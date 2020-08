Ainakin kerran viikossa espoolainen Markku Luoto pukee päälleen kuivapuvun ja lähtee sukeltamaan. Useimmiten Luoto ei kuitenkaan sukella katsellakseen merenalaisia maisemia vaan tutkiakseen hylkyjä.

Kovin kauaksi hänen ei tarvitse tätä varten matkata, sillä useita hylkyjä löytyy Kirkkonummen puolelta Porkkalanniemen edustalta. Kaksi vuotta sitten Luoto oli mukana perustamassa sinne Suomen toista hylkypuistoa.

Porkkalanniemessä tiedettiin olevan kymmeniä laivojen hylkyjä, ja Luodolle sekä monelle muulle sukeltajalle paikka oli tuttu entuudestaan, mutta hylyistä koostettua tietoa oli vähän.

Hylkypuiston ideana on se, että reitit hylyille ovat merkittyjä ja varustettu opastein, jotta sukeltaja tietää, missä sukeltaa ja saa samalla myös tietoa näkemistään hylyistä.

Varsinkin aloitteleva sukeltaja saattaa eksymisen välttämiseksi usein joutua kulkemaan kokeneemman perässä eikä edes tiedä, mitä on nähnyt veden alla. Sukeltaminen voi tuntua tällöin kuin kulkisi sokkona sumussa, Luoto selittää.

Ennalta tiedettyjen hylkyjen luokse on tuotu poijuja, ja niistä lähtee köysiä, joita pitkin sukeltaja löytää hylylle. Lisäksi hylkyjen luona on opastekylttejä, joissa kerrotaan hylystä ja sen osista.

Idea Porkkalan hylkypuistosta sai alkunsa, kun Luoto oli ollut keskimmäisen poikansa Jesperin kanssa sukeltamassa Helsingin edustalla olevassa hylkypuistossa, jota Luoto on ollut myös tekemässä. Se on perustettu vuonna 1788 uponneen ruotsalaisen Kronprins Gustav Adolf -linjalaivan hylylle.

”Poikani ei tarvinnut sukeltaa perässäni, vaan hän tiesi koko ajan, missä mennään ja pääsi tutkimaan itse hylkyä. Sen jälkeen tuli puheeksi, miksi tällaisia merkittyjä hylkypuistoja ei ole Suomessa enempää.”

Hanko oli yksi kohde, jonne puistoa mietittiin, sillä siellä on myös poijutettu hylkyjä. Porkkalanniemi valikoitui vapaaehtoisvoimin tehdyn puiston paikaksi, koska siellä on runsaasti hylkyjä ja sinne pääsee nopeasti pääkaupunkiseudulta. Se on myös Suomenlahden kapein kohta, ja liikennettä eri ilmansuuntiin on ollut paljon.

Alko-hylyn 3D-malli.

Porkkalanniemessä merenpohjassa lepää kuusi hylkyä, jotka ovat osa tämänhetkistä hylkypuistoa. Yhteensä alueella on jopa 60 tiedossa olevaa hylkyä. Lähimpänä pintaa olevat hylynosat ovat neljän metrin syvyydessä. Syvimmillään hylkyjen paloja on lähes 30 metrissä.

Porkkalan hylkypuiston projektipäällikkönä vapaaehtoisesti toimiva Markku Luoto kiinnostui aikoinaan sukeltamisesta kaverinsa innoittamana, kun hän suoritti varusmiespalvelusta laskuvarjojääkärikomppaniassa. Koulutukseen kuului myös pintasukeltamisen perusteet. Pian kiinnostus merenalaiseen maailmaan vei hänet myös opiskelemaan meriarkeologiaa sivuaineena yliopistoon.

1990-luvun puolivälissä Luoto oli mukana perustamassa meriarkeologista seuraa, ja hän kävi Floridassa kiinnittämässä poijuja hylyille.

Näiden kokemusten kautta hän päätyi mukaan myös asentamaan poijuja ja opasteita Kronprins Gustav Adolf -hylylle, joka oli löydetty samoihin aikoihin Harmajan majakan tuntumasta.

Vuonna 2000 Museovirasto avasi sinne hylkypuiston osana Helsingin Euroopan- kulttuuripääkaupunkivuotta. Se oli ensimmäinen hylkypuisto Itämerellä.

Luodon kohdalla sukeltaminen jäi puolestaan 12 vuoden tauolle, kunnes hän aloitti sen uudestaan poikiensa kasvettua. Viime vuodesta lähtien hän on toiminut Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtajana.

”Se tuntuu olevan sukeltajille aika tyypillinen kehityskaari, että alun perin on tultu nuorena lajin pariin ja keski-ikäisenä tehdään paluuta.”

Markku, Joonatan, Jesperi ja Kasperi Luoto sukeltamassa Maltalla.

Nyt hänen kaikki kolme poikaansa myös sukeltavat sukellusseura Nousussa, ja poikien kesken he käyvät sukeltamassa noin kerran kuussa. Syysloman aikaan he lähtevät usein Maltalle tai Punaisellemerelle, jossa sukelletaan katsomaan merenalaista luontoa hylkyjen sijaan.

Muulloin sukelletaan eri kohteissa pitkin Etelä-Suomen rannikkoa.

Pojista vanhimmat ovat olleet apuna myös meriarkeologian kenttätöissä.

Meriarkeologisen seuran sukeltajat toimivat tutkijoiden käsinä näytteiden hakemisessa. Yleensä yhteistyötä tehdään Museoviraston tai Helsingin yliopiston kanssa esimerkiksi opiskelijoiden tekemiä tutkimuksia varten.

”Se, että tästä on hyötyä Itämeren kulttuuriperinnön tutkimukselle, tuo syyn tehdä tätä ja uutta sisältöä sukeltamiseen.”

Esimerkiksi Uudenmaan edustalta hylkyjä löytyy aina keskiajalta asti.

Monta sataa vuotta vanhat hylyt ovat täällä paremmassa kunnossa kuin monilla muilla merillä, sillä Itämerestä puuttuvat puuta syövät laivamadot. Lisäksi merivesi on vähäsuolaista ja viileää.

Porkkalassa olevan hylyn ruori.

Tuoreimmat hylyt tunnetaan hyvin. Vielä 1700-luvun sotalaivojen haaksirikkoutumisista löytyy kirjallisia lähteitä, mutta samalta aikakaudelta tai sitä vanhemmista kauppalaivoista tiedot usein puuttuvat.

”Varsinkin monista vanhemmista hylyistä on ollut vain sukeltajien valistuneita arvauksia siitä, miten ne ovat sinne päätyneet ja miltä aikakaudelta hylyt ovat.”

”Välillä ne arviot ovat ihan pielessä.”

Usein hylkyjen alkuperää on päätelty esimerkiksi lastin perusteella.

Luodon mukaan seuralla olisi hylkyjen ajoituksiin liittyviä tehtäviä enemmän kuin niitä millään ehtii tehdä. Suomen merivesillä on uponneena tuhansia hylkyjä, joiden tarkka ajoittaminen on tekemättä.

Hylkyä on myös kuvattu, ja siitä on tehty 3d-malli, kuten kolmesta muustakin Porkkalan hylkypuiston hylystä. Hylkyjen digitointi auttaa siinä, että kokonaiskuva hylystä hahmottuu paremmin kuin veden alla.

Tynnyrihylyn 3D-malli.

”Sukeltajat ovat menneet sen yli vuosikymmenien ajan, ja se on ollut suoraan heidän silmiensä alla.”

Samalla myös muut kuin sukeltajat pääsevät tutustumaan hylkyihin puiston internetsivuilla. Työ veden allakaan ei ole päättynyt puiston perustamiseen. Esimerkiksi opasteet ja köydet tarvitsevat jatkuvaa huoltoa. Museovirasto ja Kulttuurirahasto tukevat puistoa ja sen tutkimusta, mutta pelkästään niiden tuki ei riitä puiston ylläpidolle, vaan vapaaehtoisten talkoolaisten panos on merkittävä, Luoto kertoo.

”Köydet pitää käytännössä vuosittain uusia, sillä niihin tarttuu levää ja merirokkoa.”