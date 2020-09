Oittaan kupeeseen Hepokorpeen suunnitellaan isoa datakeskusta. Alunperin asukkaat olivat huolissaan Oittaan hiihtolatujen kohtalosta. Nyt näyttää siltä, että datakeskuksen myötä alueelle tulee uusia hiihtoreittejä.

Oittaan hiihtoladut eivät ole jäämässä datakeskuksen alle. Kuva on tämän vuoden tammikuulta.­

Viime vuoden keväällä espoolaiset hiihtoharrastajat järkyttyivät: Fortum oli hakenut Oittaan kupeessa sijaitsevaan Hepokorpeen suunnitteluvarausta datakeskukselle. Suunnitteluvarausalue oli piirretty suurpiirteisellä kädellä ja näytti siltä, että datakeskuksen alle olisi jäämässä satoja metriä Oittaan hiihtolatuja.

Nyt alueen suunnittelu on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen ja huoli hiihtolatujen katoamisesta näyttäisi olleen turhaa. Sen lisäksi, että olemassa olevat hiihtoladut säilyvät, vaikuttaa kaavaluonnoksen perusteella siltä, että alueen hiihtoyhteydet itseasiassa paranevat.

Suunnittelualueen pohjoisosassa olevaa latuyhteyttä on tarkoitus parantaa ja sen lisäksi Kehä III:n ali Myllykylän suuntaan aiotaan toteuttaa kokonaan uusi latuyhteys.

”Kun keskustelimme liikuntatoimen kanssa kävi ilmi, että Kehä III:n kohdalla on alikulku, jossa ei ole toimivaa kulkuyhteyttä. Olemme nyt sitten tässä yhteydessä suunnitelleet sinne uutta latua ja ulkoilureittiä”, sanoo kaavoitusinsinööri Miika Ruokonen.

Datakeskushanke on energiayhtiö Fortumin ja Espoon kaupungin yhteinen projekti, jonka tarkoitus on vähentää Espoon päästöjä. Espoo ja Fortum ovat sitoutuneet tuottamaan kaukolämpöä hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2030.

Datakeskuksen hukkalämpö on tarkoitus ohjata Espoon kaukolämpöverkkoon. Fortumin ja Espoon kaupungin laskelmien mukaan alueelle kaavaillun datakeskuksen hukkalämmöllä voitaisiin tuottaa lämpöä jopa 80 000 käyttäjän tarpeisiin. Datakeskuksen hukkalämpö korvaisi ison osan nyt käytössä olevasta kivihiilikapasiteetista.

Tarkoitus on, että datakeskuksen käyttämä sähkö tuotetaan niin ikään hiilineutraalisti.

Fortum ei aio itse rakentaa datakeskusta. Sen tavoitteena on saada joku datakeskustoimija kiinnostumaan Hepokorvesta ja rakennuttamaan sinne keskuksen.

”Fortumin tavoitteena on ollut, että datakeskukselle löytyisi toimija tämän syksyn aikana. Koronavirustilanne on aiheuttanut tässä omia haasteitaan, sillä kiinnostuneiden toimijoiden on ollut hankala päästä tutustumaan alueeseen paikan päällä”, Ruokonen sanoo.

” Fortum tavoittelee alueelle suurta, yli 100 megawatin datakeskusta. Se vastaa kokoluokaltaan suurin piirtein Googlen datakeskusta Haminassa.

Nyt datakeskukselle varattu suunnittelualue on noin 40 hehtaaria. Rakentamiseen on suunniteltu noin 20 hehtaaria. Varsinaisen asemakaavan aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Fortum tavoittelee alueelle suurta, yli 100 megawatin datakeskusta. Se vastaa kokoluokaltaan suurin piirtein Googlen datakeskusta Haminassa.

Rakennusoikeutta kaavoitusalueelle on tulossa noin 200 000 kerrosneliömetriä. Se on samaa kokoluokkaa kuin uusien kaupunkikeskusten asemakaavoissa, Ruokonen arvioi.

”Tämä on kuitenkin erityyppistä rakentamista kuin asuinalueen rakentaminen. Rakennukset tulevat olemaan matalampia ja hallityyppisiä. Tämän tyyppistä teollisuus- ja työpaikkarakentamista ei Espoossa suoraan ole.”

Kaava-aineistoissa arvioidaan, että datakeskus tulisi työllistämään vuosittain suorasti ja epäsuorasti noin 1 400 työntekijää.

Datakeskus sijoittuisi pääosin kaupungin maille, Oittaan hiihtolatujen kupeeseen ja lähelle tärkeitä virkistys- ja luontoalueita.

Alueesta tehtyjen luontoselvitysten perusteella Oittaan hiihtolatujen alueella sijaitseva maakunnallisesti arvokas luontokokonaisuus sekä liito-oravan elinalueet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle.

Seuraavaksi selvitetään millaisia mahdollisia vaikutuksia rakentamisella on Matalajärven Natura-alueeseen, joka sekin sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella.

Maisemallisesti isoimmat muutokset tulisivat näkymään Kehä III:n suuntaan, jonne datakeskuksen rakennukset rajautuisivat. Asutuksen ja ulkoilureittien suuntaan on tarkoitus jättää 30–50 metriä leveät vihervyöhykkeet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä ja niistä voi jättää mielipiteensä 22.9. asti. Kaava on tarkoitus saada kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden puolella.

”Rakentamisaikataulu on pitkälti kiinni Fortumista ja siitä, miten he löytävät alueelle datakeskustoimijan”, Ruokonen sanoo.

Rakentaminen alueella on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensin rakennetaan pohjoinen korttelialue, jonne on tarkoitus mahduttaa noin puolet alueelle suunnitelluista konesaleista. Konesalihallien lisäksi alueelle tulee toimistorakennus sekä työntekijöiden sosiaalitilat ja pysäköintipaikat.

Myöhemmin rakennetaan eteläinen korttelialue, jonne rakennetaan niin ikään konesalihalleja sekä toimisto- ja sosiaalitiloja sekä pysäköintipaikkoja.