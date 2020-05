Parturi Mohammed Al-Khayyat leikkaa Matias Holmqvistin tukkaa parturipakettiautossa. Etualalla istuu toinen yrityksen perustajista, Ahmed Al-Khayyat. Holmqvist on toiminut Al-Khayyatien yritysneuvojana yrityskeskus Yritys Espoossa. Kuva: Rio Gandara / HS

Vielä helmikuussa kevät näytti oikein lupaavalta. Espoossa asuvat veljekset Ahmed Al-Khayyat ja Mohammed Al-Khayyat olivat työstäneet ideaansa yli vuoden, ja nyt kaikki oli valmista.

Iso pakettiauto oli ostettu ja sen sisätilat muutettu parturikäyttöön soveltuviksi. Peilit, pöytä ja tuoli oli asennettu paikoilleen auton takaosaan. Auton kylkeen oli maalattu veljesten firman logo. Kaikkea tätä varten oli otettu iso laina.

Tästä se lähtisi, Ahmed Al-Khayyatin ja Mohammed Al-Khayyatin liikkuva parturi. Vastaavaa palvelua ei veljesten tietojen mukaan tarjonnut Suomessa kukaan muu. Tälle olisi kysyntää, he ajattelivat.

Sitten tuli maaliskuu ja koronavirusepidemia levisi myös Suomeen. Ihmisiä kehotettiin välttämään kaikkia kontakteja. Moni pelästyi. Lähikontaktissa parturin kanssa? Ei kiitos.

Vaikutti siltä, että veljesten bisnes oli vaarassa kaatua ennen kuin se oli kunnolla alkanutkaan.

Ahmed Al-Khayyat vastaa yrityksen mainonnasta ja toimistotöistä. Aluksi hän pelästyi koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa. Sitten hän keksi, miten tilanteen voisi yrittää kääntää voitoksi.

”Käänsimme mainonnan kulun. Kerroimme, miten työskentelemme turvallisesti ja miten meidät on turvallista tilata esimerkiksi kotipihalle. Autossa on vain yksi asiakas kerrallaan, joten siinäkin mielessä tämä on turvallista”, Ahmed Al-Khayyat selittää englanniksi.

Hän on veljeksistä se, joka hoitaa puhumisen. Mohammed Al-Khayyat on parturi ja hoitaa hiustenleikkuun.

Al-Khayyatin veljekset uskovat, että parturiautolle riittää kysyntää. Mohammed Al-Khayyat leikkaa yritysneuvoja Matias Holmqvistin hiuksia. Holmqvist on auttanut Al-Khayyateja näiden yrityksen alkutaipaleella. Kuva: Rio Gandara / HS

Näin jälkikäteen Ahmed Al-Khayyatia harmittaa lähinnä se, että yritys oli koronaepidemian iskiessä niin alkutaipaleellaan.

”Jos olisimme olleet tunnettuja siinä vaiheessa, kun korona tuli, tämä olisi ollut meille onnenpotku. Ihmiset olisivat tienneet meidät valmiiksi ja ajatelleet, että olemme tässä tilanteessa heille hyvä vaihtoehto.”

Lienee sanomattakin selvää, että veljesten yrityksen alkutaival on ollut tahmea. Nyt tilanne alkaa kuitenkin helpottaa ja asiakkaita on enemmän, Ahmed Al-Khayyat sanoo.

Veljekset ovat luottavaisia, että tässä, pakettiautoon tehdyssä parturissa, on alan tulevaisuus. Tai ainakin yksi näkökulma siihen.

Koronavirus on tosin muuttanut syitä, miksi veljekset uskovat ideaansa. Alun perin ajatuksena oli, että esimerkiksi firmat voisivat tilata parturiauton konttorilleen ja työntekijät voisivat kätevästi leikkauttaa hiuksensa lounastauolla. Tai että tapahtumissa, kuten festareilla, voisi ruokakojuilla käymisen lisäksi kipaista parturissa leikkauttamassa hiuksensa tai viimeistelemässä kampauksensa.

Nyt tapahtumat ja isot väkimäärät toimistoilla tuntuvat aika kaukaisilta. Niiden sijaan parturiautolle on koronan myötä muodostunut uudenlaista kysyntää.

”Tämä on oikein hyvä ratkaisu nyt, kun ihmiset eivät oikein voi liikkua. Meillä on hanskat ja maski, ja puhdistamme auton aina asiakkaan käynnin jälkeen”, Ahmed Al-Khayyat selittää.

Ahmed Al-Khayyat (vas.) ja Mohammed Al-Khayyat ovat tilanneet jo toisen parturiauton. Tarkoitus on myös palkata yritykseen apukäsiä. Kuva: Rio Gandara / HS

Hän uskoo, että poikkeusolojen jälkeenkin osa ihmisistä voi kokea parturiauton turvallisemmaksi kuin tavallisen parturin, sillä asiakkaita on autossa vain yksi kerrallaan.

Siihen, että koronavirusepidemia säikäyttäisi asiakkaat kokonaan pois partureista ja kampaamoista, Ahmed Al-Khayyat ei usko.

”Kaikkien täytyy kuitenkin näyttää hyvältä. Hiustenleikkuu on vähän kuin ruoka. Se on välttämättömyys. Kukaan ei voi olla vuotta ilman hiustenleikkuuta.”

Niinpä Al-Khayyatin veljesten katseet ovat jo seuraavassa vaiheessa: toinen auto on tilattu. Siitä on tarkoitus tehdä sellainen, että myös naisten hiusten leikkaaminen onnistuu. Lisäksi olisi tarkoitus palkata apuvoimia, ettei Mohammed Al-Khayyatin tarvitse hoitaa kaikkea parturointia itse.

”Tulevaisuus näyttää ihan valoisalta, niin uskon”, Ahmed Al-Khayyat sanoo ja hymyilee.