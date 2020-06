Espoo on päättänyt keskittää musiikkiäänitteiden kokoelmansa Tapiolan kirjastoon. Käytännössä se tarkoittaa, että jatkossa cd-levyjä pääsee selailemaan vain Tapiolan kirjastossa.

Levyjä voi kuitenkin edelleen varata ja noutaa kaikista Espoon kirjastoista.

Keskittämisen taustalla on Espoon päätös ajaa vähitellen alas koko musiikkiäänitallenteiden kokoelmansa. Kun levyjä on vähemmän, halutaan, että ne ovat kaikki samassa paikassa.

”On jonkin verran ihmisiä, joiden käyttötapa se, että he tulevat katsomaan nimenomaan levyhyllyä. Haluamme, että on joku paikka, jossa voi nähdä koko paikalla olevan kokoelman, eikä niin, että yhdessä kirjastossa on sata levyä ja toisessa toiset sata”, sanoo Espoon kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrni.

Tapiolan kirjasto valikoitu cd-levyjen kotikirjastoksi sen takia, että Tapiolassa on paljon muita musiikkitoimijoita.

”Siellä on musiikkiopistoa ja konsertteja. Monet, jotka harrastavat klassista musiikkia, käyvät Tapiolan kirjastossa.”

Ihan kaikkia cd-levyjä keskittämispäätös ei koske: lastenmusiikkia on jatkossakin paikalla kaikissa Espoon kirjastoissa.

Espoon kaupunginkirjaston johtoryhmä päätti syyskuussa, että musiikkitallenteiden avokokoelmaa ryhdytään ajamaan alas ja että uutuuslevyjen hankkiminen lopetetaan vuonna 2021.

Käytännössä se tarkoittaa, että muutaman vuoden päästä Espoon kirjastoissa ei ole enää paikan päällä lainattavia cd-levyjä. Levyjä voi kuitenkin jatkossakin varata Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kirjastoista sekä pääkaupunkiseudun kirjastoverkosto Helmetin varastosta.

Espoo perusteli päätöstä kysynnän hiipumisella: cd-levyjen lainausmäärät ovat vähentyneet viime vuosina rajusti.

Espoon päätös luopua levykokoelmasta on kirvoittanut kritiikkiä alan sisällä. Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen hallituksen jäsen Ilari Reuhkala moitti päätöstä HS Espoon haastattelussa viime syksynä.

”Päätöstä perustellaan tilastoilla, vaikka se ei oikeasti perustu tilastoihin. Cd-levyjä lainataan edelleenkin, ei niiden lainaaminen ole mihinkään loppunut. Koska niitä lainataan vähemmän kuin aikaisemmin, pitäisi niitä olla esillä vähemmän ja myös hankkia vähemmän. Kokoelmasta luopuminen kokonaan on tässä suhteessa aika raju toimenpide”, Reuhkala sanoi.

Hän arveli tuolloin, että Espoo olisi ainut kunta Suomessa, joka on päättänyt luopua kirjaston omasta levykokoelmasta.

