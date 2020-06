Espoon pysäköinninvalvonnan mukaan lähes kaikki Otaniemeen pysäköidyistä, huonokuntoisista autoista kuuluvat samalle omistajalle. Kuva on lukijan kuvaama.

Otaniemessä on romuauto-ongelma. Sama omistaja säilyttää alueen parkkipaikoilla huonokuntoisia autoja, joita käytetään ilmeisesti myös jonkinlaisina varastoina.

Pysäköinninvalvonta kiertää laputtamassa autoja säännöllisesti, ja niitä myös hinataan kaupungin varikolle Ämmässuolle lähes viikoittain, mutta siitä huolimatta huonokuntoisia autoja ilmestyy Otaniemen pysäköintipaikoille uudestaan ja uudestaan.

Tilanne on jatkunut Otaniemessä samankaltaisena jo vuosia. Viitisen vuotta sitten tilanne helpotti hetkellisesti, kun asiaa puitiin oikeudessa, mutta nyt autoja on taas alkanut ilmestyä Otaniemeen.

”Tämä on valitettavasti hyvin tuttu asia. Olimme aikoinaan ihan korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti koskien tätä samaa jemmaajaa. Autoja siivotaan pois niissä puitteissa, kun laki antaa siihen mahdollisuuden”, sanoo Espoon kaupunkitekniikan lakimies Petteri Aumala.

Osa Otaniemen autoista on todella huonossa kunnossa. Kuva on lukijan kuvaama.

Alun perin huonokuntoiset autot siirtyivät Otaniemeen pääkaupungista. 2000-luvulla niitä lojui katujen varsilla Helsingissä.

”Helsingin puhtaanapito ja pysäköinninvalvonta ovat törmänneet jopa siihen, että yksi omistaja säilyttää täysin laillisesti katujen varsilla kymmeniä käyttökunnottomia autoja. Ruostuvia kotteroita on eniten Haagassa, Niemenmäessä, Konalassa, Käpylässä ja Koskelassa, monia jopa Kalliossa”, kirjoitettiin Helsingin Sanomissa tammikuussa 2009.

Aumalan puheiden perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että 2000-luvulla autoja säilytti Helsingissä sama omistaja, joka sittemmin on ryhtynyt pysäköimään huonokuntoisia autoja Otaniemeen.

Helsinki kyllästyi romuauto-ongelmaan ja vaati muutoksen lainsäädäntöön. Huhtikuussa 2009 astui voimaan laki, joka antoi kunnille oikeuden siirtää hylätyt autot romutettaviksi. Aumalan mukaan ammattipiireissä lakia kutsutaan autoja ensin Helsingissä ja myöhemmin Otaniemessä säilyttäneen henkilön nimellä.

Lakimuutoksen myötä autot siirtyivät Helsingistä Otaniemeen 2010-luvun taitteessa.

”Niitä oli pahimmillaan satoja siellä”, Aumala muistelee.

Otaniemessä valtaosa katu- ja pysäköintitilasta on Aalto-yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Niinpä alkuun vaikutti siltä, ettei uudesta laista olisi ollut Otaniemessä hyötyä.

Autojen omistaja vei kaupungin kahdelle autolle määräämät pysäköintivirhemaksut oikeuteen sillä perusteella, että autot oli pysäköity yksityiselle, Senaatti-kiinteistöjen omistamalle maalle. Espoon kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen mukaan kyse oli tieliikennelain mukaisesta tiealueesta, jolla ei saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota ei tosiasiallisesti käytetä liikenteessä.

Tapausta puitiin oikeudessa useamman kerran ja lopulta oikeusprosessi ratkesi kaupungin eduksi. Senaatti-kiinteistön omistuksessa olevaan pysäköintipaikkaan voitiin soveltaa samaa lainsäädäntöä kuin muuhunkin katutilaan.

Oikeudenkäynnin jälkeen autot hävisivät hetkeksi Otaniemestä, mutta viime aikoina niitä on alkanut ilmestyä alueelle uudestaan. Aumalan tietojen mukaan asialla on sama omistaja kuin aiemminkin.

Autoja käytetään ilmeisesti jonkinlaisina varastoina. Kuva on lukijan kuvaama.

Otaniemen tilanne on Espoossa ainutlaatuinen.

”Tässä mittakaavassa vastaavaa ei ole missään muualla. Meillä on ollut eri pysäköintialueilla pari muuta autojobbaria, jotka tekivät vähän saman tyyppistä, mutta he ovat poistuneet katuverkosta, kun ajoneuvoja on tarpeeksi siirretty.”

Lain mukaan Otaniemen autot eivät ole romuautoja, vaikka ne ohikulkijan silmissä sellaisilta näyttävätkin. Laissa romuautolla tarkoitetaan täysin korjauskelvotonta, yleensä palanutta ajoneuvoa. Sellaiset voidaan siirtää suoraan jätteenkäsittelyyn.

Otaniemen huonokuntoiset autot ovat sen sijaan ajoneuvoja, jotka eivät ole tosiasiallisesti liikennekäytössä. Tällaista autoa ei voi viedä suoraan jätteenkäsittelyyn, vaan se tulee ensin laputtaa ja sen jälkeen säilyttää kaupungin varastolla noin kahden kuukauden ajan ennen kuin se voidaan romuttaa.

Ajoneuvot, jotka eivät ole tosiasiallisesti liikennekäytössä, ovat tyypillisesti autoja, joissa on puutteita esimerkiksi katsastus-, vakuutus- tai verotiedoissa. Mikäli autossa ei ole rekisterikilpiä, tekee pysäköinninvalvonta arvion autosta sen ulkonäön ja kunnon perusteella.

Auton omistajalta peritään muun muassa siirtämisestä ja säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Otaniemessä huonokuntoisia autoja säilyttävä omistaja hakee yleensä autonsa kaupungin varikolta ennen kuin ne päätyisivät romutettaviksi, Aumala kertoo.

Omistajan firman maksuhäiriötiedoissa näkyy viime vuosilta useita Helsingin ja Espoon pysäköintivalvonnan perimiä maksuja.

”Minulle ei ole koskaan auennut tämän liiketoiminnan varsinainen ansaintalogiikka”, Aumala sanoo.

Espoon pysäköinninvalvonnalla on Otaniemen maanomistajilta, Aalto-yliopistolta ja Senaatti-kiinteistöltä valtakirjat, jotka antavat pysäköinninvalvonnalle luvan määrätä pysäköintivirhemaksuja alueella. Vastaavanalainen valtakirja on tulossa myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta, joka niin ikään omistaa maata Otaniemessä.

Aumalan mukaan pysäköinninvalvonta käy Otaniemessä päivittäin.

”Ei Otaniemessä eikä varsinkaan Teekkarikylän puolella ole liikaa pysäköintipaikkoja. Ymmärrän varsin hyvin, että alueen asukkaita, työntekijöitä ja opiskelijoita harmittaa, jos niistä vähistäkin vallataan osa tällaisella toiminnalla.”

HS Espoo yritti useaan otteeseen tavoittaa Otaniemessä autoja säilyttävää yrittäjää, mutta tämän firman nimiin rekisteröidystä puhelinnumerosta ei vastattu.