Toukokuussa 1969 Espoon Haukilahdessa riemuittiin. Pitkäkallion laelle, vanhoille raunioille aukesi lapsille tarkoitettu seikkailuleikkikenttä Casablanca.

”Keskiviikkona kentälle ryntäsivät lapset kaikista Haukilahden taloista, siltä näytti. -- On liukumäki, männyn runko, johon kiivetä, hyppypaikka, laivatikkaat, luolia ja onkaloita on monenlaisia”, kuvailtiin uutta leikkipaikkaa Ilta-Sanomissa torstaina 29. toukokuuta 1969.

Alun perin Pitkäkallion laella olleet vanhat rakennuksen rauniot piti purkaa. Nuorisotyönohjaaja Kauko Laitila (1925–2018) keksi, että rauniot voitaisiin kunnostaa leikkipaikaksi.

Helsingin Sanomat kirjoitti Casablancasta muun mussa 2.6.1970: ”Hauskaa oli kaikenikäisillä lapsilla leikkikentän avauspäivänä Haukilahdessa. Kenttää ylläpitää Espoon kauppala, joka on palkannut neljä henkilöä valvomaan lasten leikkejä.”

Leikkikenttää oli odotettu Haukilahdessa hartaasti. Alueelle oli noussut 1960-luvulla runsaasti uusia rivi- ja kerrostaloja, joihin oli muuttanut paljon lapsiperheitä.

”1960- ja 1970-luvuilla nousi keskusteluun se, ovatko kaupunkien lähiöt liian yksipuolista ympäristöä lapsille. Leikkikenttiä rakennettiin kiihtyvällä vauhdilla, mutta uusilla alueilla niitä jouduttiin joskus odottelemaan”, sanoo Aalto-yliopiston tutkija Veera Moll.

Hän tekee väitöskirjaa siitä, miten lapset on huomioitu Helsingin kaupunkisuunnittelussa 1940-luvulta nykypäivään.

Pelkästään Espoon kaupungin myöntämillä rahoilla ei seikkailuleikkikenttää olisi saatu rakennettua. Taloudellista tukea saatiin muutama vuosi aikaisemmin perustetulta paikalliselta lionsklubilta.

Casablancan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Ateneumin Taideteollisen oppilaitoksen peruskurssin opiskelijat. Heidän ohjaajanaan toimi muotoilija Kaj Franck. Pari vuotta aikaisemmin Franck oli opiskelijoineen toteuttanut Helsingin Kallioon Toiselle linjalle väliaikaisen leikkipuiston.

Ilta-Sanomien artikkelin mukaan taideopiskelijat hakkasivat Casablancan ”joka naulan omin käsin”. Tosin innokkaita apuvoimiakin oli ilmeisesti tarjolla:

”Taideteollisen oppilaitoksen tytöt kertoivat, että rakennusvaiheessa heillä oli suoranainen riesa lähinaapuruston lapsista, jotka auttoivat maalaamisessa ja naulaamisessa.”

Casablancan köysiradat olivat suosittuja. Kuva on julkaistu Helsingin Sanomissa kesäkuussa 1971.

Seikkailuleikkikentän keskeisiä periaatteita oli se, ettei siellä kielletty mitään. Kaikki, mitä lapset keksivät puistossa tehdä, oli sallittua.

”Seikkailuleikkikenttä on paikka, jossa lapsi saa tehdä niitä asioita, joista isä ja äiti tavallisesti heitä kieltävät. Siellä voi puuhata vapaasti sellaista, mitä tavallisilla ’vakioleikkikentillä’ ei voi. Siellä saa kiipeillä vaarallisen näköisillä telineillä. Siellä voi maalata lateksimaalilla kiviä, kantoja, seiniä, lautoja, autoja. Siellä voi nikkaroida koijaa, joka seuraavana päivänä ehkä hajotetaan ja aloitetaan alusta taas”, kirjoitettiin Helsingin Sanomissa kesäkuussa 1971.

Espoo mainosti seikkailuleikkikentän olevan Suomen ensimmäinen. Laitilan haaveissa oli rakentaa Espooseen kymmenkunta vastaavaa seikkailuleikkipuistoa. 1970-luvun alussa myös Helsinki suunnitteli Tervasaareen seikkailuleikkikentän tyyppistä, kouluikäisille lapsille tarkoitettua leikkipuistoa.

Seikkailuleikkipuistojen mallia oli todennäköisesti haettu ulkomailta. Esimerkiksi Tanskassa oli rakennettu seikkailuleikkipuistoja jo vuosikymmeniä aiemmin.

”Suomessa seikkailuleikkikentillä on ehkä haluttu tarjota vaihtoehto ohjatulle leikkikenttätoiminnalle, vakiintuneille telineille ja hiekkalaatikoille. Samalla on haluttu antaa mahdollisuus metsäleikin kaltaiselle leikille ja luovuudelle, vaikkakin sitten rajatulla ja usein valvotulla alueella”, Moll sanoo.

”Ehkä silloisen kaupungin ei ajateltu tarjoavan riittävästi omaehtoista puuhastelua ja kiipeily- ja nikkarointimahdollisuuksia, ja tämä oli sitten se ratkaisu.”

”Syksyyn mennessä tämäkin koija on komea pytinki, kunhan lautoja saadaan lisää.” Näin luki Helsingin Sanomien kuvatekstissä kesäkuussa 1971.

Casablancan turvallisuus herätti jo heti seikkailupuiston alkumetreillä keskustelua. Helsingin Sanomien artikkelissa vuodelta 1971 lastentarhain toimiston tarkastajan kerrotaan pitävän puistoa turhan hatarana ja vaarallisena.

”Äitien mielestä Haukilahden leikkikenttä oli vaarallinen. Heidän mielestään sopimattomia välineitä olivat kiipeilypaikat, maasto, irralliset naulat, köysirata jne. Lasten mielestä taas halutuimmat leikkivälineet olivat juuri kiipeilyvälineet, rakennusvälineet, köysirata, luolat ja maalausvälineet sekä auto ja liukumäki”, Helsingin Sanomissa kirjoitettiin.

Myös Kauko Laitila kommentoi turvallisuutta heti Casablancan ensimmäisenä kesänä Ilta-Sanomien haastattelussa:

”Ovathan ne vähän rajuja, mutta niin ne ovat kallioillakin. Toiveissa on joka tapauksessa saada alueelle valvoja pariksi tunniksi päivittäin.”

Tutkija Veera Moll epäileekin, että yksi syy siihen, mikseivät kaupunkien ylläpitämät seikkailuleikkipuistot yleistyneet, oli nimenomaan niiden vaatima henkilökunta.

”Niiden ylläpidossa on ollut varmasti paljon työtä, ja toiminta on vaatinut ohjausta.”

Myös Casablancan toiminta loppui 1970-luvun kuluessa, ja leikkipuisto siirrettiin Haukitien varrelle.

Seikkailuleikkikentällä oli myös erilaisia roolivaatteita, joihin lapset saattoivat pukeutua. Helsingin Sanomien jutussa vuodelta 1971 leikkikentälle toivottiin lisää vaatteita.

Nyt Casablancan kaltaista seikkailuleikkikenttää tuskin enää toteutettaisiin. Turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet, ja leikkivälineiden ja -paikkojen suunnittelua ohjaavat muun muassa leikkikenttävälineiden standardit. Niissä esimerkiksi määritellään tarkasti, minkälaisia alustoja leikkivälineillä voi olla ja kuinka korkealta lapsi voi pudota.

Nyt leikkivälineitä ei myöskään tilata taideopiskelijoilta vaan ostetaan yleensä valmiina suoraan valmistajilta.

Casablancasta tuttuja elementtejä on kuitenkin yhä mukana leikkipaikkojen suunnittelussa: kiipeilyä pidetään tärkeänä, samoin sitä, että lapset pääsevät käyttämään mielikuvitustaan.

”Hyvä leikkipuisto on riittävän monipuolinen. Kalusteet, joissa pääsee kiipeilyn lisäksi roikkumaan, ovat todella hyviä. Hyvässä leikkipaikassa on myös luontoa mukana. Jos on vain aidattu leikkipaikka, se on vähän yksipuolinen. Kun luontoa on mukana tavalla tai toisella, se kehittää mielikuvitusta”, sanoo suunnitteluhortonomi Mikael Ahlfors.

Hän suunnittelee Espoon kaupungin leikkipuistoja työkseen ja kertoo esimerkin elävästä elämästä:

”Minulla kolme poikaa, jotka haluavat kiipeillä joka paikassa. Kävin katsomassa kahden nuoremman pojan kanssa leikkipaikkaa, joka on tulossa peruskorjaukseen. Siellä on isoja pensaita, joissa pystyi kiipeämään. Toinen pojista kysyi heti, saako niihin mennä kiipeilemään. Eivät lapset yhdessä laitteessa kauan jaksa riekkua. Jos puistosta löytyy myös muuta, se on aina parempi.”

Nyky-Espoon leikkipuistoista lähimpänä Casablancaa ovat ehkä suositut Angry Birds -teemapuistot. Myös niissä pääsee kokemaan seikkailun tunnelmaa – vaikka ne eivät olekaan taideopiskelijoiden käsin nakuttelemia.