Helsingin Sanomat

1960-luvulla Haukilahti kirjaimellisesti nousi Espoon kartalle, kun aluetta rakennettiin vauhdilla.

Samoihin aikoihin kun Haukilahden vesitorni nousi kaupunginosan läntiselle reunalle, reilun kilometrin päähän sen itäiselle reunamalle rakennettiin hyvin matala, lättäkattoinen rakennus.

Vaikka tuosta rakennuksesta ei ole tullut Espoon omaa maamerkkiä toisin kuin vesitornista, monet paikalliset tuntevat hyvin myös sen. Lättäkattoinen talo on ollut yksi arjen keskuksia Haukilahdessa, sillä siellä sijaitsee alueen lähikauppa, Sorsakiven K-kauppa.

Haukilahden vesitorni valmistui vuonna 1968.

Sorsakiven suvussa kauppaa on pyörittänyt nyt usea sukupolvi yli 50 vuoden ajan. Ensimmäisenä kauppiaana aloitti nykyisen kauppiaan Krista Sorsakiven isoisä Unto Sorsakivi ja kaupassa työskenteli myös hänen isoäitinsä Mirjam Sorsakivi.

Unto Sorsakivi piti ensin lihakauppoja eri puolilla Helsinkiä, kuten Hakaniemen hallissa ja Lauttasaaressa. Haukilahteen hän päätti perustaa ruokakaupan juuri sen takia, että alue kasvoi ja sinne muutti paljon uusia asukkaita.

”Tämä oli viimeinen kauppa, jonka hän perusti. Tähän sitten päätettiin keskittyä. Edelleenkin tulee välillä asiakkaita, jotka muistavat nuo lihakaupat”, Krista Sorsakivi sanoo.

Isoisän kuva on sopivasti ripustettu kaupan liha- ja kalatiskin taakse. Hänen jälkeensä kaupassa on työskennellyt useita Sorsakiviä: lapset, lastenlapset ja nyt myös lastenlastenlapset.

Krista Sorsakiven takana on kuva hänen isoisästään Unto Sorsakivestä.

Viisi vuotta sitten Krista Sorsakivi aloitti kauppiaana, kun hänen setänsä Risto Sorsakivi jäi eläkkeelle. Tätä aiemmin puolestaan kauppiaana oli ollut pitkään Kristan isä Seppo Sorsakivi.

Kun Sorsakiven kauppa avattiin vuonna 1968, sen lähiympäristö näytti melko toisenlaiselta kuin nykyään ja lähes kaikki Haukilahdessa oli aivan uutta.

Kaupan viereiset kerrostalot olivat nousseet alueelle vuotta aiemmin, mutta matalia rivitaloja ei vielä ollut. Myös monet muut rakennukset olivat vasta rakenteilla, ja Toppelundin koulukin valmistui lähistölle vasta 1980-luvulla.

Kaupan sijainti herätti varsinkin alussa ihmetystä.

”Kyllähän sellaisia epäilyksiä silloin aivan aluksi oli, että miten näin metsän reunalle kauppaa perustetaan”, toteaa Risto Sorsakivi.

Haukilahtea oli alettu rakentaa vauhdilla sen jälkeen, kun Espoosta tuli kauppala vuonna 1963. 1960-luvun aikana Haukilahden asuntokannan on arvioitu kasvaneen kolmikymmenkertaiseksi aiempaan nähden.

Tätä aiemmin Haukilahti oli ollut maalaiskylämäinen. Siellä oli ollut lähinnä omakotitaloasutusta ja rannan suunnalla huviloita. Rivitalo- ja kerrostalorakentaminen jatkui kiivaana aina 1980-luvulle saakka, kunnes rakentaminen Espoossa siirtyi uusille alueille ja yhä edemmäksi länteen.

Risto Sorsakivi tuli täysipäiväisesti mukaan kauppaan armeijan jälkeen vuonna 1975. Usean vuosikymmenen ajan kauppaa pyörittivät Sorsakiven kolme sisarusta Seppo, Risto ja heidän siskonsa Riitta Mäkinen.

Aivan alkuaikoina ruokakauppoja oli alueella peräti kolme, eli enemmän kuin nyt. Nykyiseen eli kahteen ruokakauppaan Haukilahden kauppamäärä tipahti jo 1990-luvulle tultaessa.

60-luvulla Haukilahdessa oli myös Spar. Nykyisin paikalla on Länsiviitan ostoskeskus ja S-market.

Samaan aikaan alkoivat muutokset asiakkaiden kulutuskäyttäytymisessä, eli ruokaostoksilla alettiin käydä yhä suuremmissa kaupoissa ja kauempana. 1990-luvun alun lamavuosien aikaan Haukilahteen tuli Länsiviitan ostoskeskus. Myöhemmin taas Espooseen rakennettiin suuria kauppakeskuksia, kuten Matinkylän Iso Omena.

Näistä kaikista muutoksista on kuitenkin selvitty.

”Olimme sinnikkäitä emmekä antaneet periksi. Lisäsimme valikoimaa ja palveluita”, Risto Sorsakivi sanoo.

Sorsakivet arvelevat asiakaspalvelun olevan yksi syy siihen, että pieni ruokakauppa on pärjännyt isojen rinnalla. Pelkästään he itse eivät ole näin tuumineet, sillä vuoden alussa Krista Sorsakivi palkittiin pitkäjänteisestä työstä asiakaspalvelun eteen K-ryhmän omilla kauppiaspäivillä.

Krista Sorsakiven mukaan ajatuksena on ollut, että kaupasta saa kaikki ruoka-ainekset, ei vain täydennysostoksia, kuten monista muista marketeista.

”Olemme pyrkineet siihen, että tämä on sellainen herkkukauppa ja oikea ruokakauppa.”

Heidän herkkuvalikoimaansa kuuluvat esimerkiksi ”pizzaperjantain” erikoispitsat, joista on tullut kaupan eräänlainen tavaramerkki.

Nykyisinkin kauppa sijaitsee melko syrjässä päättyvän poikkikujan varrella ja etäällä muista liikkeistä.

Noin 5 700 asukkaan Haukilahdessa palvelutarjonta on aika lailla samantasoista kuin vastaavan kokoluokan pikkupaikkakunnalla. Ostoskeskus Länsiviitasta löytyy toinen ruokakauppa, tietenkin S-ryhmän. Lisäksi alueella on muutama ravintola, apteekki, huoltoasema, peruskoulu ja pari päiväkotia.

Entisestään alueen ruokakauppavalikoima supistui helmikuussa, kun lähistöllä Westendin Alepa suljettiin toistaiseksi Westendin liikekeskuksen purkamisen ja uuden rakentamisen takia.

Kauppa on toiminut samassa rakennuksessa yli 50 vuoden ajan.

Annika Sorsakivi vastaa kaupan hedelmä- ja vihannesosastosta.

Myös henki on ollut Haukilahdessa pikkukylää muistuttava niin kauan kuin Krista Sorsakivi on siellä asunut.

”Tämä on ollut myös asiakaskunnan kannalta hyvä ja helppo paikka pitää kauppaa. Ei ole tarvinnut pelätä. Kun on muita kauppiaita kuunnellut, niin jossain muualla voi olla hieman rajumpaa meininkiä.”

Vaikka yleisesti Espoossa väkimäärä kasvaa, Haukilahti kuuluu niihin alueisiin, joissa se on vähentynyt. Syynä on ollut se, että kotitalouksien asukasluku on pienentynyt, kun lapset ovat muuttaneet pois. Haukilahden väestön on myös ennustettu vanhenevan entisestään tulevina vuosina.

Kaupassa alueen ikähaitarin muutos on jo näkynyt vakioasiakaskunnassakin.

Alun epäilyistä huolimatta kaupan sijainti ”metsän reunalla” on osoittautunut sopivaksi.

Sorsakivien kaltaisten, sukupolvesta toiseen samaa kauppaa pyörittävien, kauppiassukujen tarinoita kuulee useimmiten enemmän maakunnista kuin pääkaupunkiseudulta. Samalla K-ryhmä on luonut pitkään brändiään vahvasti ”oman kylän kauppiaiden” ympärille.

Sorsakivien kohdalla se ei ole ollut kuitenkaan pelkkää mainospuhetta, vaan aivan totta. Kauppiassuku on asunut Haukilahdessa 1940-luvulta lähtien, ja nykyisinkin sukulaiset asuvat melko lähellä toisiaan. Kaupalle on vain muutaman minuutin työmatka.

Krista Sorsakivi, Annika Sorsakivi ja Annikan lapset Venni Katajisto sekä Aida Katajisto työskentelevät nykyisin kaupassa.

Tälläkin hetkellä perheestä monella on sama työpaikka, sillä Krista Sorsakiven lisäksi kaupassa työskentelee hänen siskonsa Annika Sorsakivi sekä tämän lapsia eli neljännen polven Sorsakiviä.

Yhteensä kauppa työllistää 15 ihmistä. Monille Sorsakiven kauppa on ollut yksi ensimmäisistä kesätyöpaikoista.

”Omat lapset ovat vielä sen verran nuoria, että he ovat täällä vain toisinaan”, Krista Sorsakivi toteaa.

Kuten setänsä ja isänsä, Krista Sorsakivikin on ollut kaupalla töissä nuoresta lähtien. Hänen mukaansa tarkoituksena ei ollut ryhtyä kauppiaaksi, vaan nuorempana hän ajatteli tekevänsä jotain aivan muuta kuin pyörittävänsä suvun kauppaa.

Hän ehti aloittaa opiskelut niin lastentarhanopettajaksi kuin puusepäksikin.

”Ajatukset muuttuivat, kun olin ollut puuseppäkoulussa noin vuoden ajan ja se ei vain tuntunut oikealta. Sitten setäni Risto sanoi, että mitä jos tulisin kuitenkin kaupalle”, hän kertoo.

”Sitten kun tulin, tämä ei ole koskaan tuntunut työltä huonossa mielessä, vaan aina hyvältä.”