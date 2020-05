Aivan tällaista aloitusta espoolainen Linda Mustakari ei uskonut saavansa kahvilayrittäjyytensä alkuun: jono oven edessä, mutta kahvilapöydät pysyisivät tyhjinä.

Kun Mustakari seurasi maaliskuussa koronavirustilanteen kehittymistä ja hallituksen määräystä sulkea ravintolat asiakkailta, hän huomasi huolen ja stressin vain kasvavan. Hän oli pitkään haaveillut oman kahvilan perustamisesta Kivenlahteen, ja koko talven tehty työ oli tähdännyt siihen, että tänä keväänä se haave voisi toteutua.

Mustakari ja hänen puolisonsa Juhani Kähönen olivat suunnitelleet, että Kahvila & Putiikki Pupusaaren avajaisia vietettäisiin huhtikuun alussa, mutta nyt kahvilan avaaminen olikin yhtäkkiä vaakalaudalla.

He päättivät istua alas ja pohtia, mitä tekisivät: avaisivatko he kahvilan silläkin riskillä, ettei asiakkaita tulisi vai pitäisikö sittenkin vielä odottaa?

Nyt muutamia viikkoja myöhemmin lounasaikaan puhelimeen vastaa huojentunut kahvilanpitäjä.

”Totesimme, että kahvila on pakko avata joka tapauksessa, koska budjetti oli tähdännyt siihen, että silloin rahaa alkaa kahvilatoiminnasta tulla”, Mustakari sanoo.

Suunnitelmaa muutettiin lennosta. Kahvilan avaamista viivästettiin parilla viikolla, mutta huhtikuun puolivälissä se avattiin take away -periaatteella.

Aluksi Mustakari luuli, että he saisivat rauhassa aloitella ja opetella kahvilayrittäjän elämää. Aivan näin ei kuitenkaan käynyt.

”Vähän on ollut sellaista hässäkkää.”

Kävikin niin, että asiakkaat löysivät uuteen paikkaan poikkeuksellisista ajoista huolimatta. Uuden kahvilan avautuminen ei ole lähiössä jäänyt huomaamatta, kun asiakkaat ovat jonottaneet sen edessä.

Linda Mustakari arvelee syyksi sen, että Kivenlahteen on jo pidemmän aikaa kaivattu uutta kahvilaa.

Kivenlahdessa ruokapaikkoja on tarjolla niukalti, ja lähiön palvelut ovat pitkälti perinteisiä: kioskia, ruokakauppaa, pitseriaa ja pubia, mutta ei viihtyisää istuskelukahvilaa.

Melkein kymmenen vuotta Kivenlahdessa asuneella Mustakarilla oli käynyt mielessä useaan kertaan, että alue tarvitsisi kahvilan, jossa voisi viettää aikaa vaikka viikonloppuna.

”Olen useasti kavereiden kanssa jutellut, että olisipa täällä kahvila, ja kunpa joku sellaisen tänne perustaisi.”

Haave lähti konkretisoitumaan, kun marraskuussa hän sattui ajamaan tutun liiketilan ohi, joka olikin tyhjillään. Pian hän huomasi allekirjoittavansa vuokrasopimusta. Talvella liiketilaa remontoitiin ja kahvilaa varten jouduttiin hakemaan lupaa liiketilan käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

Myös kahvilan konseptia suunniteltiin ja nimeä pohdittiin yhdessä alueen muiden asukkaiden kanssa Kivenlahden omassa Facebook-ryhmässä.

Pupusaaren ruokalista on hyvin erilainen siihen nähden, mitä alueella on muuten tarjolla. Listalta löytyy esimerkiksi erilaisia All day breakfast -aamiaisannoksia, lounassalaatteja ja makeita kahvilatuotteita.

Kahvilaan on pystytty myös palkkaamaan pari kokoaikaista työntekijää Mustakarin ja Kähösen ohella.

”On ollut myös kiva kuulla ja huomata, että tämä on tuonut piristystä sekä itselle että muille näin lyhyessä ajassa.”

Eniten Linda Mustakaria on kahvilan aloittamisessa harmittanut se, ettei asiakkaiden kanssa ehdi ja voi jäädä juttelemaan, kun kahvilaan ei voi vielä jäädä viettämään aikaa.

Myös avajaiset jäivät tältä keväältä juhlimatta.

”Sitten pidämme kunnon avajaiset, kun tämä lähtee täysillä käyntiin.”