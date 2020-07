Tähän aikaan vuodesta autojen renkaat ja vanteet voivat joutua koville, kun monissa paikoissa tehdään tietöitä.

Viime päivinä tavallista enemmän tarkkaavaisuutta on ajajilta vaadittu esimerkiksi Espoon Suurpellossa, jossa Maakirjantiellä on uusittu asvalttia suojatien hidastuskorokkeen kohdalla.

Asukkaat varoittelivat toisiaan renkaat potentiaalisesta puhkovasta korokkeesta paikallisessa Facebook-ryhmässä.

HS Espoon lukijan lähettämässä kuvassa näkyy, kuinka hidastuskorokkeen kivetyksen reuna oli terävä ja ura syvä siinä vaiheessa, kun vanha asvaltti oli jyrsitty pois mutta uutta ei ollut vielä tilalla.

Tällaisena tie ehti olla joitakin päiviä ennen kuin kaupungilta ilmoitettiin sen saavan uuden asvalttipinnan perjantaina.

Autorengasliitosta muistutetaan, että kuljettajan tulisi hidastaa aina selvästi tietyön huomatessaan.

Usein tietyöstä johtuvat vauriot autossa ovat kuljettajan omalla vastuulla, toteaa ARL:n puheenjohtaja Jarmo Nuora.

Siksi tiellä, josta on poistettu asvalttia ja johon on jäänyt teräviä kulmia, oikea ajovauhti on Nuoran mukaan niin hitaasti kuin mahdollista eli lähes pysähtyen.

”Renkaita ja vanteita ei ole tehty tällaiseen. Terävät kohdat vaurioittavat etenkin vannetta, sillä usein isku tulee kohtisuoraa. Rengas kestää sen yleensä paremmin, mutta vanne voi vääntyä.”

Myös rengas voi mennä rikki ja siihen tulla viiltoja tai repeämiä, jos töyssyyn ajaa liian lujaa. Välttämättä rengas ei mene heti puhki, vaan vauriot näkyvät myöhemmin.

”Jos tiessä on monttuja ja tulee vinottainen osuma, se voi vaurioittaa renkaan sivua. Usein rengas on korjauskelvoton. Vaurio voi ilmentyä myöhemmin pattina renkaan kupeessa.”

Toinen riski renkaille ovat tiet, joissa on terävää soraa. Tällaisillakin teillä nopeus tulisi laskea melkein kävelyvauhtiin, Nuora sanoo.