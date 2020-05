Bussipysäkin kyltti on kiinnitetty suoraan kallioon. Kuva: Kukka Andersson / HS

Matinkylässä Matinkadulla on pysäkkikyltti, jonka kiinnitystä voisi kutsua vähintäänkin persoonalliseksi. Kala-Matin pysäkin kyltti on ruuvattu kallioon niin, että se sojottaa kevyesti yläviistoon.

Yleensä pysäkkien kyltit pyritään kiinnittämään joko pysäkkirakenteeseen, kuten pysäkkikatokseen tai kylttiä varten kadulle asennettuun tolppaan.

Suoraan kallioon tai esimerkiksi talon seinään kiinnitetyt pysäkit ovat harvinaisia, sanoo asiakaspalvelupäällikkö Jaana Junkkari Espoon kaupungilta.

Hän ei tunne Kala-Matin pysäkin taustoja sen tarkemmin, mutta antaa valistuneen arvauksen:

”Monilla pysäkeillä on ongelma, että katualue on niin kapea, ettei siihen sovi kaikki toiminnot. Tämä on todennäköisesti sellainen paikka, johon pylväs ei olisi järkevästi mahtunut.”