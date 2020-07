Vanhojentansseista oli kulunut jo muutama kuukausi, mutta Espoonlahden lukion abiturienttia Siiri Jokista ärsytti vieläkin. Tanssimekon etsimisessä oli kestänyt kauan, ja nyt suurella vaivalla hankittu mekko lojui tyhjän panttina.

Alun perin Jokinen olisi halunnut vuokrata mekon, mutta kun sopivaa ei muuten löytynyt, joutui hän ostamaan uuden mekon omakseen. Tanssien jälkeen hän halusi säilyttää mekkonsa tulevien juhlatilaisuuksien varalle, mutta vielä parempi olisi, jos sitä voisi välillä vuokrata. Keinoa vuokraukseen ei vaan tuntunut löytyvän.

”Joku toimivampi ratkaisu tähän pitäisi saada”, Jokinen pohti erilaisten jälleenmyyntipalveluiden äärellä.

Ystävät olivat huomanneet saman. Mekkojen vuokraaminen oli usein vaikeampaa kuin ostaminen, eikä jo ostetulle mekolle tuntunut löytyvän käyttöä.

Pari viikkoa sitten Jokinen puhui taas vanhojentanssimekkomarkkinoiden puutteista poikaystävänsä ja tämän perheen kanssa. Kotiin päästyään hän esitti äidilleen suoran kysymyksen: Miksei kätevää vuokrauspalvelua ole?

”Äiti sanoi, että koitapa perustaa yritys ja katso, että miten se toimii, lähtisivätkö ihmiset mukaan. Että ethän sinä siinä mitään häviä, jos koitat.”

Muutamaa päivää myöhemmin nettisivut olivat jo pystyssä. Yrittäjä-äitinsä neuvojen ja tuen avulla Jokinen perusti VTM kierrätys -sivuston, jonka kautta mekkoja voi sekä vuokrata että myydä. Vuokrahinnat vaihtelevat sadasta kahteensataan euroon. Tarjolla olevat mekot ovat näkyvillä Instagram-tilillä, joka on lukioikäisille luonteva paikka tutkailla tarjontaa.

Ensimmäisen vuoden tavoitteeksi Jokinen ajatteli kymmentä välitettävää mekkoa. Tavoite on täyttynyt viikossa, ja käsittelyjonossa on kymmeniä yhteydenottoja. Palautteen perusteella Jokinen ei ole ainoa, joka on kaivannut mekonmetsästykseen uudenlaista palvelua.

Miettiessään palvelun toimintaehtoja Jokinen pohti omia kokemuksiaan. Etsiessään mekkoa hän huomasi mallikappaleiden kokovalikoiman olevan usein huono. Hyvin yleiselläkin vartalomallilla oli vaikea löytää sovitettavaa, kun mekot olivat kerta toisensa jälkeen juuri koon tai kaksi liian pieniä.

Myyjät kyllä yrittivät vakuutella mekon istuvan, kunhan se vain olisi oikeaa kokoa. Eräässä liikkeessä myyjä totesi, että Jokisen ei kannata yrittää vetää mekkoa päälleen, sillä se voisi mennä rikki. Että pidetään nyt tässä edessä vaan, voit sitten kuvitella, miltä se näyttäisi päällä.

”Sama kuin ostaisi netistä”, Jokinen harmittelee.

Tanssiessa etenkin olkaimettoman mekon on kuitenkin oltava kantajalleen juuri oikean kokoinen, jotta puku liikkuu kauniisti ja on mukava päällä. Siksi Jokinen halusi, että hänen palvelussaan mekkoa voi tulla sovittamaan. Oikeastaan se on jopa ehto. Kauppaa käydään Jokisen luota käsin, ja vuokrasopimukset kirjoitetaan vasta paikan päällä.

Kaikkien asiakkaiden tapaaminen on työläämpää kuin pelkän netin välityksellä tehtävät kaupat, mutta Jokinen uskoo sen olevan silti parempi vaihtoehto kuin raskaiden pukujen postitus. Käynnillä asiakas voi varmistua siitä, että mekko on ylipäätään oikeasti olemassa, eikä myyjä katoa samaan aikaan rahojen kanssa.

Aloitteleva yrittäjä pyörittää toimintaa espoolaisesta omakotitalosta. Muhkeat mekot vievät yllättävän paljon tilaa, joten voi olla, että tulevaisuudessa yrityksellä on vuokrattu varasto.

Lukion jälkeen Jokinen suuntaa armeijaan, sitten jatko-opiskelemaan. Yrittäjyys ei ollut suunniteltua, mutta nyt hän on siitä kuitenkin innoissaan ja toivoo voivansa kehittää yritystään.

”Katsotaan mihin tämä vie.”