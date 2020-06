Kauklahdessa ollaan huolissaan holtittomasta kuljettajasta, joka ajaa alueella pienellä punaisella autolla liikennesäännöistä piittaamatta.

Paikallisissa Facebook-ryhmissä asiaa on puitu jo useamman viikon ajan. Keskusteluissa ihmiset varottavat toisiaan autosta ja pohtivat keinoja, joilla kuljettaja saataisiin pois liikenteestä.

Facebook-keskustelujen mukaan auto olisi muun muassa huristellut kävelyteillä ja puistossa, ajanut ylinopeutta sekä ohitellut muita autoja vaarallisesti. Keskusteluissa kerrotaan myös läheltä piti -tilanteista, joissa jalankulkijat olisivat hädin tuskin ehtineet vaarallisesti kaahaavan auton alta pois.

Alueen Facebook-ryhmissä on kiertänyt ohje, jossa neuvotaan soittamaan hätäkeskukseen aina, kun auton havaitsee.

Poliisissa ollaan hyvin tietoisia Kauklahden tilanteesta, ja liikennevalvontaa alueella on lisätty, kertoo komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisista.

Poliisi on myös keskustellut kuljettajan kanssa, mutta toistaiseksi kuljettaja ei ole jäänyt kiinni sellaisesta rikoksesta, että hänet olisi ollut mahdollista saada pois liikenteestä.

”Poliisi ei pysty kieltämään ajamista vain sen takia, että nettiin on kirjoitettu havaintoja. Siihen vaaditaan rikos”, Väänänen sanoo.

”Siinä taas on kaksi mahdollisuutta. Joko poliisi itse havaitsee vakavan liikenneturvallisuutta vaarantavan rikoksen tai sitten joku tekee rikosilmoituksen ja lähtee todistajana mukaan prosessiin.”

Väänänen sanoo ymmärtävänsä asukkaiden huolen ja pelon. Hän kuitenkin muistuttaa, että vain vakavista vaaratilanteista pitää soittaa hätäkeskukseen. Sen sijaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle havainnoista voi ilmoittaa matalalla kynnyksellä.

”Ymmärrämme sen, että ihmisillä on huoli ja he tekevät ihan oikein, että ilmoittavat siitä meille. Sen perusteella me pystymme kohdentamaan valvontaa.”

Sosiaalisen median keskusteluissa on noussut esiin, että alueella olisi toinenkin saman merkkinen ja värinen auto, jonka kuljettajan ajotavoissa ei ole moittimista.

Väänänen toivookin sosiaalisen median keskusteluihin malttia.

”Olisi hyvä välttää lähtemästä mukaan yleiseen jonkun ihmisen tai ihmisen toiminnan arvosteluun sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi poliisin toimintaa saa arvostella, siinä ei ole mitään väärää. Mutta täytyy varoa, ettei sivullinen, tavallinen ihminen joudu arvostelun kohteeksi syyttä suotta.”

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.