Tältä näyttävät rotat espoolaisalueella. Heidi Kellokosken naapuri sai kuvattua yhden alueella liikkuvan ison rotan. Naapuri on piirtänyt kuvaan nuolen osoittamaan eläintä. Tämä rotta on eri kuin Kellokosken grillistä löytynyt jyrsijä.

Espoolainen Heidi Kellokoski järkyttyi perinpohjaisesti, kun hän huomasi toissa viikolla kutsumattoman vieraan pihagrillissään.

”Siellä istui kissanpennun kokoinen rotta. Minulla hyppäsi sydän kurkkuun, että hyökkääkö se päälle.”

Kellokoski laittoi grillin kaasut päälle, jotta olisi saanut savustettua jyrsijän ulos. Rotta ei ensin meinannut ymmärtää vihjettä, mutta kipitti sitten kukkapenkkiin.

Pientalojen asukkaita piinaava rottaongelma Yläkalliontiellä Sunan ja Tuomarilan rajalla Espoossa alkoi Kellokosken mukaan viime vuonna. Hän kertoo ilmoittaneensa asiasta useaan otteeseen kaupungille, mutta ongelma ei ole ratkennut.

Espoon kaupungin terveysinsinööri Maria Laiho kertoo, että alueelta on tullut tänä kesänä muutama ilmoitus rotista. Kaupunki on käynyt tarkastamassa tilanteen useampaan otteeseen ja rottia on torjuttu ainakin Yläkalliontien ympäröivällä alueella. Torjuntaa täytyy kuitenkin tehdä usean kuukauden ajan, ennen kuin se alkaa toimia.

Jyrsijöiden torjunta on myös asukkaiden vastuulla. Jokaisen kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia omasta pihastaan.

”Rottien torjuntaa pitäisi tehdä usealla alueella yhtäaikaisesti, sillä ne liikkuvat ruoan perässä. Se ei riitä, että yhden kiinteistön pihalta hävitetään rotat”, Laiho sanoo.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen pihoilla rottien hävittämisestä vastaa Espoon Tilapalvelut.

Jätehuollon siisteyttä valvoo puolestaan Espoon Ympäristökeskus. Sinne voi tehdä ilmoituksen, jos esimerkiksi naapuritontin jätteet houkuttelevat jyrsijöitä.

Rottien hävittämisessä tärkeintä on huolehtia siitä, ettei ruokaa ole saatavilla. Esimerkiksi kompostit, lintujen ruokinta ja omenat voivat houkutella jyrsijöitä. Myös erilaiset rakennustyömaat voivat saada rotat liikkeelle.

”Korona on lisännyt kotijätteen määrää, mikä voi myös vaikuttaa rottien lisääntymiseen”, Maria Laiho sanoo.

Heidi Kellokoski kertoo virittäneensä pihalleen rotanloukkuja. Kesyhköjä rottia kuitenkin vilistää ympäristössä yhtenään, ja ne ovat esimerkiksi syöneet Kellokosken kukkapenkin kukkasipulit.

Kellokoski kuvailee ongelmaa kuvottavaksi. Grillin kohtalokin on selvä.

”Sillä grillillä ei grillata enää ikinä.”

Kellokoski osti uuden grillin ja siirtää sen aina käytön jälkeen sisälle, jotta rotat eivät pääse siihen käsiksi.