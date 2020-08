Uusi tupakkakatos on jo töhritty Klobbenin uimarannalla. Kuva on lukijan ottama.

Osalle Espoon uimarannoista on tänä kesänä ilmestynyt uudenlaisia katoksia. Kaikille uusien katosten käyttötarkoitus ei ole heti ensisilmäyksellä auennut. Esimerkiksi Haukilahden ja Westendin paikallisessa Facebook-ryhmässä ihmeteltiin, mitä varten rannalle on asennettu erehdyttävästi bussipysäkkiä muistuttava katos.

Kyse ei kuitenkaan ole bussipysäkeistä vaan tupakkakatoksista. Katosten tarkoituksena on ohjata tupakointia rannoilla virallisille tupakkapaikoille ja vähentää näin tupakantumppien määrää.

Katosten taustalla on Sdp:n kaupunginvaltuutetun Markku Sistosen ja 60 muun kaupunginvaltuutetun aloite tupakoinnin kieltämisestä uimarannoilla. Kaupungin viranhaltijoiden mukaan tällainen kielto olisi kuitenkin ollut perustuslain vastainen. Niinpä päädyttiin ratkaisuun, jossa Espoon uimarannoilla suositellaan tupakoimattomuutta ja osalle rannoista perustetaan erilliset tupakointipaikat.

Valtuutettu Sistonen työskentelee Espoon kaupungin liikuntapalvelupäällikkönä, joten hän on seurannut tupakkakatosten asentamista uimarannoille myös virkansa puolesta. Lopputulokseen hän ei ole täysin tyytyväinen.

”Tupakkakatokset ovat mielestäni vähän hassun raskastekoiset, ja se on ehkä vähän herättänyt huvittuneisuutta. Ihmiset ovat sanoneet, että vähän kuin bussipysäkit olisi rannoilla. Minusta ne olisi voitu tehdä huomattavasti kevyemmin ja edullisemmin.”

Ulkoliikuntapäällikkö Tapio Taskinen perusteli kesän alussa Länsiväylän haastattelussa järeiden tupakkakatosten rakentamista sillä, että ne ovat mukavampia käyttää ja kestävät paremmin ilkivaltaa.

Soukkalainen Anneli Saikko ei usko, että katokset olisivat vähentäneet tupakointia hänen lähirannallaan Klobbenilla. Hän otti yhteyttä HS Espooseen kummasteltuaan katosta Klobbenin uimarannalla muutaman viikon ajan.

”Olen katosta nyt aivan silmät pyöreinä katsellut. Tumppeja on ranta täynnä eikä kopissa ole näkynyt ristinsielua. Sen sijaan, että rakennetaan tällaisia hökötyksiä, olisi voitu laittaa roskisten viereen tupakointipaikka. Katosta ei varmasti kukaan käytä.”

Sistosen mukaan tupakkakatokset on otettu vastaan pääosin hyvin. Hän kertoo kuulleensa uimavalvojilta, että tupakointi rannoilla olisi vähentynyt.

”Uimavalvojat ovat muutamalle käyneet sanomassa tupakoinnista ja ohjanneet tupakoitsijat katokseen. Valvojien mielestä nyt on ollut helpompi käydä sanomassa tupakoinnista, kun on paikka, missä voi käydä tupakalla ja mihin voi saada tumpit. Kyllä katoksia on selkeästi kaivattu.”

Soukassa asuvaa Saikkoa harmittaa erityisesti se, että Klobbenin uimarannalle ei tunnuta saavan kunnollisia vessoja. Hän kummastelee, miksi rannalle rakennettiin enemmin järeä tupakkakatos kuin hyvät vessat.

”Klobbenin vessat ovat aivan sikamaiset. Siellä on ollut vuosikausia sellaiset punaiset hirvitykset, jotka on maalattu graffiteilla aivan törkeiksi. Espoossa voisi olla samanlaisia siistejä julkisia vessoja kuin Helsingissä, mutta sen sijaan laitetaan tällaisia hökötyksiä”, Saikko sanoo viitaten tupakkakatoksiin.

Sistonen sanoo ymmärtävänsä tupakkakatoksiin kohdistuvan kritiikin. Hänestäkin monien Espoon uimarantojen vessat ja pukutilat ovat huonossa kunnossa ja kaipaavat uusimista.

”Se olisi paljon tärkeämpi asia, totta kai, kuin tupakkakopit, mutta silloin me puhutaan ihan eri hintaluokasta, todennäköisesti yli puolesta miljoonasta. Niillä rahoilla, millä tupakkakatokset asennettiin, ei laiteta pukutiloja kuntoon. Pukutilojen kunnostus ei ole vaihtoehto tupakkakatoksille. Mutta pidän sitä itsekin häpeäpilkkuna, että uimarantojen julkisia tiloja ei ole saatu kuntoon.”

Tupakkakatokset rakennettiin Espoon valvotuille uimarannoille, eli Haukilahden, Westendin, Matinkylän, Kivenlahden, Klobbenin, Hanikan ja Oittaan uimarannoille. Toukokuussa Taskinen arvioi Länsiväylälle, että tupakkakatokset maksaisivat yhteensä noin 200 000 euroa.