Taiteilija Greta Muurin Espoo-päivän taideteos toteutetaan Keran hallien sisäpihalle. Muuri luonnosteli liidulla ympyrää, jonka sisälle taideteos on tarkoitus rakentaa.

Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Lapin yliopistossa tekstiilimuotoilua opiskellut Greta Muuri oli saanut harjoittelupaikan Espoon nykytaiteen museosta Emmasta.

Museo sijaitsee komeassa vanhassa painotalossa keskellä Tapiolaa. Ja Tapiola, se hurmasi Muurin välittömästi.

”Tapiola on kaunis alue, jossa on kaikki palvelut ja myös paljon kulttuuria, jota rakastan.”

Ensirakastumisen hetkestä on nyt noin seitsemän vuotta. Kuluneiden vuosien aikana Muuri on ehtinyt asua Tapiolan lisäksi Ruoholahdessa. Viime vuodet hän on viettänyt Tapiolan naapurissa Mankkaalla.

Alun perin Porista kotoisin oleva Muuri on siis kohtalaisen tuore espoolainen, mutta hän on pohdiskellut Espoota ja espoolaista identiteettiä paljon.

Paraikaa hän työstää lauantaina 29.8. vietettävään Espoo-päivään Vivus Orbis -nimistä taideteosta, johon on saatu inspiraatioita asioista, joita asukkaat kokevat Espoossa tärkeiksi itselleen. Asukkaiden ajatuksia on kerätty sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #rakasespoo.

”Aika paljon siellä oli samoja asioita kuin itsellä tulee mieleen. Luonto ja se, että kaikki on lähellä. Sellainen kylämäisyys.”

” Mä rakastan Espoossa sen moninaisuutta! On kaupunkia ja maaseutua, järviä ja merta saarineen, metsää ja puistoja. Rantaraitti on upea ja kaikkialle pääsee hyvin julkisilla tai pyörällä! #rakasespoo – Niko Riepponen

Näitä tunnelmia Muuri koettaa välittää taideteoksessaan. Keran halleille Espoo-päiväksi rakentuva teos on niin sanottua maataidetta: siinä käytetään materiaaleina multaa, kasveja ja kukkia.

”Teoksen tarkoitus on kuvastaa Espoota, sitä luontoa ja ainutlaatuisuutta, mitä täällä on. Espoo on kaikille erilainen, joten jokainen voi myös kokea teoksen omalla tavallaan.”

” Ihana haaste! Ainakin lapsuuden #Tapiola, nuoruuden #Haukilahti, opiskeluaikojen #Otaniemi, nykyiset huudit #Mankkaa ja #Laajalahti sekä golfkentän ympäristö #Bodom. Ja kaikki rantaraitin varrella. #RakasEspoo – Johanna Lyytikäinen

Teokseen yhdistyy myös äänimaisemaa, vuoden espoolaisen taiteilijan Sarah Kiven toteuttama ääniteos, jossa käytetään muun muassa Olga Sophie Kauppisen runoa. Se, millainen yhdistelmä Muurin maataiteesta ja Kiven ääniteoksesta muodostuu, on Muurille itselleenkin vielä arvoitus.

”Ajatus on, että siellä saa haistella, kosketella, kuunnella ja rauhoittua. Halutessaan voi ottaa kengät pois jalasta ja hipsutella omissa mietteissään.”

” #rakasespoo #iivisniemi Rakastan Espoossa luontoa, metsää, merta ja Iivisniemen kylämäistä yhteisöllisyyttä. Lähellä on kaikkea ihanaa tekemistä ja lyhyt matka kaikkialle. – Marianne Partanen

Aiemmin Muuri on tehnyt enimmäkseen tekstiilitaidetta. Vuonna 2018 hän toteutti Espoo-päivään valtavan, kierrätysmateriaaleista tehdyn tekstiilikuution, jonka tekoon myös asukkaat osallistuivat.

”Olen opiskellut tekstiilisuunnittelua. Tiedän, miten tekstiili käyttäytyy. Se on ollut tuttua.”

Kierrätyskankaista valmistettu Kudekuutio valmistui vuoden 2018 Espoo-päivään. Nyt yksi kuution seinämistä on esillä Keran halleilla.

Nyt Keran halleille rakentuvan Vivus Orbis -teoksen materiaalit, multa, kasvit ja kukat, ovat Muurille hyppy tuntemattomaan.

”Pidän haasteista ja siitä, että pääsee kokeilemaan uutta! Tämä on samaan aikaan sekä todella pelottavaa että todella mielenkiintoista.”

Taideteosta varten Muuri piirtää Keran hallien asvalttipihalle ympyrän, jonka halkaisija on kymmenen metriä. Ympyrään tulee noin 15 senttimetrin paksuinen multakerros. Alue rajataan turveharkoilla, jotta multa ei pääse leviämään ympäriinsä.

”En ole koskaan kasvattanut mitään, ja kaikki on pitänyt selvittää aika lailla alusta asti. Vanhempani ovat onneksi aikamoisia kotipuutarhureita. Olen soitellut heille ja kysellyt vinkkejä ja neuvoja.”

Muuri on suunnitellut ja mallintanut teosta tietokoneella sekä katsonut verkosta ohjevideoita siitä, miten multa kannattaa levittää ja rajata asvaltille. Itse teos kootaan perjantaina, vain vuorokautta ennen Espoo-päivää.

”Aikataulu on tiukka, mutta onneksi siihen on tulossa apukäsiä.”

Taitelija Greta Muuri on pohtinut paljon sitä, mitkä asiat tekevät Espoosta erityisen: ”Luonto ja se, että kaikki on lähellä. Sellainen kylämäisyys.”

Yleensä Muuri aloittaa uuden taideteoksen suunnittelun Aalto-yliopiston kirjastosta. Se on yksi hänen suosikkipaikoistaan Espoossa.

”Aalto-yliopiston kirjastossa on paras valikoima taidealan kirjallisuutta. Kirjoista saa paljon hyviä ideoita ja inspiraatiota.”

Nyt kirjasto on tosin kiinni koronavirusepidemian takia, eikä sinne ole päässyt selailemaan kirjoja. Niinpä Muuri on viettänyt aikaa Espoon kaupungin kirjastoissa sekä kotona koneen ääressä.

Koska teoksen suunnittelu ja osin rakentaminenkin ovat yksinäistä puuhaa, Muuri odottaa innokkaasti sitä, että hän pääsee näkemään ihmisiä valmiin teoksen äärellä.

”Teoksen tunnelma tulee ihmisten kohtaamisesta. Kun on ensin tehnyt paljon yksin töitä kotona, tuntuu, että teos herää eloon vasta, kun ihmiset tulevat sen äärelle.”

Taide on ollut Muurin elämässä läsnä lapsesta saakka. Hän aloitti 14-vuotiaana yksityisessä taidekoulussa ja valmistui ensin tekstiilitaiteilijaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja sen jälkeen taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta.

Muuri on tehnyt taiteilijana ja suunnittelijana tilaustöitä muun muassa Espoon kaupungille. Viime vuonna hän aloitti työt Stockmannin lastenvaateosastolla.

”Kyllästyin siihen, että tein taiteilijana ja suunnittelijan töitä aina yksin ja aloin kaivata ympärilleni työyhteisöä. Se on kamalan tylsää, jos ei koskaan näe työkavereita. On kiva, että on mahtavia asiakkaita ja työkavereita, joiden kanssa voi jutella päivän aikana.”

Syksyllä Muuri ryhtyy suorittamaan kolmatta taidealan korkeakoulututkintoaan, kun hän aloittaa taidekasvatuksen opinnot Aalto-yliopistossa.

”Odotan sitä todella innolla! Haluan käydä kaikki mahdolliset kurssit. Siellä oli muun muassa japanilaista vesiväripuupiirustusta. Haluan opiskella kaikkea, mikä ei välttämättä muiden korvaan kuulosta järkevältä.”

Muurin haaveissa on työ museolehtorina. Jos työpaikka joskus tulevaisuudessa löytyy pääkaupunkiseudulta, hän ei näe mitään syytä muuttaa pois Mankkaalta.

”Sieltä on hyvät kulkuyhteydet ja paljon puistoja, joissa voi liikkua lasten kanssa.”

Muurin puheesta kuuluu kevyesti läpi hänen oman kotiseutunsa Porin murre. Espoota ja espoolaisuutta pohtiessaan hän on miettinyt myös sitä, että hänen 4- ja 10-vuotiaat lapsensa kasvavat espoolaisiksi.

”Se tuntuu ajatuksena ihan hyvältä. Meillä on kuitenkin sukua Kotkassa ja Porissa. Se tuo rikkautta paikallisidentiteettiin.”

Tekstin seassa olevat nostot ovat poimintoja julkaisuista, joita ihmiset ovat jakaneet Twitterissä aihetunnisteella #rakasespoo.

Esimerkkejä Espoo-päivän ohjelmasta 29.8.2020

Keran hallit (Karantie 2)

Klo 11–15 Keran kirpputori.

Klo 11–16 Taiteilja Greta Muuri tavattavissa Vivus Orbis -taideteoksen luona Keran hallien sisäpihalla.

Klo 13 ja 16 Motosikai-katusirkusesitys. Liput näytöksiin pitää varata ennakkoon. Lisätietoja: espoopaiva.fi

Klo 21.15 Ulkoilmaelokuva Cry-Baby. Liput näytökseen pitää varata ennakkoon. Lisätietoja: espoopaiva.fi

Träskändan kartanonpuisto (Träskändan puistotie 6)

Klo 11–12 Perinnemusiikkia kartanon puistossa. Puhallinyhtye Aurora soittaa ikivihreitä.

Klo 14–16 Elämyspiknik. Artisti Iris Kukka esiintyy ja Sirkus Magenta järjestää tempputyöpajoja.

Klo 18–19 Nurmikkotanssit. Laulaja Elina Sauri ja harmonikkataiteilija Pekka Pentikäinen esittävät tanssimusiikkia.

Tapiola