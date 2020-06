”Kansa on niin kyllästynyt, että ne vaan haluaa päästä ulos, ne haluaa päästä tekemään, ne haluaa taas elää”, sanoo kolminkertainen Euroopan mestari, painija Michael ”Starbuck” Majalahti.

Tekemistä kaipaaville, painista ja haasteista kiinnostuneille Majalahdella on vastaus: SLAM! Wrestling Finlandin kesän ajan kestävä kurssi ”Pro Wrestling Boot Camp 2020”.

Elokuun loppuun asti kestävää kurssia voi sanoa intensiiviseksi hyvällä syyllä. Noin viisisataa euroa maksavaan kurssiin kuuluu kaksi kolmen tunnin treenikertaa viikossa.

Harjoituksissa Majalahti lupaa näyttää, ettei ammattilaispaini todellakaan ole teatteria tai ”isojen miesten läpsyttelyä”, jollaiseksi se Suomessa usein mielletään.

Vaikka osallistujien ei odotetakaan olevan ammattilaisia, on kesäkuussa alkanut kurssi fyysisesti vaativa. Suurin osa harrastajista on 20-35-vuotiaita miehiä, joilla on kamppailulajitaustaa. Majalahti ei suosittelekaan intensiivikurssia ensikosketukseksi lajiin, etenkään rapakuntoisille.

”Siinä jää jalkoihin, jos ei ole sitä tiettyä kuntoa valmiiksi.”

Heitot, kaatumiset ja nostot vaativat kovaa fyysistä kuntoa. Sen lisäksi kurssilla tarvitaan myös henkistä voimaa ja silkkaa sisua.

”Sitä yhtä asiaa jota ei voi opettaa”, Majalahti sanoo.

Kurssilla on Majalahdelle myös syvällisempi merkitys: 47-vuotias painija haluaa saatella maailmalle uuden ammattipainijoiden sukupolven. Mikäli kurssilta löytyy uusia lupauksia, on Majalahti valmis hyödyntämään mainettaan ja verkostojaan avittaakseen painilupauksen uraa.

”Haluan jättää perintöni”, Majalahti selittää.

”Se on vähän niin kuin isä ja lapset, että jotain mitä jättää taaksensa.”