossapidon ja rakentamisen laatu voi olla niin huonoa. Hän ei syytä pelkästään kaupunkia, vaan kokee, että kyse on laajemmasta ongelmasta.

Esimerkkiä ei tarvitse hakea kaukaa. Ihamäen naapurissa taloyhtiö saa kiitosta laadukkaasti toteutetusta peruskorjauksesta, mutta yksi asia hiertää. Osa pihan valaisimista on asennettu vinoon, eikä niitä ole upotettu maahan kunnolla.

”Nämä sinnepäin tehdyt ratkaisut ovat kuin syöpämäinen tauti, joka leviää.”

Valaisin on asennettu vinoon taloyhtiön pihalla Tapiolassa. Kuva: Rio Gandara / HS

Ihamäki on asunut Tapiolassa aina. Hän oli parivuotias, kun perhe muutti Tapiolaan vuonna 1957. Tapiolan ensimmäiset asuinrakennukset olivat valmistuneet vain muutamaa vuotta aikaisemmin.

”Tapiola on meille asukkaille tärkeä ja rakas, ja se on päästetty katastrofaaliseen kuntoon. Tämä on kulttuuriskandaali!”

Ihamäen teesi on seuraava: Asuntosäätiö on aikoinaan rakennuttanut Tapiolan, sen infrastruktuurin ja yleiset alueet, ja kaiken tämän ovat tapiolalaiset itse maksaneet. Kun Asuntosäätiö sitten lahjoitti Tapiolan yleiset alueet Espoon kaupungille, sai Espoo ilmaisena lahjana arkkitehtonisesti ja maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden, josta sen pitäisi pitää parempaa huolta.

”Tapiolalaiset ovat itse maksaneet viemärinsä, katunsa ja puistonsa. Vähintä, mitä Espoo voisi tehdä, olisi pitää niistä huolta.”

On aika siirtyä Kimmeltieltä eteenpäin. Hyppäämme pyörien selkään ja poljemme vajaan kilometrin matkan elokuvateatteri Kino Tapiolan luo. Kino Tapiola on tapiolalaisten ylpeyden aihe, eikä suotta. Paikalla on toiminut elokuvateatteri vuodesta 1955. Reilut kymmenen vuotta sitten elokuvateatteritoiminta meinasi loppua, mutta se saatiin kuin saatiinkin pelastettua.

Mutta teatterin ympäristö! Ei liene yllätys, että siinäkin on Ihamäen mielestä puutteensa. Teatterin seinää reunustavat alppiruusut rönsyilevät eri suuntiin, ja kukkapenkkien reunakiveys on lohkeillut.

”Tällaiseen maisemaan elokuvissa kävijät sitten astuvat elokuvan jälkeen. Ei jumalauta sivistysvaltiossa voi olla tällaista!”

Elokuvateatterin kiinteistön omistaa isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiö Tapiolan lämpö, jonka puolestaan omistavat pääosin tapiolalaiset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.

”Tapiola on kohde, jota tullaan katsomaan eri puolilta maailmaa. Luulisi, että kaupungin lisäksi myös huoltoyhtiöllä, jonka tapiolalaiset omistavat, olisi kiinnostusta pitää siitä huolta.”

Emme ole ensimmäisiä, joille Ihamäki pitää pyöräkierroksen. Hänen leikekirjastaan löytyy 2000- ja 2010-lukujen taitteesta useita Länsiväylään kirjoitettuja artikkeleja, joissa hän esittelee Tapiolan huonoa hoitoa milloin entiselle Asuntosäätion toimitusjohtajalle, milloin kaupungin kunnossapitopäällikölle.

Ihamäen mielestä rapistuneet paikat ja huonosti tehdyt korjaustyöt ovat monen asian summa. Espoossa ei ole hänestä perinteitä siitä, miten vaativia julkisia alueita pidetään kunnossa.

Kun paikat rapistuvat pikku hiljaa sieltä ja täältä, on kokonaisuutta vaikea hahmottaa.

”Kun seinään ilmestyy yksi graffiti, sen huomaavat kaikki, mutta kun seinässä on paljon graffiteja, ei niihin kiinnitä huomiota. Suurin osa tapiolalaisista on vailla loiston kokemusta. Eivät he tiedä Tapiolan taustoista ja siitä, miltä täällä on näyttänyt.”

Olli Ihamäki vanhan urheilukentän paikalla Tapiolassa. Ihamäki on asunut Tapiolassa pikkupojasta asti ja muistaa hyvin, millainen kaupunginosa oli hänen nuoruudessaan. Kuva: Rio Gandara / HS

Jatkamme pyörillä Tapionraittia pitkin kohti Tapiolan keskustaa. Raitin kiveys on uusittu vastikään ja hohtaa puhtaan valkoisena. Tarkempi tarkastelu kuitenkin paljastaa siinäkin puutteita: uudet laatat ovat heti vaurioituneet.

Tapionraitin uudet laatat ovat jo naarmuilla. Kuva: Rio Gandara / HS

Köpelösti on käynyt myös Tapiolan kirkon edustalle valetuille reunuksille. Muuten hyväkuntoisten reunusten kulmista on ilmeisesti aura-auto lohkaissut palat.

”Arvaan, että noita lohkeamia me sitten katselemme seuraavat 30–40 vuotta!”

Oletettavasti aurauto on rouhaissut Tapionraitin varrella olevasta reunuksesta palan. Kuva: Rio Gandara / HS

Tapionraitilta matka jatkuu Heikki von Hertzenin aukiolle, Tapiolan keskustornin juureen. Täällä tiivistyy Ihamäen mielestä hyvin se, mikä kaikki Tapiolassa on pielessä.

Aikoinaan aukiolle tuotiin kaikki valtiollisen tason arvovieraat, joiden kanssa kivuttiin keskustornin katolle ihastelemaan maisemia.

Nyt aukion reunalla kulkevat kiveykset ovat lohkeilleet. Keskustornia kyllä osoittavat valonheittimet – tai se, mikä valonheittimistä on jäljellä – mutta tornin julkisivua ei ole valaistu kunnolla vuosiin. Yhdessä kohtaa paikalla on enää pelkkä metallitanko, jonka päässä on joskus ollut valaisin.

”Heikki von Hertzen kääntyisi haudassaan, jos näkisi tämän! Keskustornin oli tarkoitus olla Tapiolan majakka, joka loistaa pimeydessä.”

Heikki von Hertzenin aukiolla reunakiveys on monesta kohtaa lohkeillut ja huonossa kunnossa. Kuva: Rio Gandara / HS

Viime vuosina on keskusteltu paljon Tapiolan muutoksesta. Ihamäen mielestä myös ylläpidosta ja kunnostamisesta pitäisi keskustella enemmän.

”Ei ole kyse vain yksittäisten rakennusten suojelemisesta ja siitä, mitä Tapiolaan saa ja ei saa rakentaa. Kyse on siitä, miten tästä jo olemassa olevasta, ainutlaatuisesta ympäristöstä pidetään huolta.”

Olli Ihamäki istuu kulttuurikeskuksen luo vievillä portailla Tapiolassa. Portaat ovat huonossa kunnossa. ”Tämä on kulttuuriskandaali!” Ihamäki sanoo. Kuva: Rio Gandara / HS

Osa Ihamäen ystävistä ihmettelee, miten hän jaksaa vuodesta toiseen paasata yksityiskohdista. Joillekin Ihamäen puheet rönttöisistä istutuksista, huolimattomista korjaustöistä, roskista ja töhryistä voivat kuulostaa turhalta valittamiselta.

Ja toisaalta, kuinka paljon kyse on vain siitä, että kuusikymppinen mies kaipaa lapsuutensa nostalgisiin maisemiin: Tapiolaan, jossa kaikki oli puhdasta, talvella oli lunta ja kesällä paistoi aina aurinko?

Ainakin se on selvää, että Ihamäki rakastaa Tapiolaa, paljon. Sen takia hän jaksaa nähdä vaivaa ja puuttua yksityiskohtiin, paikoin ehkä jopa rasittavuuteen asti.

”Tapiola on minun kohtaloni, ja sen nykytila aiheuttaa minulle raskasta mielipahaa. En haluaisi, että minulla on tästä jatkuvasti näin paha mieli.”