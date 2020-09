Espoon seurakuntayhtymä hakee hautausmailleen ”erityisammattimiehiä”. Nimike on juhlavan kuuloinen ja työkin yllättävän vaativa.

Espoossa olisi nyt tarjolla työpaikkoja, joissa saa laittaa kädet saveen, lähestulkoon kirjaimellisesti.

Espoon seurakuntayhtymä hakee hautausmailleen ”erityisammattimiehiä”. Juhlavan kuuloinen nimike pitää sisällään muun muassa vainajien tuhkaamista, hautausmaan hoitoa, koneiden käyttöä ja huoltoa, vahtimestarityöskentelyä, asiakaspalvelua – ja haudankaivuuta.

”Aiemmin oli vielä traktorikuskit ja haudankaivajat erikseen, mutta nyt jo useamman vuoden ajan tilanne on ollut se, että kaikki tekevät kaikkea. Se tekee työstä monipuolisempaa, kun ei ole vain yksipuolista puurtamista”, sanoo hautaustoimen työnjohtaja Sirpa Lehtinen.

Saman päivän aikana ei työntekijöiden kuitenkaan tarvitse muuttua traktorikuskeista vahtimestareiksi. Yleensä yhtä asiaa saa tehdä noin viikon kerrallaan, minkä jälkeen seuraava viikko menee toisissa työtehtävissä.

”Se olisi henkisesti aika rankkaa, jos päivän aikana pitäisi vaihtaa tehtävästä toiseen.”

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto. Henkilöä, jolla olisi valmiiksi kokemusta kaikista työnkuvaan kuuluvista tehtävistä, voi olla vaikea löytää. Lehtinen vakuuttaakin, että perehdytys on hyvä ja kestää noin vuoden.

”Tämä on ala, jota ei voi opiskella suoraan. Konekorjaus tai puutarhuri ovat yksiä esimerkkejä pohjakoulutuksesta, jotka ovat hyödyksi, mutta kyllä tämä on työ, jonka käytännössä oppii.”

Hautausmaalla työskentelystä voi olla mielikuva, että päivät koostuvat lähinnä hautojen kaivamisesta ja hautakivien suoristelusta. Todellisuudessa hautojen kaivuuta on vain pieni osa työstä.

Pääkaupunkiseudulla valtaosa vainajista tuhkataan, jolloin hautapaikaksi riittää lapiolla kaivettu pieni uurnahauta. Arkussa haudattavia vainajia varten hautakuoppa kaivetaan usein koneella.

”Vaikka vain pieni osuus työstä on hautojen kaivamista, se on kuitenkin hyvin tärkeä osa työtä. Hautaaminen on ihmisille tärkeä ja koskettava kokemus. Haudankaivuussa ei saa tehdä virheitä, vaan sen on mentävä kerralla oikein”, Lehtinen sanoo.

Espoon seurakuntien työpaikkailmoitus ei ole harvinaisuus. Vastaavia erityisammattimiehen nimikkeellä toimivia jokapaikanhöyliä työskentelee seurakunnissa ympäri Suomen.

”Erityisammattimies on haudankaivajaa paljon laajempi ammattinimike. Siihen liittyy monikäyttöisyys, eli työnantaja pystyy antamaan monenlaisia työtehtäviä. Tämä on yksi yleisimpiä nimikkeitä hautaustoimessa”, sanoo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) sopimusasiantuntija Keijo Hiltunen.

Hän pitää Espoon seurakuntien työtehtävälistaa – haudankaivuu, hautausmaan hoito ja vihertyöt, koneiden käyttö ja huolto, vainajien tuhkaaminen, vahtimestarityöskentely, asiakaspalvelu ja kiinteistöhoidon tehtävät – aika pitkänä.

”Kyseessä vaikuttaisi olevan aika vaativa työ. On mielenkiintoista seurata, saavatko he tuohon hakijoita.”

Espoon seurakuntien palkkaus, 2 499–2 736 euroa kuukaudessa työkokemuksesta riippuen, on Hiltusen mukaan seurakuntien palkkatasossa ”sieltä paremmasta päästä”.

Avoinna olevien työpaikkojen täyttäminen ei ole ollut ihan helppoa. Haku oli ensimmäisen kerran auki heinäkuussa ja avattiin nyt syyskuussa uudelleen.

”Pääkaupunkiseudulla rakennusala vetää nyt aika hyvin ja siellä palkkataso on toisenlainen. Hautausmaa on myös työympäristönä monelle vieras ja seurakunnassa työskentelyä saatetaan vierastaa”, hautaustoimen työnjohtaja Lehtinen sanoo.

Myös JHL:n Hiltunen tunnistaa ilmiön.

”Usein ihmiset aivan turhaan arastelevat kirkon alan töitä. Monet työt ovat pitkälti asiakaspalvelua. Tämä voisi olla esimerkiksi nuorelle henkilölle hyvä ponnahduslauta, josta voisi saada kokemusta monenlaisista työtehtävistä.”