Soukan Airbnb-vene on saanut majoittujilta hyviä arvioita, mutta lähialueen asukkaat ovat olleet tyytymättömiä majoitustoimintaan.

Kaupunki vaatii espoolaisyritystä lopettamaan Airbnb-majoitustoiminnan Soukassa.

Yrityksen omistamalta tontilta on voinut vuokrata majoituspalvelu Airbnbn kautta majoituksen asuntolaivasta tai pienestä mökistä. Kohteiden vuokraajana toimii tontin omistavaan yritykseen kytköksissä oleva yksityishenkilö.

Aktiivinen majoitustoiminta tontilla on herättänyt huolta alueen asukkaissa. Kysymyksiä on noussut muun muassa pysäköinnistä sekä jätehuoltoon ja likavesin liittyvistä järjestelyistä alueella, jota ei alunperin ole tarkoitettu asumiskäyttöön.

Juhannuksen alla kaupunki lähetti yritykselle kehotuksen, jossa yritystä käsketään lopettamaan majoitustoiminta mökissä ja asuntolaivassa heinäkuun loppuun mennessä.

Kehotuksen mukaan yrityksen tulee myös viedä asuntolaiva pois tontilta sekä purkaa tontille ilman lupaa rakennettu laituri.

”Tässä on kaksi eri asiaa. Lyhytaikainen majoitustoiminta, se on oma juttunsa. Asumiskäytössä olevan laivan pitäminen tontilla pysyväisluonteisesti taas vaatii oman lupansa”, sanoo lakimies Lauri Kinnunen Espoon kaupungin rakennusvalvonnasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asuntolaiva tarvitsee luvan silloin, jos sitä pidetään paikallaan eikä sen käyttö liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn.

Majoituskäytön suhteen tilanne on kimurantimpi.

Maankäyttö- ja rakennuslain alaisessa rakennusluvassa määritellään muun muassa rakennuksen käyttötarkoitus. Jos rakennusta käytetään ammattimaiseen majoitustoimintaan, on sen käyttötarkoitus eri, kuin jos se on ensisijaisesti jonkun koti tai vaikkapa vapaa-ajanasunto.

Esimerkiksi Helsinki on vetänyt rajan siihen, että oman kodin satunnainen vuokraaminen on sallittua, mutta ammattimainen majoitustoiminta vaatii erillisen luvan. Espoossa on tukeuduttu päätöksenteossa Helsingin linjauksiin.

Soukan tontilla oleva rakennus on käyttötarkoitukseltaan erillinen vapaa-ajan asunto eikä sitä ole tarkoitettu majoitustoimintaan.

Majoitustoiminnan ammattimaisuutta arvioidessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, kuka asunnossa asuu vai asuuko kukaan, kuinka usein se on majoituskäytössä ja tarjoaako vuokraaja majoittujalle hotellinomaisia palveluita, kuten esimerkiksi aamiaista tai siivouspalveluita.

”Jos yksityinen henkilö lähtee vaikkapa reissuun ja vuokraa asuntonsa siksi aikaa, ei siihen liity mitään ongelmaa. Kysymys on siitä, milloin toiminta katsotaan ammattimaiseksi. Ääritapaukset ovat helppoja, mutta sitten on paljon harmaata aluetta, joka pitää ratkoa tapauskohtaisesti”, Kinnunen sanoo.