Tapiolassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa on koristeltu ja avara pyöräparkki liki tyhjänä, koska pyöräilijät eivät löydä reittiä sisään.

Lopulta pyöräparkki löytyi vahingossa.

Espoolainen Katariina Takala oli etsinyt Tapiolan kauppakeskus Ainoan uumeniin piilotettua uutta pyöräparkkia jo muutaman kerran, yrittänyt Facebookin Tapiola-ryhmistäkin selvittää kulkuohjeita parkkiin, mutta parkin löytyminen vaikutti mahdottomalta tehtävältä.

”Kun kuulin pyöräparkista, ajattelin, että hyvä, jos pyörän saa sateelta suojaan ja lukkoon. Kauppakeskuksen ulkopuolella pyöräpaikkoja on huonosti ja pyöriin on välillä tehty ilkivaltaa”, Takala kertoo.

”Facebook-ryhmissä joku yritti neuvoa, missä parkki on. Vaikutti monimutkaiselta, enkä hahmottanut paikkaa. Jotenkin se sitten jäi.”

Eräänä syksyisenä päivänä Takala pyöräili Merituulentietä kauppakeskusta päin ja huomasi sattumalta opasteet pyöräparkkiin. Reitti mutkitteli ympäri aluetta, ylitti kadun oudosta kohdasta ja lopulta kulki ramppia pitkin parkkiin.

”Ja tadaa, olin pyöräparkissa.”

Takala ei ole ainoa, jolla on ollut vaikeuksia löytää pyöräparkkiin. Facebookin Tapiola-ryhmissä moni muukin on tuskaillut pyöräparkin sijainnin kanssa.

Enemmän Tapiolaa! -ryhmässä on jaettu kuvia uudesta parkkihallista. Kuvien alle on kertynyt kommentteja ja ihmettelyjä pyöräparkista:

”Siis niin kummallinen sijainti. Pyöräparkin pitää olla "heti siinä". Opasteita en ole tosiaan nähnyt ainoatakaan”, kirjoittaa yksi käyttäjä.

”Tämä pyöräparkki on oikein hyvä, mutta tosiaan hyvin piilossa (ja reitti tosi hankala ajaa)”, kirjoittaa toinen.

”Pelkäänpä, että jos löydän Pohjantieltä pyöräparkkiin, en metrosta poistuessa löydä sinne takaisin!”, huolehtii eräs.

Pyöräparkki ammottaa nyt lähes tyhjänä.

Espoon kaupunki on viime vuosina panostanut pyöräilyyn. Kaupungin projektipäällikkö Miikka Hakarin mukaan pyöräily on nosteessa, ja tavoite on lisätä pyöräilyä kulkutapana entisestään.

”Tällaiset pyöräilyyn liittyvät palvelut, kuten laadukkaat pyöräparkit, ovat osa palvelutason parantamista”, Hakari sanoo.

Kauppakeskus Ainoan pyöräparkki on avara ja valoisa. Seinillä on taiteilija Seela Petran tekemää taidetta ja parkissa on tilaa noin 400 pyörälle. Runkolukittaviin telineisiin on hyvä lukita pyörä. Kameravalvonta turvaa pyörät ja estää ilkivaltaa.

Katariina Takalan mielestä pyöräparkkiin mahtuisi nykyisiä yksittäisiä pyöriä enemmänkin polkupyöriä.

”Olen nyt käyttänyt pyöräparkkia jonkin verran. Se on ollut yllättävän tyhjä omaan silmään, varsinkin kun nyt on pyöräilykausi.”

Projektipäällikkö Hakarin mukaan Ainoan pyöräparkin kulkusuunnat avautuvat parhaiten pohjoisesta, lännestä ja etelästä tuleville. Pyöräparkin löytämisen haasteiksi Hakari myöntää rakennustyömaat ja muuttuvat kulkureitit.

”Parkki on suunniteltu keskuksessa käyville sekä bussiterminaalin ja metron asiakkaille.”

Hakarin mukaan opasteina alueella on katuverkon opasteita. Lisäksi parkkiin johdattavat HSL:n eli Helsingin seudun liikenteen keltaiset info-pylonit. Lisää pyöräparkkeja löytyy läheltä, sillä Ainoan itäpuolella on Tuulikinsillan pyöräparkki ja uusi katettu pyöräparkki on rakenteilla Helmakujalle.

Kauppakeskuksen sisäpuolella on Hakarin mukaan opasteet pyöräparkkiin valotauluissa katon rajassa.

Takala ei muista nähneensä opasteita kauppakeskuksen sisällä.

”Kun siirryin ensimmäistä kertaa pyöräparkista kauppakeskuksen puolelle, laitoin erityisesti muistiin, mitä kauppoja siinä lähellä oli”, Takala kertoo. Edelleenkään hän ei osaisi selittää, kuinka esimerkiksi metrosta tuleva löytäisi pyöräparkkia.

Uusi pyöräparkki on saanut kehuja käyttäjiltään. Hakarin korviin on kuulunut pääasiassa kiittelyä, ja myös Takala kehuu uutta pyöräparkkia valoisuudesta.

Takala kuitenkin käyttää uutta pyöräparkkia vaihtelevasti.

”En jaksa aina ajaa sinne asti.”

Takalan mukaan asiointi sujuu nopeammin, jos pyörän jättää kauppakeskuksen eteen.

