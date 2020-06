Jokaisella johtajalla oli oma partavetensä – niihin aikoihin johtajat olivat vielä enimmäkseen miehiä – ja tarkkanenäinen kerrosemäntä tiesi jo tuoksun perusteella, kuka herroista mahtoi liikkua Raaden hampaan ylimmissä kerroksissa.

Keilaniemeen vuonna 1976 valmistuneessa Nesteen pääkonttorissa vallitsi vielä 1970- ja 1980-lukujen taitteessa tiukka hierarkia: 15. kerros oli johdon kerros ja 16. kerros oli niin sanottu edustuskerros. Siellä sijaitsivat hienommat kokoushuoneet, suuri ruokasali ja edustuskeittiö, jossa loihdittiin herkullisia aterioita arvovieraille.

Usein vanhoissa edustustilaisuuksissa otetuissa kuvissa näkyy miehiä pönöttämässä puvut päällä. Kuvista puuttuvat naiset, jotka työskentelivät taustalla ja varmistivat, että kaikki menee juuri niin kuin pitää. Sellaiset kuten Raaden hampaan kerrosemännät.

”Yksi pitkään talossa työskennellyt kerrosemäntä kertoi, että kerran kun tarjolla oli oopperaleipää, vieraat alkoivat vaatia, että hänen pitäisi laulaa Rigoletto-oopperan aaria La donna è mobile. Hän siinä sitten parhaansa yritti ja vieraat olivat ihan tyytyväisiä”, kertoo Fortumin tiloista ja tarjoilusta vastaava Eija Sebelja. Hän ehti työskennellä Raaden hampaassa ensin Nesteen ja sittemmin Fortumin palveluksessa lähes 30 vuotta.

Sen lisäksi, että kerrosemäntien piti osata laulaa tarvittaessa oopperaa, heillä piti olla myös valmius keskustella taiteesta. Nesteellä oli mittava taidekokoelma, joka siirtyi sittemmin Fortumille. Iso osa kokoelman taideteoksista oli ripustettu Raaden hampaan seinille.

”Vieraat olivat todella kiinnostuneita tauluista ja he odottivat, että kerrosemäntä osasi kertoa niistä. Piti olla sen verran kielitaitoa, että pystyi esittelemään ruuat ja taulut.”

1980-luvulle asti Raaden hampaassa yksi hisseistä oli varattu vain johtoportaalle.

1970-luvulla kestitsemiskulttuuri oli vielä voimissaan. Yritykset tarjosivat ruokaa, juomaa, saunailtoja ja elämyksiä ulkomaalaisille vieraille, poliitikoille ja yhteistyökumppaneille.

”Kestitseminen on perinteisesti nähty tärkeänä osa liiketoimintaa ja siihen on suhtauduttu vakavasti. Viime vuosina sen merkitys on tosin vähentynyt ja toiminta siistiytynyt”, sanoo yrityshistoriaan perehtynyt Helsingin yliopiston professori Niklas Jensen-Eriksen. Hän on tutkinut muun muassa Helsingin Sanomien historiaa.

Nesteen pääkonttori valmistui eräänlaiseen yrityskulttuurin taitekohtaan. 1970-luvun jälkeen talousjournalismi alkoi muuttua tiukempaan suuntaan. Yritysten edustus- ja tiedotustilaisuuksissa ei ollut enää yhtä runsasta alkoholitarjoilua kuin aiemmin eivätkä toimittajat ryypänneet niissä samalla tavalla kuin takavuosina.

”1970-luvulla erilaiset edustustilaisuudet alkoivat siirtyä yhä enemmän yritysten omiin tiloihin. Talousjournalismin muutos saattoi olla tälle yksi selitys. Edustustilaisuudet haluttiin pitää pois julkisuuden valokeilasta ja journalisteilta piilossa”, Jensen-Eriksen sanoo.

Oli syy mikä hyvänsä, myös Raaden hampaaseen valmistuivat hulppeat edustustilat. Kabinettikerroksen lisäksi talon ylimpään kerrokseen tehtiin edustussauna, josta aukesivat vaikuttavat näkymät Suomenlahdelle.

Raaden hampaan edustussaunasta aukesivat hienot näkymät.

Neste ja sittemmin Fortum sai kestitä vieraita Keilaniemessä ylhäisessä yksinäisyydessään parikymmentä vuotta. Vasta 1990-luvulla Raaden hampaan naapuriin valmistui muun muassa Nokian pääkonttorin ensimmäinen osa.

Huimassa nousukiidossa 1990-luvulla ollut teknologiayhtiö rakennutti niin ikään prameat edustus- ja saunatilat. Kuin pisteenä i:n päälle pääkonttorin eteen veden päälle tuli laskeutumispaikka helikopterille.

Näin jälkikäteen helikopterin laskeutumispaikka vähän huvittaa Lauri Kivistä, joka toimi Nokialla erilaisissa viestintäjohdon tehtävissä vuosina 1988–2010. Suurelle yleisölle Kivinen tuli tutuksi toimiessaan myöhemmin Yleisradion toimitusjohtajana. Nykyään hänellä on yhteinen konsulttiyritys sveitsiläisen Andreas Tischhauserin kanssa.

”Luulen, että se saattoi olla Espoon kaupunginkin ajatus, että niillä main olisi hyvä olla helikopterille laskeutumispaikka. Muistan, että kerran siitä joku ulkomaalainen johtaja lähti suoraan Turun saaristoon. Muuten en muista sitä juurikaan käytetyn”, Kivinen sanoo.

Nokian pääkonttorin eteen 1990-luvun lopulla rakennettu helikopterin laskeutumispaikka on vähällä käytöllä. Madonna saapui helikopterilla laskeutumispaikalle elokuussa 2009. Madonna käytti helikopteria Helsingin keikkansa yhteydessä eikä hänen helikopterilentonsa liittynyt Nokiaan.

Nokia muutti Keilaniemeen vuonna 1997 useasta sijainnista eri puolilta pääkaupunkiseutua. Myös Nokia halusi olla tilojen suhteen omavarainen, samoin kuin Neste parikymmentä vuotta aikaisemmin.

Ja oli toisaalta vähän pakkokin. Keilaniemessä ei 1990-luvun lopulla ollut käytännössä mitään palveluita. Niitä on alueelle alkanut ilmestyä vasta viime vuosina.

”Nokialle rakennettiin suuria määriä kabinetteja ja isot ruokalatilat. Saunatilat olivat perinnettä 1980- ja 1990-luvuilta. Niitä käytettiin lopulta todella vähän”, Kivinen muistelee.

Samoin kuin Raaden hampaassa, myös Nokia pääkonttorissa keittiö oli tärkeässä roolissa. Mutta siinä missä Raaden hampaassa oli vielä 1970- ja 1980-luvuilla pidetty iltatilaisuuksia, tarjottiin vuosituhannen vaiheessa Nokian pääkonttorissa vieraille lähinnä lounaita. Lounaat toki nautittiin kabineteissa, joista aukesivat hienot näkymät merelle.

”Keittiö joutui aika koville. Meillä kävi paljon aasialaisia vieraita. Jossain vaiheessa ymmärsimme, että he olivat tyytymättömiä, kun kaikki Suomessa tarjosivat samaa lohta ja poroa. Niinpä keittiö opetteli tekemään aasialaisia ruokia. Se oli siihen aikaan harvinaista, kun sen tyyppistä tarjontaa oli Suomessa paljon vähemmän kuin nyt.”

Illalliselle Nokialta suunnattiin usein ravintoloihin Helsingin keskustaan.

Enää yrityksissä ei tarvinnut olla huolissaan siitä, että toimittajat sattuisivat bongaamaan kaupungilta viinanhuuruisesta illanvietosta kotiutuvan johtajan. Suomalaiseen kestitsemiskulttuurin kuulunut runsas alkoholinkäyttö oli käytännössä hiipunut 1980-luvulla.

Kivinen ja Nesteeltä Fortumille siirtynyt Sebelja tutustuivat molemmat yritysten kestitsemiskulttuurin 1980-luvun lopulla. Kumpikin muistelee, että meno oli siihen aikaan siistiä.

”Sen piti olla oikein juhlallinen tilanne, jos lounaalla otettiin lasi viiniä. Jos oltiin ravintolassa vieraiden kanssa, viini kuului kyllä asiaan, mutta määrät olivat hyvin kohtuullisia”, Kivinen sanoo.

Nokian kokoushuoneista aukesivat hienot näkymät. ”Kulmapäädyn paraatineuvottelutilassa on upeat näköalat ja tilaa vaikka kuinka suurille kaupoille”, kirjoitettiin Helsingin Sanomien kuvatekstissä joulukuussa 1996. Rakennus otettiin käyttöön vuonna 1997.

Kestitsemiskulttuurin muutos on ollut monien tekijöiden summa. Työntekijät ja johto haluavat viettää mieluummin iltansa kotona perheensä kanssa tai harrastuksissa kuin pikkutunneille venyneissä edustustilaisuuksissa.

”On puhuttu, että yritysjohtajat ovat nykyisin ajokoiramallia, hyväkuntoisia ja urheilevia. Siihen ei kuulu valvominen ja alkoholin nauttiminen”, Jensen-Eriksen sanoo.

Myös kestittävät vieraat ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, miten iltatilaisuudet ovat edenneet. 1960- ja 1970 -luvuilla monet suomalaisyritykset yrittivät tehdä vaikutusta Neuvostoliiton byrokraatteihin viinalla, mutta esimerkiksi Nokialle tärkeän Kiinan edustajien illanviettokulttuuri oli huomattavasti rauhallisempi.

”Kiinalaisten delegaatioiden kanssa homma meni usein niin, että päävieras nousi illallispöydästä kello yhdeksältä ja ruokailu loppui siihen. Se oli hyvin tyypillistä heille”, Kivinen kertoo.

Arvovieraita kestitettiin myös muualla kuin yritysten omissa tiloissa. Monia vieraita vietiin Lappiin ihastelemaan Suomen luontoa. Nesteellä oli vierasmaja Kustavin Juusluodossa, jossa vierailu muun muassa Saudi-Arabian öljyministeriä vuonna 1979. Myös Nokian edustustilat Helsingin Koivusaaressa ja Kirkkonummen Båtvikissä olivat ahkerassa käytössä.

Kuukausiliite haastatteli Nokian entistä toimitusjohtajaa, pääjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa Jorma Ollilaa Nokian Koivusaaren edustushuvilassa vuonna 2012.

Huippuvuosina Nokialla vieraita kestitettiin Kivisen mukaan melkeinpä liukuhihnalta: liikekumppaneita, tavarantoimittajia, valtiovieraita, operaattoreita...

”Operaattoreiden edustajia oli vierailijoista suurin määrä. Heidän kanssaan tehtiin isoja, kymmenien ja satojen miljoonien eurojen sopimuksia. Halusimme, että he kävivät myös Suomessa.”

Oma lukunsa olivat valtiovieraat, jotka halusivat tulla katsomaan matkapuhelinjättiä.

Kivinen muistaa 2000-luvun alusta tapauksen, jossa kiinalainen korkea-arvoinen upseeri oli Suomessa valtiovierailulla ja saapui tutustumaan Nokian tiloihin Keilaniemeen. Kivinen otti upseerista kuvan kännykkäkameralla ja liitti valokuvan osaksi tälle tehtyä esitystä. Kännykkäkamerat eivät olleet vielä yleisiä ja upseeri oli aivan ihmeissään siitä, missä välissä ja miten hänestä oli otettu valokuva.

”Nyt se tuntuu hassulta, mutta silloin mobiilin alkuaikoina kaikki tällainen oli uutta ja ihmeellistä.”

Nokia oli tunnettu erilaisista tempauksistaan. Vuonna 1997 taikuri Iiro Seppänen esitteli Nokian uutta puhelinmallia Keilaniemessä.

Erilaiset vieraille tarkoitetut tilaisuudet ovat selvästi vähentyneet, sanoo Fortumin Eija Sebelja. Hän työskentelee edelleen Keilaniemessä, mutta ei enää Raaden hampaassa. Fortum on muuttanut Nokian entiseen pääkonttoriin, jossa toimii Fortumin lisäksi myös Tieto ja Microsoft.

Nyt saunoja käyttävät lähinnä työntekijät ja hekin yleensä silloin, kun ovat ensin käyneet kuntosalilla. Kokouksissa tarjoillaan smoothieta ja hedelmiä, ja vieraat saavat samat tarjoilut kuin oma väki.

”Tarjoilut ovat salaattiannosta ja tämän tyyppistä. Ei siinä ole sellaista glamouria enää. Se on ihan hyvä ja tervetullut muutos, että tarjoilut ovat terveellisempiä”, Sebelja pohtii.

Raaden hampaan ylimmässä kerroksessa ei ole enää saunaa. Rakennuksen huipulla on nykyisin kaikille avoin maisemaravintola. Enää maisemia ihaillakseen ei tarvitse olla arvovieras.

Jutussa on käytetty lähteenä muun mussa Jukka Saastamoisen teosta Brezhnevin katoksessa ja muita juttuja Nesteestä (Wsoy, 2007).