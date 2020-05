Lounasaika on juuri alkanut. Se näkyy Pohjanmaan grillillä, jonka pihamaalle ruokataukoa pitäviä kurvaa autoillaan.

Viime viikkoina monet ruokapaikoista ovat joutuneet muuttamaan toimintaansa tai jopa sulkemaan ovensa hallituksen koronavirusmääräysten takia.

Yksi harvoista poikkeuksista ovat grillit, joihin koronavirustilanne on vaikuttanut hyvin vähän tai ei juuri lainkaan.

Täälläkin miltei ainoa ero tavanomaiseen arkipäivään nähden on siinä, ettei ruokailijoita istuskele ulkona olevien pöytien ääressä, vaan kaikki hakevat ruokansa mukaan autoon. Myös yksi työntekijä on palkattu lisää Pohjanmaan grillille.

”Sen olen huomannut, että ihmiset tilaavat nyt tavallista enemmän autokaistalta. Lounasaikaan on hieman hiljaisempaa, kun ihmiset työskentelevät kotona. Illalla sitten on vilkkaampaa”, toteaa Topi Tamppari.

Hän on yhdessä veljensä Teemu Tampparin kanssa pyörittänyt Pohjanmaan grilliä tasan viiden vuoden ajan Espoon Kilossa, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen pääpoliisiaseman kupeessa.

Paikka on suoraan poliisin katseen alla, mutta muuten se on hieman syrjässä ja sinne pitää varta vasten tulla. Lyhyessä ajassa siitä on kuitenkin muodostunut yksi tunnetuimmista grilleistä ja perinteisen grillikulttuurin edustajista pääkaupunkiseudulla.

Grillillä työskentelevä Anni Sutela ottaa tilauksia vastaan autokaistalta. Jorma Jokela tilasi makkaraperunat lounaaksi. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Odottamatonta julkisuutta grilli sai jo heti ensimmäisten kuukausien aikana, kun sekä Ilkka ”Ile” Vainio että Arman Alizad olivat kumpikin sattuneet käymään Pohjanmaan grillillä ja hehkuttaneet paikkaa.

Kun Alizad oli sosiaalisen median päivityksessään kehunut syömäänsä hampurilaista, seuraavana päivänä grillille oli 40 metrin asiakasjono, joka ulottui viereiselle Nihtisillantielle saakka. Tamppareille Alizadin päivitys oli tullut täytenä yllätyksenä.

”Aluksi ihmettelimme sitä jonoa, kun emme tienneet mitään Alizadin päivityksestä. Se tuli yllätyksenä, että voiko sillä olla niin suuri vaikutus. Siinä minä ajoin kuutisen kertaa edestakaisin tukkuun, jotta tavaraa riitti”, Teemu Tamppari kertoo.

Alizadin jälkeen grillistä ovat olleet kiinnostuneita monet muutkin tahot. Grillille on tultu tekemään mainoksia ja kuvaamaan kohtauksia tv-sarjoihin.

Vuonna 2017 Pohjanmaan grilli oli mukana Sami Hedbergin vetämässä Grillit huurussa -ohjelmassa, jossa Hedberg kehitti ohjelman nimikkoannoksen heidän grillillään.

Ohjelman televisioesityksen jälkeen kävi taas samoin kuin paria vuotta aiemmin Arman Alizadin käynnin jälkeen: autoletkaa riitti.

Tamppareille kävi toistamiseen selväksi, kuinka suuri vaikutus julkisuudenhenkilöiden suosituksilla voi olla pienelle yrittäjälle.

”Olihan se absurdia”, he tuumivat.

Koska grilli on ollut näin paljon esillä, myös monet ”tavikset” ovat tulleet testaamaan, millaista grilliruoka on, kun sitä julkkikset kehuvat. Internetin arvosteluissa sitä on luonnehdittu muun muassa keskiverroksi ja tyypilliseksi grilliruuaksi.

Makkaraperunat kaikilla mausteilla, hampurilainen täyslihapihvillä ja pieni maitotetra kuuluvat monen grillin vakiovarustuksiin, meneepä grillille missä päin Suomea tahansa. Siinä mielessä Tamppareiden grilli sulautuu hyvin joukkoon.

Erottuakseen muista Tampparit ovat käyttäneet eteläpohjalaisuutta ja siihen liitettyjä hyvinkin perinteisiä mielikuvia. Kaikki helavöistä punamultamaaliin sekä suurieleisestä komia-kulttuurista Juha Mietoon on hyödynnetty grillin mainonnassa.

Tampparien mielestä jo pelkästä nimestä on ollut se hyöty, että pääkaupunkiseudulla erottuu joukosta.

”Onhan sitä moni ihmetellyt, että kuinka tämänniminen grilli voi olla täällä”, Teemu Tamppari sanoo.

Pohjalaisbrändi ei ole tuulesta temmattu, vaan veljekset ovat kotoisin Lapualta.

Heidän mielestään maakunnissa grillikulttuuri on säilynyt paremmin voimissaan kuin pääkaupunkiseudulla, ja perinteistä grilliruokaa osataan tehdä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi monella pikkupaikkakunnalla grillit ovat niitä harvoja paikkoja, joista saa ruokaa myös ilta- ja yöaikaan.

”Halusimme lähteä kokeilemaan, voiko sellainen perinteinen grilli täällä kannattaa.”

Vaikka Tampparit ovat olleet monet kerrat Lapuallakin grillijonossa, itsestään selvää grillin perustaminen pääkaupunkiseudulle ei ole ollut heille.

Topi Tamppari on toinen Pohjanmaan grillin omistajista. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Aluksi Topi Tamppari oli perustanut Kiloon autohuoltamon. Sen viereen samalle tontille veljekset päättivät perustaa grillin, kun he huomasivat, ettei pääkaupunkiseudulta tahdo saada sellaista grilliruokaa, johon he olivat Etelä-Pohjanmaalla tottuneet. Joko maku, hinta tai ainekset eivät täsmänneet.

”Tuohon aikaan emme löytäneet täältä sen tyyppisiä grillejä, joita siellä on. Halusimme lähteä kokeilemaan, voiko sellainen perinteinen grilli täällä kannattaa.”

Myös Tampparit ovat itse huolehtineet grillinsä näkyvyydestä Espoossa. Viime joulunaikaan grilli koristeltiin Amerikan-meiningillä värivilkkuvin jouluvaloin.

Toissa vuonna tehty aprillipila levisi puolestaan sosiaalisessa mediassa. Tampparin veljekset olivat kehittäneet aprillipilan, jonka mukaan kottikärryllisen grilliruokaa saa grilliltä 650 eurolla.

Pila meni osalle täydestä.

Vaikka annosta ei oikeasti listalta löydy, pelkkää huvittuneisuutta ruualla vitsailu ei myöskään saanut aikaan.

”Siitä tuli myös negatiivista palautetta, että laitammeko ruokaa näin haaskuulle ja kuinka paljon hävikkiä tällaisesta annoksesta syntyy.”

”Kaikki kuvauksessa käytetty ruoka oli tukun jämäruokaa eli parasta ennen päiväyksen ohittanutta ruokaa”, Topi Tamppari toteaa.

Tampparit kokevat, että grillikulttuurissa on tapahtunut muutosta myös pääkaupunkiseudulla. Grilleistä puhutaan aiempaa enemmän. Facebookin puskaradio-ryhmissä ihmiset etsivät vinkkejä hyvistä grilleistä samaan tapaan kuin muistakin ruokapaikoista.

Kiinnostus grilleihin on voinut kasvaa myös siksi, että muutenkin erilaiset ulosmyyntiperiaatteella toimivat kojut ja kärryt ovat katukuvassa yleistyneet varsinkin kesäaikaan.

”Nyt näyttää kyllä siltä, että grillit olisivat tulossa takaisin tännekin”, Topi Tamppari toteaa.

Heidän oman grillinsä kohdalla on kuitenkin pian tapahtumassa iso muutos.

Alueen rakennukset puretaan, kun tilalle rakennetaan kerrostaloja. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Tämä kesä on Pohjanmaan grillin viimeinen nykyisellä paikallaan ja toimintamuodollaan. Alun perin kontista aloittanut grilli on siirtymässä ravintolamaiseen tilaan, kun se elo–syyskuussa muuttaa lähemmäksi Leppävaaraa Friisinmäentielle.

Grillin toiminta Kilossa loppuu syksyn aikana, kun vuokrasopimus maa-alueeseen päättyy. Alueella alkaa pian myllerrys, ja tontille on tarkoitus rakentaa kerrostaloja. Myös vieressä oleva Nesteen huoltoasema puretaan.

Uudessakin paikassa grilli jatkaa autoilevan Espoon keskellä, sillä samaan rakennukseen on tulossa esimerkiksi katsastusasema ja korjaamo.

Samalla jotain grilleihin olennaisesti kuuluvaa on tulossa mukaan toimintaan.

Nykyisellä paikalla grilli ei ole ollut yöaikaan auki, koska alue on sen verran hiljainen.

”Siellä sitten on tarkoitus olla myöhään auki”, Topi Tamppari sanoo.