Loma-asunto on seissyt 13 vuotta keskeneräisenä Nuuksion luontoparatiisin kupeessa – Nyt kiinteistö on ulosotossa ja myytävänä huutokaupassa

Loma-asunnon rakennustyöt aloitettiin tontilla jo vuonna 2007, mutta rakentaminen on jäänyt kesken ja rakennusluvan jatkoaikalupakin umpeutui jo vuonna 2014. Nyt keskeneräistä rakennusta myydään huutokaupassa.

Espoon Siikajärvellä, aivan Nuuksion kupeessa on nyt kaupan loma-asunto, jonka lähtöhinta oli nolla euroa. Harmi vain, että loma-asunto on pahasti kesken.

Esimerkiksi rakennuksen julkisivuverhoukset puuttuvat lähes kokonaan, viemäri- ja käyttövesiputket ovat osittain asentamatta ja ojituksessa on puutteita.

Kiinteistöä rakennuksineen kauppaa ulosottovirasto. Huutokauppa käynnistyi syys–lokakuun taitteessa ja jatkuu kolme viikkoa.

Vaikka ulosmitattavaa omaisuutta päätyy huutokauppaan säännöllisesti, ei Siikajärven kohde ole sieltä ihan tavallisimmasta päästä, arvioi kihlakunnanvouti Jarkko Kaha.

”Sanotaan näin, että jokainen tapaus on erilainen, mutta kyllä tällainen näkinkin keskeneräinen kohde on harvinaisempi.”

Loma-asunnolle on myönnetty rakennuslupa vuonna 2006 ja rakennustyöt on aloitettu vuonna 2007. Sitten, syystä tai toisesta, rakennustyöt ovat jääneet kesken.

Rakennusluvan jatkoaikalupa on umpeutunut vuonna 2014.

Myynti-ilmoituksessa todetaan, että on mahdollista, että uusi omistaja joutuu hakemaan uuden rakennusluvan jatkaakseen rakentamista kiinteistöllä.

Jos siis innostuu keskeneräisestä loma-asunnosta Siikajärvellä, kannattaa ennen huutokauppaan osallistumista olla yhteydessä Espoon rakennusvalvontaan ja varmistaa, mitä kaikkea kiinteistöllä saa tehdä ja mihin tarvitaan uudet luvat.

Loma-asunnon koko on noin 80 neliötä. Lisäksi kiinteistöön kuuluu reilun 40 neliön talous- ja saunarakennus.

Kihlakunnanvouti Kaha ei lähde arvailemaan, minkälaisella hinnalla keskeneräinen loma-asunto lopulta myydään. Perjantaina iltapäivällä korkein tarjous oli 4 000 euroa, mutta kiinteistö oli ollut siinä vaiheessa myynnissä vasta reilun vuorokauden verran.

”Kuka tahansa saa huutokauppaan osallistua, ja ilmoitettujen tietojen perusteella jokainen arvioi hinnan, jolla kohteen olisi valmis ostamaan.”

Myyntisivusto Oikotiellä on Siikajärveltä ja Nuuksiosta myynnissä muutama loma-asunto. Niiden koot ja varustelutasot – ja myös siis hinnat – vaihtelevat.

Halvin on pieni, 30 neliön mökki Nuuksiossa. Sen hintapyyntö on 99 000 euroa. Kallein on 170 neliön tiilitalo, jolla on oma ranta. Sen hintapyyntö on 580 000 euroa.