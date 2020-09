Lama ei loppunut kaikilta Espoossa: Aulikki Pentikäinen on selvitellyt kaupunkilaisten velkoja 30 vuotta ja nyt hunningolle vetävät pikavipit

Velkaneuvoja ja asukasaktiivi Aulikki Pentikäinen ilmoitti 15-vuotiaana jättävänsä koulun kesken. Nyt hän järjestää muiden ihmisten raha-asioita oikeusavussa sekä myös kyläbileitä Karakallion torilla.

Merjan kulman terassilla Karakallion torin laidalla istuu ihmisiä hohtavan oransseissa ja keltaisissa työhaalareissa. Tori on autio ja tuuli puhaltaa tummia pilviä sitä kohti.

Ostarin lounaskahvilassa on maanantaina tarjolla nakkikeittoa. Jos olisi torstai, jälkiruokana olisi pannukakkua, viikon lounaslistalta selviää.

Sisällä tuulensuojassa istuu Aulikki Pentikäinen. Hän on Länsi-Uudenmaan talous- ja velkaneuvonnan yksikkövastaava, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen (sd.) ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja.

Penkin selkänojalla roikkuu musta kangaskassi, jossa lukee punaisin kirjaimin: ”Diggaan Kartsii”.

Karakalliosta Pentikäisen on vähintäänkin pidettävä, sillä muiden töiden ja tehtäviensä lisäksi hän on Karakallio-seuran puheenjohtaja ja kaupunginosan lehden päätoimittaja.

Jos Pentikäisen pitäisi kuvailla itseään muutamalla sanalla, hän valitsisi seuraavat: tunnollinen, vaikuttamishaluinen, kekseliäs.

Pentikäinen yrittää miettiä lisää sanoja, mutta muuttuu epävarmaksi.

”Kauhean vaikeita kysyt! Millainen itse olet?”

Keittokulhon pohjalla on jäljellä enää tilkka lientä.

Kulhon vieressä lepää avonaisena kierreselkäinen ruutuvihko. Siihen hän on tehnyt muistiinpanoja haastattelua varten, Espoon kaupungin asioita lähinnä.

Kun aiheet kääntyvät pois Espoosta, Pentikäinen kääntää katseensa kohti toria, kurtistaa kulmiansa ja aloittaa varovaisesti.

Pentikäinen muutti lapsena vanhempiensa kanssa Pohjois-Karjalan Ilomantsista Pohjois-Espooseen. Sinne rakennettiin lainarahoilla omakotitalo. Sellainen, jossa oli suihku ja sisävessa. Se oli siihen aikaan harvinaista.

Hän aloitti koulun Espoossa ja opiskeli Viherlaakson yhteiskoulussa ahkerasti 15-vuotiaaksi asti. Sitten alkoi kapinointi.

Aulikki Pentikäinen on järjestänyt tapahtumia Karakallion torilla. Tuoreimman tapahtuman teemana oli ”Kartsi korkeella”. Pentikäinen sanoo, että asukasaktivismi tuo mukavaa vastapainoa työlle.­

Koulusta kotiin tuli eräänä päivänä tarmokas teini, joka ilmoitti isällensä, että aikoo jättää koulun kesken.

”Piti saada näyttää oma tahtonsa”, Pentikäinen sanoo ja hymyilee.

Isä antoi Pentikäiselle luvan jättää opinnot sillä ehdolla, että hän ei jäisi kotiin lojumaan.

”Siihen aikaan oli vielä työmarkkinat ihan hyvät. Katsoin heti illalla, että Juvanmalmilla olisi tsupparin paikka vapaana. Menin sinne sitten haastatteluun ja he kysyivät, että jäätkö heti.”

Pentikäinen jäi. Tsupparin tehtävä oli kiikuttaa kirjekuoria toimiston sisällä ihmiseltä toiselle.

Kun Pentikäinen oli todistanut tahtonsa ja juoksennellut aikansa tärkeänä toimistossa, hän palasi syksyllä takaisin kouluun.

Keskikoulusta hän meni kauppaopistoon, luki ylioppilaaksi ja jatkoi lopulta yliopistoon. Sen jälkeen hän on tehnyt töitä.

Kotona lojumiselle ei ole jäänyt aikaa, eikä se oikeastaan edes ole hänen juttunsa.

90-luvun alussa Pentikäinen oli toimistohommissa kotitalousneuvonnassa. Hän kertoo kadehtineensa salaa kuluttajaneuvojia, jotka saivat olla tekemisissä asiakkaiden kanssa.

”Halusin tehdä jotain merkityksellisempää työtä.”

Sitten alkoi lama. Ihmiset ylivelkaantuivat ja jäivät kahden asunnon loukkuihin. Kun talous- ja velkaneuvonta päätettiin polkaista nopeasti käyntiin, Pentikäiselle tarjoutui mahdollisuus päästä tekemään työtä, jossa sai olla hyödyksi muille.

Ajatus oli, että kaikki olisi ohi parissa vuodessa. Pian ihmiset eivät enää tarvitsisi apua velkojensa kanssa.

Avun tarpeelle ei ole kuitenkaan tullut loppua. Päinvastoin: Pentikäinen on tehnyt samaa työtä 30 vuotta, eikä pelkoa työn loppumisesta ole.

Se on Pentikäisen mielestä huolestuttavaa.

”Luottohäiriömerkintöjä tulee entistä enemmän. Uutuutena ovat tulleet pikavipit ja nettipelit, jotka vievät talouden hunningolle. Asuminen on kallista, ja esimerkiksi vanhemmilla on kovat paineet kustantaa lasten harrastuksia, vaikka rahaa ei olisi.”

Hän ei pidä työtään rankkana, asiakaspalautekin on usein positiivista.

Pentikäinen kertoo kuitenkin olevansa usein kiitollinen siitä, ettei ole itse samassa tilanteessa kuin asiakkaat.

”Onneksi minulla on voimia auttaa, ja kuitenkin suhtautua asiaan samalla objektiivisesti ja empaattisesti.”

Empaattisuus ja auttamisen halu ovat Pentikäisen mukaan peräisin lapsuudenkodista.

Äiti on entinen evakkolapsi, jonka isä oli menettänyt molemmat jalkansa. Ison perheen elämä ei ollut helppoa. Pentikäisen äiti on ollut läpi elämänsä kiitollinen kaikesta saamastaan avusta ja halunnut tarjota sitä itse myös muille, joilla on ollut hankalaa.

Hyväsydämisyys tarttui Pentikäiseen äidin esimerkistä.

Hän muistelee lapsuuden kodin lähellä sijainnutta kivilouhimoa. Siellä työskenteli miehiä, joista monet olivat Pentikäisen mukaan elämässään syrjäytyneitä. Heitä tavattiin katsoa pahasti.

Äiti kuitenkin piti ”kivimiehistä”. Jos he tulivat pyytämään apua, hän auttoi.

Kun Pentikäiseltä kysyy, osaako hän itse pyytää apua, hän miettii jälleen pitkään.

Omien vanhempien vanheneminen on ollut rankkaa. Isä on kuollut. Viime aikoina Pentikäinen on miettinyt, miten saisi järjestettyä äidillensä hyvän vanhuuden ja mihin aikaan tiettyjä päätöksiä pitäisi tehdä. Milloin äiti ei esimerkiksi enää pärjää kotona?

”Sanoisin, että ainakin omien vanhempien kohdalla Espoon kaupunki on toiminut hyvin. Tietysti on myös kavereita, jotka ovat joutuneet tekemään saman päätöksen.”

Heiltä saa vertaistukea, jota ei tarvitse erikseen pyytää.

Konkreettista apua Pentikäinen on pyytänyt ja saanut tietotekniikassa.

”Kännykät ja kaikenmaailman uudenlaiset maksuvälineet. On Paypalia ja mobiilipankkia ja sähköistä tunnistautumista. En meinaa aina pysyä perässä, minkä takia on hyvä, että on nuorempia työyhteisössä.”

”Olen nyt ladannut Paypalin. Onko sinulla Paypal?”

Pentikäinen sanoo, että monella on vanhentunut käsitys Karakalliosta 70-lukulaisena lähiönä. Karakallio on hänen mukaansa lintukoto ja täynnä kaunista luontoa.­

Vesisade humahtaa alas taivaalta ja kastelee torin kivetyksen hetkessä.

”Olisi pitänyt ottaa sontsa mukaan”, Pentikäinen sanoo.

Tavallisesti Karakallion torilla järjestetään iso yleisötapahtuma kahdesti vuodessa. Silloin Pentikäinen on päässyt toteuttamaan kekseliäisyyttään asukasaktiivin roolissa. Se on tuntunut sopivalta vastapainolta päivätyölle.

Ei tarvitse auttaa ketään, vaan ilahduttaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Tapahtuminen ideoiminen on mieluista puuhaa.

Tuoreimman tapahtuman teemana oli ”Kartsi korkeella”. Teeman ympärille oltiin kehitelty siihen sopivia ohjelmanumeroita. Mukana oli esimerkiksi sirkustaidetta, ja puujalkaiset esiintyjät kurkkivat kartsilaisia korkeuksista.

Edellisenä syksynä torilla järjestettiin Kartsi-rock, jonka yhteydessä Karakallion vanhan suihkulähteen kivi pestiin lasten kanssa pienillä sienillä. Kivi oltiin ehditty unohtaa Espoon kaupungin varikolle vuonna 2013, josta se viime vuonna kuljetettiin Karakalliontien varteen ja nimettiin ”Karpaasiksi”.

Seuraavaksi suunnitteilla on opastettu taidekierros. Karakalliosta löytyy esimerkiksi lukuisia muraaleja ihmeteltäviksi.

Pentikäinen puhuu Karakalliosta ja asukasaktivismista silmät tuikkien. Karakallio on hänen mukaansa lintukoto ja täynnä kaunista luontoa.

Monen muualla asuvan ihmisen mielikuva kaupunginosasta saattaa olla vääristynyt ja peräisin 1960- tai 1970-luvulta.

Silloin Espoossa elämä tosiaan oli erilaista.

”Nuoruus oli sellaista, että hengailtiin nakkikioskeilla. Tai sitten saatettiin kävellä 15 kilometriä yhteen suuntaan, kun piti päästä Graniin,” Pentikäinen kertoo.

Bussit eivät kulkeneet samalla tavalla kuin nykyään, ja isälläkin oli auton sijasta vain mopo.

Sitä, miksi Kauniaisiin oli päästävä, Pentikäinen ei enää muista.

Tänä vuonna Karakalliossa on tullut vietettyä vähemmän aikaa. Tapahtumat ovat jääneet välistä ja etätyöt ovat luonnistuneet kesämökillä, jossa Pentikäinen on pakoillut putkiremonttia.

Silti ajatukset ovat usein Espoossa.

Tällä hetkellä Pentikäinen on huolissaan Karakallion täydennysrakennuksen toteuttamisesta. Hän seuraa asiaa kunnanvaltuutetun roolista ja kertoo, ettei anna itsellensä kymmentä pistettä, jos täydennysrakentaminen ei ole tasapainoista.

Minkälaisista asioista on rapsahtanut täydet pisteet?

”Tuota en ole tullut ajatelleeksi”, Pentikäinen sanoo, kurtistaa kulmiansa ja mietteliäs katse kääntyy jälleen kohti toria.

Yksi mainitsemisen arvoinen hanke on ainakin ”Karitsa”, vapaaehtoisvoimin toimiva riksakyyti ikäihmisille. Lisäksi pyöräteiden rakentamiseen on saatu enemmän rahaa. Myös viljelypuistotoimintaa on kehitetty Pentikäisen mielestä hyvään suuntaan.

Mutta mitään ei ole tehty yksin, hän muistuttaa.

Pian Pentikäinen aikoo vetäytyä taas mökille.

Siellä täytyy tyytyä puiden pilkkomiseen, jonka Pentikäinen mainitsee myös kotisivuillansa yhdeksi suosikkipuuhakseen. Marjoja ei ole tänä vuonna löytynyt.

Niitä on kyllä käyty etsimässä useaan otteeseen. Laiskuudesta ei siis ole kysymys, Pentikäinen vakuuttaa nauraen.

Laiska onkin ehkä viimeinen sana, jolla Pentikäistä voisi kuvailla.