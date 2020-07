Pitkin seinänvierustoja ja aitoja on istutettu erilaisia ruusuja. Tuossa on Rosa Tarja ja tuossa Martta, Sävel ja Alba Maxima.

Merva Mikkola kulkee pihamaansa poikki Soukanpohjan kartanolla ja esittelee punaisen ja valkoisen sävyissä olevia ruusujaan.

Ruusut ovat olleet eläkkeellä olevalle Espoon kaupungin entiselle yhdyskuntasuunnittelijalle ja entiselle vihreiden kaupunginvaltuutetulle Merva Mikkolalle aina tärkeitä, mutta lähes kymmenen vuotta sitten niiden merkitys hänen elämässään tuli entistä suuremmaksi.

”Kartanon tulipalon jälkeen aloin lohtutyönä istuttaa ruusuja.”

Aatonaattona joulukuussa 2010, kun Mikkola saapui töistä kotiin, edessä oli järkyttävä näky.

Hetkeä aiemmin hän oli saanut puhelun poliisilta, joka oli kertonut Mikkolan sulhasen olevan parhaillaan ambulanssissa ja Mikkolan kotitalon palavan.

Kun Mikkola saapui paikalle, hän näki jo bussipysäkiltä liekkien valtaaman kartanon.

”Taivaaseen asti olivat ne liekit.”

Heidän 14-vuotias salukirotuinen koiransa kuoli palossa, mutta Mikkolan sulhanen selvisi lievällä loukkaantumisella.

Kartanon päärakennuksen tulipalosta uutisoitiin heti tuoreeltaan. Mikkolan lisäksi palo järkytti lähiseudun asukkaita, sillä 1830-luvulla rakennettu Soukanpohjan eli Nedergårdin kartanon päärakennus pihapiireineen oli yhdessä viereisen Övergårdin kartanon kanssa Soukan historian ja asutuksen kannalta keskeisiä rakennuksia.

Palon syttymissyytä ei tähän päivään mennessä ole saatu selville, mutta Mikkola arvelee syynä olleen oikosulku.

”En ikinä ajatellut, että se rakennus palaisi”, Mikkola toteaa ja istahtaa puutarhatuoliin.

Tältä pihamaalta Mikkolalla on myös aivan toisenlaisia muistoja. Jäljelle jäivät keltaiset ulkorakennukset, Mikkolan arkkitehtiveljen suunnittelema sauna ja Pikku-Sökön talo, jossa olleet galleriatilat muutettiin asunnoksi palon jälkeen.

Mikkolan vanhemmille kartano oli päätynyt, kun Gräsan kartanon omistanut Mikkolan isoisä A. E. Sainio oli ostanut tilan tyttärelleen ja tämän perheelle 1930-luvun puolivälissä. Perhe oli vanhoillislestadiolainen ja lapsia kahdeksan.

”Heillä oli saaressa Espoonlahdella mökki, mutta ei laituripaikkaa. Niinpä isoisäni päätti ostaa koko tilan, jotta sai laituripaikan”, Mikkola naurahtaa.

1990-luvulla kartanolla järjestettiin esimerkiksi runomatineoita. Siellä kokoontui myös latinankerho kartanon henkeen sopivasti, sillä Mikkolan isä Eino Mikkola toimi Helsingin yliopiston klassillisen filologian dosenttina.

”Latina oli meillä melkein kotikieli.”

Lapsuudessa puolestaan leikkikaveri ja paras ystävä löytyi samalta pihapiiriltä, kun Mikkola ystävystyi kartanon tilanhoitajan Ilmari Järven tyttären Iia Järven kanssa.

Iia Järvi ja Merva Mikkola Pikku-Sökön edessä 1950-luvulla.

Sama Mikkolalle tuttu nainen saapuu nytkin portista sisään kuin olisi kotonaan. Mikkola ja Soukassa asuva Järvi puhuvat vähintään joka päivä puhelimessa.

”Nuoruus, se yhdistää meitä”, Järvi toteaa.

Yhdessä he kävivät konekirjoitus- ja tanssikoulut sekä bileissä, naiset muistelevat.

Yhdet ikimuistoisimmista juhlista olivat opiskeluvuosien alussa kartanolla järjestetyt Mikkolan 21-vuotissyntymäpäivät.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskellut Mikkola oli tutustunut The Creatures -bändin jäseniin, joiden kanssa Mikkola oli esittänyt The Beatles -covereita vuosijuhlissa. Mikkola kertoo, että pienen suostuttelun jälkeen bändi lupautui esiintymään myös hänen syntymäpäivillään. Yhtyeeseen kuuluivat muun muassa Kirka ja Remu Aaltonen sekä kitaristi Aarto Henttonen.

”Aarto Henttosen kanssa me silloin sitten rakastuttiin ja tehtiin lopulta kuusi lasta.”

Palkkioksi keikasta Mikkola muistelee bändin jäsenien saaneen yhden ginipullon. Henttosen ja Mikkolan häitä vietettiin kartanolla vuonna 1968.

Merva Mikkola asuu nykyisin Pikku-Sökön talossa. Soukanpohjan kartanon päärakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 2010.

1960-luvun puolivälissä Mikkola oli muutenkin kiinnostunut pop-musiikista. Aivan kartanon lähellä toukokuussa 1966 järjestettiin Suomen ensimmäiset populaarimusiikin festivaalit, Helsinki Folk Festival, jota oli järjestämässä myös Mikkolan monet tutut.

”Olin kuullut, että Buffy Sainte-Marie tulee Suomeen esiintymään, mutta en tiennyt, että näin lähelle.”

Lue lisää: Suomen ensimmäiset festarit järjestettiin yllättävässä paikassa – Harvinaiset kuvat näyttävät, miten kansainvälinen supertähti kyyhöttää espoolaisen puun juurella

Mikkola itse ei ollut kuitenkaan paikalla, sillä hän oli juuri tuolloin Lontoossa, jonne hän oli lähtenyt kahden kaverinsa kanssa töihin. Töiden ohessa he kävivät brittiläisen Ready Steady Go! -musiikkiohjelman kuvauksissa ja kuvasivat eri bändejä, erityisesti The Rolling Stonesia.

Kesästä tulikin erityisempi kuin Mikkola oli etukäteen arvannut, kun hän pääsi tapaamaan Englannin huippuartisteja ja hänen kuviaan julkaistiin myös lehdissä.

Mikkola kertoo olleensa The Byrds -yhtyeen keikalla ja samassa yhteydessä hän oli ensiksi tavannut The Rollings Stonesiin kuuluneen Brian Jonesin, joka puolestaan esitteli Marimekon minimekkoon pukeutuneen Mikkolan John Lennonille.

”Sitten oli tämä mun juhlahetki. Kättelimme ja kysyin ’when do you come to Finland’ ja hän vastasi ’tomorrow’.”

Tästä kohtaamisesta Mikkolaa ja hänen kaveriaan haastateltiin Viikkosanomiin. Suomen Kuvalehti julkaisi puolestaan Mikkolan ottamat kuvat Mick Jaggerista ja Keith Richardista, vaikka Mikkolan itsensä mielestä kuvat eivät olleet kovin kummoisia. Lennonin kohtaamiseen liittynyt mekko tuhoutui tulipalossa, mutta monet kuvat tai niiden negatiivit ovat yhä tallessa.

Palaneesta kartanon päärakennuksesta muistuttavat vain pihalla olevat perustukset. Toistakaan saman suvun omistuksessa ollutta kartanoa ei ole enää olemassa Espoossa, sillä 1960-luvulla perikunta oli myynyt Mikkolan isoisän omistuksessa olleen Gräsan kartanon kaupungille. Jossain vaiheessa seurakuntayhtymä osti sen kaupungilta, ja vuonna 1979 kartano purettiin.

Samoihin aikoihin Kivenlahden yhdyskuntasuunnittelijana aloittanut Merva Mikkola muistaa, kun hän oli matkalla yhteen kaupungin kokoukseen ja näki kartanon auton ikkunasta.

”Se kartano oli siinä, kun menin. Kun kokous oli päättynyt ja tulin takaisin, niin siinä oli iso hiekkakasa. Kyllä mä silloin itkin.”

Mikkola harmittelee, ettei hän 1960-luvulla osannut itsekään ymmärtää, mitä kartanon myynti tuli myöhemmin merkitsemään.

”Mikä kulttuurimurha! Sen olisi voinut kunnostaa. Se oli huono merkki Espoon päättäjien silloisesta sivistyksentilasta.”

Merva Mikkolan pihamaalla on kymmeniä eri ruusulajeja. Niitä on hankittu sekä Pohjois-Pohjanmaalta että Englannista.

Kunnallispolitiikassa ja kotiseututyössä hän aloitti vasta myöhemmin, 1980-luvun lopussa. Kun Mikkola alkoi ottamaan yhä vahvemmin kantaa lähialueiden rakennushankkeita vastaan ja luonnonsuojelun puolesta, hän väistyi esimerkiksi Soukka-seuran puheenjohtajan paikalta.

Valtakunnallisella tasolla hän ollut esimerkiksi Naiset rauhan puolesta -liikkeessä vastustamassa ydinvoimahankkeita. Paikallisesti hän on ollut mukana esimerkiksi Sammalvuoren suojelutoimikunnassa ja mukana puolustamassa Soukan Puropuistoa vuonna 1995.

Mikkola muistelee, kuinka joukko luontoaktivisteja, hän mukaan lukien, päätti leiriytyä alueelle, kun rakennusliike oli alkanut kaataa metsää.

”Se oli aika hurjaa. Me yövyttiin teltassa ja sinne tuli televisiot, radiot ja poliisi. Mustaanmaijaankin meidät vietiin, mutta mulla oli mukana mun Ismo-pässi. Sekin vietiin mustaanmaijaan, mutta koska se liekanaru haisi niin kauhealta, niin poliisi päästi meidät lopulta kaikki ulos.”

”Pässi tavallaan pelasti ensimmäisen vaiheen Puropuistosta.”

Puropuisto oli kuulunut myös Soukanpohjan kartanon entisiin maihin, jotka hänen vanhempansa olivat myyneet.

”Mua vähän syytettiin Puropuistojutussa siitä, että mitäs myitte ja nyt ei saakaan rakentaa. Vaikka vanhempani olivat myyneet maat, se ei tarkoittanut sitä, että minä olisin ollut sielustani iloinen, että kaikki rakennetaan”, Mikkola toteaa.

Nykyisin kartanosta on jäljellä sen pihapiiri. Tilan mailla toimii myös ratsastuskoulu ja vieressä on viljelypalstoja. Kesken haastattelun Mikkola huomaa kartanon ohi kulkevan tuttuja.

”Hei, tulkaa katsomaan ruusuja!”, Mikkola huikkaa heille.

Pihamaalle saapuneille Mikkola alkaa esitellä ruusuja ja kertoa niiden historiasta: yksi mainitaan Decameronessa ja toinen on peräisin luostarista. Eri lajeja on ainakin 130, hän laskeskelee. Suurin osa ruusuista on tuotu Muhokselta, Oulujoen taimistosta, mutta muutamat ovat Englannista.

Ruusuissa Mikkolaa kiehtoo niiden taustalla olevat tarinat, joita hän jakaa myös kartanon mukaan nimetyillä Facebook-sivuilla. Aina välillä hän pitää pihamaalla ruusuesittelyjä.

”Olen joka aamu shokissa, kun joku pensas räjähtää kukkaan. Kyllä ne ruusut nykyisin tuottavat iloa unohtamatta kuitenkaan ilmastonmuutosta.”

Samalla Mikkola tiedostaa, että välillä ympäristö muuttuu tahtoipa sitä tai ei, kuten hän on nähnyt kotinsa pihalla ja lähialueilla. Häntä myös hieman huolettaa, miten metron tulo vaikuttaa lähiluontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Ruusujen istuttamiseen pitkin seiniä ja aitoja olikin syynsä.

”Kun jälkeläiset aikanaan rakentavat, niin ruusut ovat paremmin turvassa.”