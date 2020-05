Broilerin koipireisi. Siltä belgianpaimenkoira Jenin toinen takajalka nyt näyttää.

Karvattomaksi ajeltu jalka on kääritty jodikalvoon. Eläinlääkäri Emmi Syrjänen vetää jalkaan huolellisen viillon.

Joku voisi sanoa, että on Jenin oma vika, että se on päätynyt tänne Espoon Kaitaalle, Urheilukoiraklinikan leikkauspöydälle. Mitäs meni juoksemaan vapaana kovalla vauhdilla päin tolppaa. Rytäkässä koiralta irtosi etummaisen ristisiteen kiinnitys sellaisella voimalla, että se vetäisi mukanaan pienen kappaleen luuta.

Ontumiseksihan se kävely tuollaisen tällin jälkeen meni.

Koska Jeni on nuori ja hyväkuntoinen agilitykoira, päätti sen omistaja, että Jenin ristisiteen repeämä hoidetaan leikkauksella. Jenillä tuskin oli asiaan kovin paljon sanomista.

Jeni on nukutettu ennen leikkausta. Urheilukoiraklinikalla käytössä olevat hengityslaitteet olisi tarvittaessa voitu ottaa käyttöön koronapotilaiden hoidossa Kuva: Kimmo Penttinen

Jenin leikkaus ei ole mikään halpa operaatio. Itse leikkaus maksaa noin 2 500 euroa. Kun siihen lisää vielä ennen leikkausta tehtävät tutkimukset röntgenkuvauksineen sekä leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen, nousevat kokonaiskustannukset helposti useisiin tuhansiin euroihin.

Esimerkiksi ennen leikkausta tehtävät tutkimukset maksavat noin 400–600 euroa. Leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen taas suositellaan fysioterapiaa. Viiden kerran sarjakortti tunnin fysioterapiaan maksaa 350 euroa.

Toisaalta, mitä muita vaihtoehtoja tilanteessa olisi ollut? Belgianpaimenkoirat ovat aktiivisia ja nauttivat liikkumisesta. Jalkansa loukanneen koiran elämänlaatu olisi todennäköisesti heikentynyt huomattavasti: se olisi kärsinyt kivuista ja ontunut. Etenkin isommilla koirilla leikkauksen vaihtoehto voi pahimmillaan olla eläimen lopettaminen.

Eläinlääkärit Emmi Syrjänen (oik.) ja Alessandro Piras korjaavat Jenin revenneen eturistisiteen leikkauksessa. Kuva: Kimmo Penttinen

Eturistisiteen repeämä on yksi tyypillisimmästä vaivoista, joita täällä Evidensia-ketjuun kuuluvalla Urheilukoiraklinikalla hoidetaan. Repeämän hoidossa käytetään klinikalla usein TPLO-menetelmää. TPLO on lyhenne sanoista Tibial Plateau Levelling Osteotomy. Se tarkoittaa sääriluun yläpään nivelpinnan kääntöä vaakasuoraan asentoon. Leikkauksessa sääriluun yläosan niveltaso siis käännetään vaakaan ja kiinnitetään uuteen asentoonsa levyillä ja ruuveilla.

Näitä leikkauksia tehdään Urheilukoiraklinikalla useita viikossa.

”Ristisideleikkauksella on hyvä ennuste. Komplikaatioriskit ovat pienet. Tyypillisin komplikaatio on tulehdus, jonka syynä on usein se, että koira on päässyt nuolemaan haavaa”, sanoo Urheilukoiraklinikan johtaja, eläinlääkäri Laura Hakala.

Urheilukoiraklinikka perustettiin viime syksynä. Ajatus siihen lähti Hakalan, Tiiu Toijalan ja Alessandro Pirasin yhteisestä haaveesta. Kaikkia kolmea yhdistää kiinnostus urheilukoiriin ja niiden vammojen diagnostiikkaan ja hoitoon. Piras esimerkiksi on työskennellyt pitkään Irlannissa ratavinttikoirien kanssa.

”Pääasiassa hoidamme tuki- ja liikuntaelimiin liittyviä vaivoja. Luusto, nivelet ja pehmytkudosvammat eli kaikki ortopediaan liittyvä on meillä isossa roolissa. Ja tämän lisäksi kaikki muu, mikä liittyy aktiiviseen koiran elämään”, Hakala kertoo.

Urheilukoiraklinikka oli Laura Hakalan pitkäaikainen haave. Kuva: Kimmo Penttinen

Se, että eläimille tehdään vaativia, ihmisillekin tuttuja operaatiota, kuten tekonivelleikkauksia, ei ole mitään uutta. Isoja leikkauksia tehdään muun muassa yliopistollisessa eläinsairaalassa Helsingin Viikissä ja useissa muissakin eläinsairaaloissa pääkaupunkiseudulla ja Suomessa ylipäätään sekä erikoisklinikoilla.

Urheilukoiraklinikan erikoisuus on se, mistä klinikan nimikin jo kertoo: se on erikoistunut nimenomaan urheileviin koiriin. Käytännössä se tarkoittaa koiria, joiden omistajat harrastavat koiransa kanssa esimerkiksi agilityä, tottelevaisuuskoulutusta tai vaikkapa juoksua.

Hakalan mukaan muualta Pohjoismaista ei löydy toista vastaavanlaista klinikkaa.

”Ei näitä Euroopan tasollakaan ole tietääkseni kovin montaa. Saksassa on yksi. Tietysti on eläinlääkäreitä, jotka ovat perehtyneitä urheilukoiriin, mutta kokonaisena klinikkana tämä on aika ainutlaatuinen.”

Eläinlääkäri Alessandro Piras esittelee erikokoisia levyjä, joita käytetään koirien eturistisideleikkauksissa. Kuva: Kimmo Penttinen

Vaikka Urheilukoiraklinikka on ollut toiminnassa vasta puolisen vuotta, on sana siitä ehtinyt jo kiiriä. Asiakkaita tulee pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolilta Suomea, muutamia jopa ulkomailta asti.

”Yhden potilaan omistaja sanoi, että hän käyttää koiraansa koirien Sakari Oravalla. Siitä tuli vähän paineita, mutta se kuvaa hyvin tätä ideaa”, Hakala sanoo ja nauraa.

Sakari Orava on yksi maailman arvostetuimmista urheilukirurgeista. Suuren yleisön tietoisuuteen Orava nousi viimeistään vuonna 2010, kun hän operoi tunnetun jalkapalloilijan David Beckhamin akillesjänteen.

Koirien urheiluvammojen diagnosointi ja hoito on tarkkaa työtä. Koira ei voi suoraan kertoa, mihin sitä sattuu, joten kipeytynyttä kohtaa etsitään muun muassa tarkkailemalla liikkumista, tunnustelemalla, seuraamalla koiran kävelyä askellusta analysoivalla askelvoimamatolla, ottamalla röntgenkuvia ja ultraäänitutkimuksella.

Leikkauksen jälkeen koiraa kuntoutetaan usein fysioterapiassa. Urheilukoiraklinikalla fysioterapiaan varatussa huoneessa on muun muassa vesijuoksuallas. Osa koirista tulee pelkästään fysioterapiaan, osa taas käy fysioterapiassa kuntoutuakseen leikkauksesta.

”Ihmiset, jotka harrastavat tai urheilevat koiransa kanssa, ovat usein hyvin intohimoisia. He haluavat hoitaa koiransa mahdollisimman hyvin. Fysioterapia kuuluu tärkeänä osana urheilukoiran elämään”, Hakala sanoo.

TPLO-menetelmässä revennyt eturistiside korjataan kiinnittämällä sääriluun yläpään niveltaso uuteen asentoon levyllä. Kuva: Kimmo Penttinen

Täysin ongelmattomia eivät koirien leikkaukset ole, ja osa omistajista ja kasvattajista suhtautuu niihin varauksella. Yksi iso kysymys liittyy hoitojen aiheuttamaan ylimääräiseen stressiin ja kärsimykseen.

Tutkimukset, iso leikkaus ja sitä seuraava kuntoutusjakso ovat yleensä raskaita ihmisille, mutta miten niihin suhtautuu koira, joka ei tiedä, miksi ja miten sitä hoidetaan? Myös leikkauksen jälkeinen toipumisjakso voi ahdistaa koiraa, sillä se ei pääse käyttäytymään lajillensa tyypillisesti, kuten juoksemaan.

Toisaalta esimerkiksi monien isompien jalkavammojen kohdalla vaihtoehto leikkaukselle voi pahimmillaan olla koiran lopettaminen. Sekään ei kaikkien mielestä kuulosta kovin hyvältä.

Toinen iso kysymys koskee rahaa. Operaatiot ja niihin liittyvä kuntoutus ovat kalliita. Osalla hoidot – tai ainakin osan niistä – korvaa vakuutus, mutta kaikilla ei vakuutusta ole.

Hakala vakuuttaa, että operaatioon ryhdytään vain silloin, jos siitä on koiralle oikeasti hyötyä. Ennen leikkausta varmistetaan, ettei koiralla ole muita kivuliaita tai liikkumiseen vaikuttavia sairauksia, kuten nivelrikkoa.

Kun diagnostiikkalaitteet ja menetelmät kehittyvät, on olemassa myös riski, että myös normaaleissa poikkeumissa aletaan nähdä vikaa. Esimerkiksi askelvoimamatto tuottaa koiran kävelystä paljon ja hyvin yksityiskohtaista tietoa.

”Sitä pitää osata tulkita ja nähdä siitä, mikä on merkittävä poikkeuma ja mikä on normaalia.”

Askelvoimamatto tuottaa hyvin tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa koiran askelluksesta. Kuva: Kimmo Penttinen

Osa koiranomistajista vierastaa koko koiraurheilun käsitettä. Ihmisistä sanotaan, että ”urheilija ei tervettä päivää näe”. Onko riski, että liian aktiivinen harrastaminen aiheuttaa koiralle vammoja, joita sille ei muuten tulisi?

”Koiran kohdalla kokonaisuus pitää ottaa huomioon. Kehonhallinta ja kunto pitää kasvattaa kunnolla alusta asti, että pystyttäisiin välttämään vammoja ja tapaturmia. Urheilukoirien fysiikan kehittämisessä on käytössä ihmispuolelta tuttuja juttuja, kuten hierontaa ja fysioterapiaa.”

Eettistä pohdintaa käydään klinikalla paljon, Hakala sanoo.

”Jokaisen potilaan ja jokaisen vamman kohdalla mietitään, missä menee raja. Onko oikein palauttaa koira kisakentälle, vai tuleeko siitä nyt kotikoira?”

Suomalaiset omistajat suhtautuvat hänestä koiriensa urheiluharrastuksiin intohimoisesti, mutta myös maltillisesti. Lemmikki on lähes poikkeuksetta aina ensisijaisesti perheenjäsen, vasta sitten urheilija.

”Omistajat hyvin herkästi sanovat, ettei sillä lajilla niin väliä, kunhan saadaan koira kuntoon. Siinä mielessä Suomi on kiva paikka työskennellä. Meillä ei näy omistajien pakko pärjätä kilpailuissa, vaan lemmikin ehdoilla mennään aina.”

Leikkaussalissa Jenin ristisideoperaatio jatkuu.

Seuraavaksi esiin otetaan saha. Sillä Jenin sääriluun yläpäähän tehdään kaareva sahaus. Tämä vaihe on leikkauksen verisin. Jottei saha kuumenisi liikaa, on siihen suihkutettava koko ajan vettä. Sahauksen jälkeen Jenin sääriluu kiinnitetään uuteen asentoon levyllä.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, muutaman kuukauden kuluttua Jenin pitäisi olla jälleen kirmaamassa agilityradalla, ihan niin kuin aiemminkin.