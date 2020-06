Päättäjäisviikonlopun jäljiltä Kauniaisissa oli jopa yllättävän siistiä, totesi Thomas Tuominen ulkoiluttaessaan koiraansa sunnuntaina.

Läntisen koulupolun suljetun nuorisotalon pihalla, vain muutaman sadan metrin päässä kotoa, häntä odotti kuitenkin yllätys. Maassa lojui satakunta tyhjää nuuskapurkkia.

Päättäjäisten jäljiltä olisi pihassa voinut odottaa olevan pulloja, tölkkejä, ruokapakkauksia ja muuta tavanomaista roskaa, mutta nuuskapurkkeja lukuun ottamatta alue näytti siistiltä.

Tuominen arvelee purkkien päätyneen pihalle jonkinlaisena näytöksenomaisena tempauksena, sillä läheltä olisi kyllä löytynyt roska-astiakin.

”Henkilökohtainen arvaukseni on jonkinlainen mopoauto, mihin nuuskaa on kerääntynyt ja sitten ne on kaikki dumpattu kun on ollut koulun lopettajaisjuhlia.”

Kauniaisissa koko lapsuutensa asunut Tuominen on itsekin viettänyt runsaasti aikaa nuorisotalolla ja tietää kyllä, että nuoret saavat toisinaan mitä oudoimpia päähänpistoja. Tällä kertaa ideana näyttää olleen nuuskapurkkikokoelman esittely.

Roskaaminen on tietenkin laitonta ja ikävää, mutta Tuominen uskoo tässä tapauksessa olevan kyse nuorison yksittäisestä tempusta.

Tavallisesti Kauniaisissa on Tuomisen havaintojen mukaan hyvinkin siistiä ja roska-astian löytäminen helppoa. Ehkä siksi nuuskapurkkeja tai koirien jätöksiä ei näykään samaan tapaan kuin esimerkiksi Helsingin keskustassa.

”Granissa on oikeasti niitä roskiksia loistava määrä”, Tuominen kehuu.

Koiranomistajana häntä ilahduttaa etenkin se, ettei maasta löydy lasinsiruja edes juhlantäyteisen viikonlopun jäljiltä. Muoviset nuuskapurkit ovat roskina lasinsiruja pienempi paha, sillä valkoisena hohtavat purkit on helppo kerätä pois.

Tuominen aikookin varustautua koiraa ulkoiluttaessaan muovipussein siltä varalta, että purkkikasa on yhä pihassa.

Lue lisää: Helsingin puistot täyttyivät roskiin koulun päättäjäisjuhlien jäljiltä – Sinebrychoffin puiston nurmikentällä on tasainen roskapeite