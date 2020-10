Viime vuosisadan lopulla kaupungit solmivat ystävyyssopimuksia tiuhaan. Espookin havitteli ystäviä Japanista ja Namibiasta asti, mutta lähentymisyritykset jäivät suunnitelmien tasolle.

Espoolla on iso liuta ystävyyskaupunkeja, mutta kahden kanssa yhteistyö ei edennyt.­

Kristianstad, Kongsberg, Køge, Skagafjörður, Esztergom, Irving, Nõmme, Shanghai, Hatsina ja Sotši. Espoolla on yhteensä kymmenen ystävyyskaupunkia yhdeksästä eri maasta. Määrä on Suomen toiseksi suurimmalle kaupungille jopa maltillinen: esimerkiksi Vantaalla ystävyyskaupunkeja on 12 ja Tampereella peräti 18.

Ystävyyskaupungeilla tarkoitetaan kaupunkeja, joiden välillä on sopimus yhteistyöstä. Ystävyyttä ylläpidetään esimerkiksi oppilasvaihdoilla, kulttuuritapahtumilla ja yritysten välisellä yhteistyöllä.

Jos asiat olisivat viime vuosisadan lopulla menneet hieman toisin, voisi Espoonkin ystävyyskaupunkien lista olla nykyistä pidempi. Ystävyyttä kun etsittiin aikoinaan Japanista ja Namibiasta asti.

Ensimmäiset viralliset ystävyyskaupunkisuhteet Espoo solmi 1968. Sopimuksen toisena osapuolena oli Neuvostoliiton Hatsina. Seuraavana vuonna Espoo virallisti ystävyytensä ruotsalaisen Kristianstadin kanssa.

Kun Espoossa oltiin päästy ystävyyden makuun, kirjoiteltiin sopimuksia pian kiivasta tahtia. Vuosien varrella sopimukset solmittiin Kristianstadin kanssa samaan pohjoismaisten kaupunkien rinkiin kuuluvien norjalaisen Kongsbergin, tanskalaisen Køgen ja islantilaisen Skagafjörðurin eli silloisen Saudárkrókurin kanssa.

Vuonna 1971 listalle lisättiin unkarilainen Esztergom, 1989 nykyisin Venäjään kuuluva Sotši, 1993 uudelleen itsenäistyneen Viron Nõmme. Syyskuussa vuonna 1998 sopimuksia solmittiin kaksin kappalein, kun Espoon virallisiksi ystäviksi tulivat Kiinan suurkaupunki Shanghai ja Yhdysvaltojen Teksasissa sijaitseva Irving.

Parhaimmillaan ystävyyskaupunkitoiminta on spontaania yhteistyötä, kuvailee eläkkeellä oleva entinen viestintäpäällikkö Reima T. A. Luoto. Hän seurasi Espoon kansainvälistymistä paraatipaikalta vuosikymmenten ajan.

Luoto on kirjoittanut ystävyystoiminnasta myös teoksen Tonavanmutkasta Jäämeren partaalle, jonka Espoon kaupungin tiedotustoimisto julkaisi vuonna 1998.

Viime vuosisadan lopulla elettiin kansainvälisissä suhteissa villiä aikaa. Espoon kaupunginhallitus matkaili milloin missäkin, ystävyyskaupungeissa ja esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa tutustumassa kuohuttavaan teknologiaan, kaapeleihin.

“Siihen aikaan kaikki puhuivat vain kaapeleista, että kaapeloidaan koko Suomi”, Luoto kuvailee “kaapelitelevisiohössötyksen” aikaa.

Joka matkalta tehtiin muistiot ja mietinnöt, mutta matkojen tarpeellisuudesta voi silti olla montaa mieltä.

Ystävyyttä riitti, sitä spontaaniakin. Tapaamisia, oppilasvaihtoja ja kulttuuritapahtumia Espoo on järjestänyt kansainvälisten kavereidensa kanssa satapäin. Ystävät näkyvät myös kaupungin kartalla – Espoosta löytyy esimerkiksi Esztergomin puisto ja Kristianstadin kenttä.

Swakopmundin puistoa ei Espoossa sen sijaan ole. Kaikkien ehdokkaiden kanssa kun ei ystävyyssopimusta syntynyt.

Ensimmäinen pieleen mennyt ystävystymisyritys tapahtui 1980-luvulla, kun Espoo etsi itselleen ystävyyskaupunkia Afrikan mantereelta. Asiaa nostivat esille yhä uudelleen ja uudelleen niin valtuutetut kuin viranhaltijatkin. Ehdotuksissa kohdemaat vaihtelivat, mutta useimmiten esille nousivat Namibia ja Tansania.

Ehdotukset eivät aluksi herättäneet kannatusta. Espoolla oli jo useampi ystävyyskaupunki, eikä lisää kaivattu. Lisäksi ystävyyskaupunkitoiminnan arveltiin olevan kehitysyhteistyötä, joka taas ei kuulunut kunnille.

Lopulta ehdotukseen suhtauduttiin sen verran vakavasti, että asiasta pyydettiin lausuntoja eri tahoilta. Asiantuntijoilta hanke sai kannatusta: esimerkiksi ulkoasiainministeriö totesi toiminnan olevan arvokas täydennys julkiseen kehitysyhteistyöhön. Myös Espoon kouluvirasto, ammattikoulujen johtokunta ja erinäinen joukko kansalaisjärjestöjä puolsi ystävyyssopimusta.

Kaupunki kävi tuumasta toimeen. Kaupunginhallitus totesi vuonna 1984, että saatujen lausuntojen pohjalta on syytä ryhtyä selvittämään ystävyystoiminnan mahdollisuuksia sekä asettaa toimikunta selvittämään käytännön asioita. Osa pelkäsi ja osa toivoi, että pienemmän kylän kanssa yhteistyö saattaisi olla enemmän kehitysapua kuin tasavertaista toveruutta.

Syksyllä 1991 Espoosta lähetettiin matkaan neuvottelukunta, jonka tehtävänä oli löytää sopiva namibialainen ystävä. Silloisena tiedotus- ja suhdetoimintapäällikkönä Luotokin osallistui matkalle.

Paikan päällä espoolaiset tutustuivat rannikkokaupunki Swakopmundiin ja lähialueen hiljaisempiin kyliin. Lopulta retkikunta totesi, että Saksan siirtomaavallasta vastikään vapautunut Swakopmund on osoittautunut Espoolle sopivaksi ystäväksi. Kaupunginjohtajakin ilmaisi olevansa valmis ystävyyskaupunkitoimintaan milloin tahansa.

Saksalaisten vaikutus näkyy Swakopmundin keskustassa.­

Kotona asia paljastui yhä mutkikkaaksi. Lukuisten selvitysten jälkeenkin hanke herätti kaupunginvaltuustossa erimielisyyttä. Osa edustajista kannatti sopimusta Swakopmundin kanssa, osa taas pelkäsi kaupungin olevan yhä liian saksalainen ja halusi Espoon ystäväksi jonkin pienemmän ja köyhemmän alueen. Kärjistetysti ehdokkaina olivat siis tasavertainen kaupunki ja kehitysapua tarvitseva maaseutu.

”Näihin erimielisyyksiin se homma sitten kaatui”, Luoto vahvistaa.

Se, mitä namibialaiset ajattelivat suomalaisten perääntymisestä, jäi arvoitukseksi.

Toinen kariutunut ystävystymisyritys suuntautui kauemmas itään, japanilaiseen yli kahden miljoonan asukkaan Osakaan.

Ystävyys alkoi kyteä vuonna 1993, jolloin alueen tiede- ja teknologiakeskuksen väki oli vierailemassa Espoossa. Tuolloin kaupunkien edustajat aloittivat keskustelun mahdollisesta tiiviimmästä yhteistyöstä kaupunkien välillä.

Seuraavan vuoden syksynä Helsingin ja Espoon edustajat matkasivat Japaniin investointiseminaariin, eli käytännössä markkinoimaan Suomen pääkaupunkiseutua. Suomalaiset saivat mahdollisuuden tavata Osakan kaupungin ja suuren Kansai-läänin päättäjiä sekä elinkeinoelämän edustajia.

Osakassa keskustelu syvemmästä yhteistyöstä syntyi kuin itsestään, jälleen matkalla mukana ollut Luoto kuvailee. Teknologian keskuksena tunnettu Osaka oli tuolloin mukana viidentoista kaupungin ketjussa, jonka muita jäseniä olivat esimerkiksi Shanghai, Hampuri ja San Francisco. Osakaan nousisi yhteistyöllä suuri teknologiakeskus, johon kaupungit saisivat nimikkolaitoksensa.

Tuohon kansainvälisten teknologiakaupunkien rinkiin Espootakin haviteltiin, ja kaupunki oli myötämielinen. Osakaan ryhdyttiin suunnittelemaan Espoo-näyttelyä ja yhteistyön aloittamista toden teolla.

Lähes kolmen miljoonan asukkaan Osakasta oli vähällä tulla Espoon ystävyyskaupunki.­

Luoto matkasi Kansain alueelle vielä uudemman kerran. Keskustelut muun muassa Osakan kansainvälisten asiain osaston päällikön kanssa varmistivat yhteisymmärrystä: Ystävyys hyödyttäisi molempia. Kaupunkien suhteita kehitettäisiin virkamiestasolla, teknologiaan liittyvää yhteistyötä taas voisivat tehdä yritykset keskenään.

Matkalla syntyi myös päätös Espoon ”maihinnoususta” Osakaan. Hanketta, jossa Espoota esiteltäisiin Osakassa seminaarin, näyttelyn ja tapaamisten kautta, suunniteltiin tammikuulle 1996.

Suuret suunnitelmat eivät kuitenkaan koskaan toteutuneet. ”Valitettavasti rimakauhu yllätti asioista päättävät viranhaltijamme”, Luoto kirjoittaa vuonna 1998 julkaistussa teoksessaan. Yritykset kyllä jatkoivat yhteistyötään, mutta Espoon kaupunki alkoi perääntyä.

Kun yhteistyökuvioita oli hyllytelty tarpeeksi, lopahti molempien osapuolten kiinnostus. Luoto kuvailee Espoon ja Osakan ikään kuin menettäneen kasvonsa, kun yhteistyötä ei pystyttykään käynnistämään. Tapaus vaikuttaa harmittavan häntä vieläkin.

“Siinä meni tuhannen taalan paikka hukkaan.”

Hyvin samanlaisiin ongelmiin kaatui ystävyys myös Puolan Zakopanen kanssa. Selvitysten ja suunnitelmien jälkeen sopimuksia ei vain syystä tai toisesta allekirjoitettu. Luoto muistelee, ettei Espoo lopulta ollut Zakopanen kanssa niin vakavissaan. Sopimukset saivat siis unohtua.

Ranskan Marne-la-Valléen ja Espoon välillä taas oli yhteistyökuvio, jota ranskalaiset eivät välittäneet virallistaa sopimuksin. Kaupungin arkistoitujen selvitysten mukaan vuonna 1995 yhteistyölle luotiin jo raameja, mutta tämäkin orastava ystävyys hiipui hiljalleen.

Usein kaatuneiden suunnitelmien taustalla oli joko hanketta kiivaasti vastustavia yksittäisiä ihmisiä tai kollektiivinen unohdus. Maailman muuttuessa ja joka kaupungin keskittyessä omiin toimiinsa putosivat viralliset ystävyyssopimukset tärkeyslistan häntäsijoille.

Enää Espoo ei hamua uusia ystäviä ympäri maailmaa, vaan keskittyy vaalimaan jo olemassa olevia suhteita. Kansainvälisten asioiden päällikkö, vs. Jasmin Repo kuvailee perinteisen ystävyyskaupunkitoiminnan viettävän hiljaiseloa.

Tiiveintä yhteistyö on Shanghain kanssa. Pelkästään viime vuoden aikana Espoossa vieraili yli 20 kiinalaisdelegaatiota tutustumassa esimerkiksi vanhustenhoitoon, kaupunkirakentamiseen ja korruption vastaiseen toimintaan.

Yhteistyössä painottuvat nyt muodollisten sopimusten sijaan erilaiset verkostot, kuten eurooppalaisten kaupunkien muodostama Eurocities, ja yksittäiset projektit.