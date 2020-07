Fatbike-pyöriä on voinut vuokrata myös lyhyille retkille.

Pyöriä ei viedä vain kaduilta ja pihoilta, vaan myös luontopoluilta. Tänä vuonna retkeilyvälineistöä vuokraavat ovat joutuneet pyörärikoksien kohteeksi.

Nuuksiossa retkivälineitä vuokraava ja retkiaktiviteettejä järjestävä Natura Viva joutui kesäkuussa sulkemaan fatbike-pyörien kertavuokrauspalvelun, kun lyhyen ajan sisällä vuokrattuja pyöriä jätettiin toistuvasti palauttamatta takaisin.

Viikon sisällä pyöriä lähti yhteensä kolme, joita ei koskaan palautettu, toteaa Natura Vivan yrittäjä ja toimitusjohtaja Ilkka Lariola.

Kaikista niistä on tehty rikosilmoitus poliisille, ja ne ovat poliisin tutkinnassa.

Tapauksia ei kuitenkaan tutkita varkauksina, vaan joko kavalluksina tai petoksina. Syynä on se, että pyöriä ei ole suoraan varastettu, vaan niistä on tehty normaaliin tapaan vuokrasopimukset ja pyöristä maksettu parin tunnin vuokra, Lariola kertoo.

Pyöriä heillä on ollut useamman vuoden ajan vuokralla, mutta nämä tapaukset ovat ensimmäiset, kun pyörät ovat lähteneet rikollisten matkaan. Lariola tietää myös toisen yrittäjän, jolle on käynyt vastaavanlaisesti tänä vuonna.

Nuuksiossa pyöriä on voinut vuokrata vaikka vain kahdeksi tunniksi, mutta nyt tästä palvelusta on jouduttu väärinkäyttöjen takia luopumaan. Lisäksi pyöriä on voinut vuokrata kausikortilla. Lariolan mukaan pyörien vuokraamista kausikortilla jatketaan kuten ennenkin.

”Siinä kynnys on kuitenkin isompi, kun kausikortti maksaa enemmän ja me tunnemme kausikorttiasiakkaamme paremmin.”

Lariolan mukaan he ovat miettineet, miten pyöriä voisi jatkossakin vuokrata vain lyhyeksi ajaksi. Hän harmittelee, ettei tällä hetkellä sellaista ratkaisua ole, jolla vuokrauspalvelun väärinkäytöt voitaisiin estää.

”Tämä on hyvin ikävää, että tällaista tapahtuu. Tämä on ollut asiakkaiden suosiossa oleva palvelu ja joustava tapa vuokrata pyörä vain pariksi tunniksi. Se on harmillista, ettemme voi sitä tarjota. Toivottavasti tulevaisuudessa tähän löytyy jokin ratkaisu.”