Pelastuslaitos asetti imeytyspuomit Leimuniityn hulevesikanavaan Tapiolassa. Puomit asetettiin paikalleen, sillä kanavassa oli havaittu pieni määrä öljyä.

”Siinä oli sellainen sateenkareen väreissä erottuva öljykalvo, joka oli noin 0,04 milliä paksu. Kun satuttiin huomaamaan se, niin ennen kuin siitä tulee joku elämää suurempi tarina, laitettiin sinne vähän sitä makkaraa”, kertoo palomestari Riku Rantala Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Makkaralla hän viittaa kieltämättä hieman makkaraa muistuttavaan valkoiseen puomiin. Imeytyspuomi toimii niin, että se imee itseensä veden pinnalla kelluvia kevyempiä aineita, kuten öljyä.

Leimuniityn hulevesikanava on yhteydessä Otsolahdenojaan, jonka valuma-alue on laaja. Tämä tarkoittaa sitä, että puroon ja kanavaan päätyy vettä ja sen mukana erilaista maa-ainesta laajalta alueelta. Kanavassa on säännöllisesti myös öljyä.

”Kaikki Tapiolan asvalttipinnat keräävät autojen öljyä ja öljytuotteita ja sitten ne huuhtoutuu ennemmin tai myöhemmin Tapiolan keskuslaitokseen, missä näitä hulevesiä käsitellään. Kaikkein kevyimmät, olemattomimmat öljytuotteet tulee puhdistuksen läpi ja päätyvät kanavaan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun puomit ovat siellä”, Rantala sanoo.

Leimuniityn hulevesikanavan lisäksi öljyjäämiä näkyy säännöllisesti myös Haukilahden venesataman rannassa, Rantala kertoo.

”Se on toinen meidän vakkarimesta.”

Myös Haukilahdessa on hulevesiviemäri, josta kulkeutuu öljyä vesistöön. Lisäksi rannassa olevista veneistä päätyy pieniä määriä öljyä veteen.