Kun Rasmus Hakala syntyi Tampereella vuonna 1994, elektroniikkajätti Nokia oyj:llä meni lujaa.

Yhtiö oli lähtenyt muutaman vuoden takaisen notkahduksen jälkeen uuteen nousuun, kun matkapuhelimet alkoivat yleistyä ennennäkemättömällä vauhdilla. Seuraavat vuodet nostivat Suomen maailman huulille, ja Nokiasta kasvoi matkapuhelinmarkkinoiden kiistaton ykkönen.

”Nokialla meni liian hyvin liian kauan. Jälkiviisaus on kuitenkin helppoa”, Hakala sanoo.

Otaniemen Teekkarikylän kompakti opiskelijayksiö näyttää nopeasti vilkaistuna samalta kuin muutkin vastaavat. Olohuone ei ole ainoastaan löhöämistä ja television katselua varten, vaan siellä myös nukutaan ja syödään.

Seinustalla on kuitenkin tummapuinen vitriini, joka erottaa asunnon muista. Lasien takaa avautuu nostalginen maailma. ”Hei, minulla oli tämä!” on yleisin kommentti, joka kaappiin vilkaisijan suusta pääsee.

Rasmus Hakala sai ensimmäisen oman puhelimensa 7-vuotiaana. Monella muulla ikätoverilla ei vielä silloin ollut omaa puhelinta.

Tuotantotalouden maisteriopiskelija Rasmus Hakala on kerännyt Nokian matkapuhelimia noin kymmenen vuoden ajan. Siinä ajassa niitä on kertynyt yli sata. Osan hän on ostanut itse, osa on tullut lahjoituksina tutuilta ja ystäviltä.

Kun Nokia eli ennätyksellisiä huippuvuosiaan vuosituhannen vaihteessa, Hakala sai ensimmäisen oman puhelimensa ennen koulun alkua. Se oli punainen 3310, joita Nokia myi yhteensä 136 miljoonaa kappaletta. Siis noin 26 kappaletta jokaista suomalaista kohti.

Puhelimeen sai tilattua soittoääniä ja taustakuvia, sillä pystyi pelaamaan matopeliä, ja se oli poikkeuksellisen kestävä. Jälkeenpäin sen särkymättömyydestä on tehty lukuisia internet-meemejä. Vuonna 2017 Ilta-Sanomien toimittaja paiskoi puhelinta maahan, upotti sen veteen ja ajoi autolla päältä.

Nokia 3310 kesti kaiken.

”Minusta on huvittavaa, että sille on silti myyty suojakuoria”, Hakala sanoo.

Rasmus Hakala alkoi keräillä Nokian puhelimia samoihin aikoihin kuin yhtiön alamäki alkoi. Hän halusi tallettaa palan suomalaista historiaa.

Ulkomaiset kilpailijat alkoivat uhata Nokian voittokulkua. Vuonna 2010 yhtiön älypuhelinten markkinaosuus puolittui yhden vuoden aikana, ja Kiinan työntekijöiden määrä kasvoi suuremmaksi kuin työntekijämäärä kotimaassa. Seuraavana vuonna Nokia ilmoitti alkavansa yhteistyöhön Microsoftin kanssa.

Hakala uskoo, että ajan hermolla pysyminen ja organisaation tiedonkulun sulavoittaminen olisivat voineet pelastaa Nokian.

”Vanhoissa Nokioissa on liukukansia ja antenneja, koska silloin ulkokuori oli merkitsevä. Nyt vain sillä on väliä, mitä on sisällä, ja sen takia kaikki älypuhelimet näyttävätkin samalta. Nokia jäi jälkeen softan kehityksessä.”

Hakala esittelee turkoosin Nokia N9:n, joka oli hänen mielestään yhtä hyvä kuin Applen iPhone. Sitä ei vain saatu ajoissa valmiiksi.

Rasmus Hakala piti alkuvuonna Nokia-puhelimista näyttelyn Aalto-yliopistolla. Kokoelma keräsi monenlaisia reaktioita: jotkut velloivat nostalgiaryöpyssä, toiset ihmettelivät, ”kerääkö joku näitä ihan oikeasti”.

Paikalla kävi jopa Nokian vanhoja työntekijöitä, jotka muistelivat herkistyen vanhoja aikoja.

Hakalan kokoelman helmi on Nokian toinen koskaan valmistama puhelin, Mobira Talkman vuodelta 1984. Se painaa viitisen kiloa ja on malliltaan ”raahattava”. Hakala osti sen muutamalla kympillä netistä.

Rasmus Hakala on puhelimien lisäksi keräillyt rahoja ja postimerkkejä. Hyllyn päällä olevat palkinnot Hakala on voittanut autosuunnistuksesta.

Hänen suosikkinsa on kuitenkin Nokia 8850. Hakalan mielestä se on elegantilla värimaailmallaan ja yksinkertaisella muotoilullaan maailman kaunein puhelin.

Viime vuosina Hakala ei ole enää aktiivisesti kerryttänyt kokoelmaansa. Jotkut harvinaiset mallit tosin täydentäisivät hänen mielestään kokoelmaa kivasti, kuten Nokian ensimmäinen puhelin Mobira Senator.

”Täydellinen kokoelma on mahdotonta saada, kun puhelimista on valmistettu eri versioita ympäri maailmaa. Eikä se edes ole tavoitteeni.”

Rasmus Hakala ei täysin osaa sanoa, mikä sai hänet keräilemään matkapuhelimia.

Hän on kotoisin Tampereelta, jossa tehtiin Nokian tuotekehitystä, millä saattoi olla osansa asiaan. Puhelimet olivat hänelle iso juttu, ja hänestä oli kiehtovaa, miten pieneen pakettiin sai pakattua niin paljon ominaisuuksia. Myös kotimaisuus oli tärkeää, eikä häntä kiinnostanut lähteä keräilemään muiden merkkien luureja.

Hakala tunnistaa itsessään myös keräilijän luonteen. Puhelimien lisäksi hän on haalinut esimerkiksi postimerkkejä ja erikoisia rahoja.

”Varmaan se on jotain alitajuntaista länsimaalaista omaisuuden kartuttamista”, hän toteaa.

Puhelimen käyttäjänä Hakala kuvailee olevansa maltillinen ja konservatiivinen. Hänellä ei ole monia suosittuja sosiaalisen median sovelluksia, ja hän soittaa mieluummin kuin lähettää viestin.

Nykyinen puhelin on Nokia 8 Sirocco. Hakala halusi ostaa Nokian siitäkin huolimatta, että se on nykyään HDM Globalin valmistama.

Rasmus Hakalalla on käsissään kaksi puhelinta. Toinen on vuoden 2002 malli 7650, joka oli Nokian ensimmäinen kamerapuhelin. Toinen on kolme vuotta vanhempi 9110i Communicator, josta saa avattua näppäimistön.

”Uskotteko, että tähän vuoden 1999 malliin saa lähetettyä digikuvan langattomasti?”

Hakala nappaa pöydästä VGA-laatuisen kuvan ja panee infrapunan päälle. Kuluu hetki, ja kommunikaattoriin alkaa vähitellen latautua tuttu mustavalkoinen kuva ylhäältä alaspäin.

Rasmus Hakala on kiinnostunut Nokian tarinasta ja lukenut aiheeseen liittyviä kirjoja. Erityisesti hän piti Carl-Gustav Lindénin Nokian valtakunta -teoksesta, joka kertoo ajasta, jolloin Suomi vielä tunnettiin Nokialandina.

Tekniikka ja teknologia kiinnostavat Hakalaa, ja hän haluaisi tehdä myös uransa niiden parissa. Jotkut puhelimista Hakala on ostanut rikkinäisinä ja korjannut ne ehjiksi.”Jos olisin 20 vuotta vanhempi, olisin varmaan Nokialla töissä.”

Nokian kasvaminen maailman johtavaksi matkapuhelinyritykseksi oli Hakalan mielestä monen tekijän summa. Se alkoi fiksuista insinööreistä, joilla oli rohkeita ideoita, ja henkilöistä, jotka antoivat resursseja ja huolehtivat ihmisten kouluttamisesta. Myös lainsäädäntö oli kohdillaan.

Nokialla oli Suomelle valtava merkitys, Hakala korostaa. Se nosti suomalaista brändiä, toi teknistä osaamista ja taloudellista hyvinvointia. Myös koulutus kehittyi sen ansiosta.

Hakala kertoo kuvaavan esimerkin. Kun Nokia alkoi 1990-luvun lopulla kasvaa huimaa vauhtia, sille kaavoitettiin lisätilaa Helsingin Ruoholahdesta tuotekehitystä varten. Tontille rakensi myöhemmin eläkeyhtiö Ilmarinen, mutta tulevan moottoritien tielinjaus muutettiin kuitenkin juuri Nokian tarpeisiin.

Sen vuoksi Länsiväylälle johtaa nykyään niin jyrkkä mutka.

”Mieti, millainen vaikutusvalta Nokialla on ollut”, Hakala sanoo.

Suomi kaipaa Rasmus Hakalan mielestä ”uutta Nokiaa” kansallisen itsetunnon nostattajaksi. Toivo voisi olla esimerkiksi uusiutuvassa energiassa tai vaikkapa sähköautojen akkutuotannossa.

Myös esimerkiksi kvanttitietokoneista tehdään paljon tutkimusta Otaniemessä. Helsingin Pitäjänmäellä sijaitseva Bluefors valmistaa kvanttitietokoneissa käytettäviä laimennusjäähdyttimiä ja on kärkisijoilla maailmanlaajuisessa kilpajuoksussa.

Rasmus Hakala ei aio myydä Nokia-kokoelmaansa, koska sillä on tunnearvoa. Hän voisi kuitenkin lainata sitä esimerkiksi näyttelyä tai museota varten.

Potentiaali voisikin olla aivan uusissa teollisuudenaloissa, joista ei vielä edes tiedetä.

”Sen pitäisi olla jotain, joka on keskeinen ja olennainen osa monen ihmisen elämää, kuten puhelimet ovat.”

Älypuhelinala on Hakalan mukaan kuitenkin jo niin tuotteistettu ja pitkälle kehittynyt, ettei siihen kilpailuun ole enää mielekästä lähteä mukaan.

Nokia oyj:n vaiheikkaassa tarinassa ei Hakalan mielestä ole mitään hävettävää. Puhelinkokoelmansa kautta hän haluaa pitää yhtiön tarinan ihmisten mielissä. Virheistä opitaan, Hakala uskoo.

Eikä Nokia sitä paitsi ole yrityshistoriassa suinkaan poikkeuksellinen. Esimerkiksi Motorolakaan ei ole enää oma firmansa.

”Jos yhden maan valmistaja pystyy dominoimaan matkapuhelinmarkkinoita 20 vuoden ajan, se on mielestäni kertomisen arvoinen tarina, ja siitä saa olla ylpeä”, Hakala sanoo.

