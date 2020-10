Main ContentPlaceholder

Timo Luotonen väisti kaatuvaa seinää unelmakotinsa työmaalla – Se oli jäävuoren huippu ikäville yllätyksille, joita eläkepäiviä varten nousevasta talosta alkoi paljastua

Timo ja Christina Luotonen alkoivat rakentaa toista taloaan eläkeikäisinä. Nyt he kertovat, mitä he ovat oppineet projektista, jota moni tuttava on kummastellut.

Christina ja Timo Luotonen rakensivat ensimmäisen talonsa Mankkaalle vuonna 1988. Uuden talon parvekkeelta on näkymä Luotosten ensimmäisen talon yli.­

Valkoisen kivitalon jykevä punainen ulko-ovi aukeaa eteiseen, josta portaat vievät yläkertaan avaraan olohuoneeseen. Sekä talon itä- että länsiseinustaa reunustaa kookas parveke. Olemme Mankkaalla, jossa Timo, 67, ja Christina Luotosen, 69, vuonna 2018 aloitettu taloprojekti on loppusuoralla. Kun tulija astelee kummalle tahansa parvekkeista, nauliutuvat silmät viereiseen taloon. Senkin Luotoset tuntevat kuin omat taskunsa: pariskunta rakensi sen ja ehti asua siinä 27 vuotta. Heiltä kysytään usein: miksi ihmeessä alatte rakentaa uutta taloa eläkkeellä? Pariskunta on törmännyt vuosien varrella epäilijöihin ja kummastelijoihin monta kertaa. Nyt kysymys jo vähän huvittaa. Ajatus uudesta talosta syntyi viitisen vuotta sitten. Vanhassa, vuonna 1988 valmistuneessa omakotitalossa oli kasvatettu kaksi tytärtä, mutta suuri talo pihoineen alkoi tuntua työläältä. Pariskunta päätti laittaa talon myyntiin. Omakotitalo Mankkaalla kiinnosti monia, mutta tontilla oli jäljellä 78 neliö­metriä rakennusoikeutta ja tilaisuus hyödyntää vanhan asemakaavan mahdollisuus maanpäälliseen kellariin. Ne olisi pariskunnan arvion mukaan myyty kaupassa polkuhintaan. Miksi rakennusoikeutta ei voisi hyödyntää itse, he pohtivat. Niin tehtiin: vanhalle talolle löytyi ostaja, ja Luotoset muuttivat väliaikaisesti rivitalokotiin Laajalahteen. Sitten he tekivät uuden talon pohjasuunnittelun netistä löydetyn ohjelman avulla. Kun lopputulos näytti toiveiden mukaiselta, avuksi otettiin pätevä arkkitehti. Timo Luotonen katsoo vanhaa ruutuikkunaa, jonka takaa kurkistaa nalle. Ikkunan asentaminen oli kaupungilta ehdotettu oivallus.­ Päätös luopua valmiista talopaketeista antoi mahdollisuuden toteuttaa omia mieluisia toiveita. Sellaisia ovat esimerkiksi Karibialta ins­piraationsa saanut korkean olohuoneen sisäkatto ja keittiöön rakennettu, liuku­ovella toimiva ruokakomero. Luotoset käyttävät komerosta sen englanninkielistä nimeä pantry. ”Tänne saa kätevästi piiloon mikron ja muut keittiön pienlaitteet sekä kaikki kuivaelintarvikkeet ja säilykkeet”, Timo Luotonen sanoo. Ruokakomeron yläpuolella on satavuotias ruutuikkuna ullakolle. Sieltä keittiötä vartioi valtava pehmonalle. Se odottaa pääsevänsä tapaamaan pariskunnan Torontossa asuvaa tyttären perhettä, jota isovanhemmat näkivät pandemian vuoksi viimeksi vuodenvaihteessa. Ajatus ullakkotilasta tuli itse asiassa kaupungin rakennuslupakäsittelijän lomasijaiselta. Hän ehdotti, että tilaa ruokakomeron ja kylpyhuoneen yllä voisi hyödyntää säilytystilana ilman että se olisi pois asuinneliöistä. Urakan alussa pariskunta asetti projektille tavoitteita, kuten 250 000–300 000 euron budjetin ja edellytyksen, että talo valmistuisi vuoden 2018 lopulla. Kumpikaan ei toteutunut. Matkaan tuli mutkia. Lupasuunnitelmien kanssa jouduttiin soutamaan ja huopaamaan kaupungin rakennusvalvonnan kanssa puolin ja toisin. Urakoitsijat pääsivät aloittamaan työnsä lähes kolme kuukautta myöhässä. Sitten alkoi kesälomakausi. Osa urakoitsijoista jäi kesälomalle, ja esimerkiksi kaivurin vuokraaminen heinäkuussa osoittautui hankalaksi. Lisäksi pariskunta huomasi, että vaikka työn alla oli jo heidän toinen talonsa, oli moni asia ehtinyt 30 vuodessa monimutkaistua. ”Aikoinaan rakennustyömaalla oli vastaava mestari, joka vastasi kaikesta ja huolehti siitä, että rakennus täytti tarvittavat määräykset. Nyt pitää olla lisäksi erikseen ilmastoinnista, viemäröinnistä ja sähköasioista vastaavat henkilöt”, Timo Luotonen sanoo. Tällä kaikella on hyvätkin puolensa, Luotoset ajattelivat: Rakennuksilta vaaditaan enemmän ja niistä tulee sen avulla turvallisia ja käyttöä kestäviä. Timo ja Christina Luotonen hämmästyivät sekavaa sähköjohtokasaa, joka talon kellarissa odotti, kun sähkötöiden asennus oli tehty.­ Sitten tilanne mutkistui entisestään. Luotoset ihmettelivät joihinkin huoneisiin vedettyjä sähköjohtoviritelmiä, joissa toistensa yli, ali ja ympäri risteilevät johdot muistuttivat sekavaa lankakoria. Asennuksen käyttöönotto­tarkastuksen papereita katsellessaan Luotoset huomasivat, että raportin allekirjoitti ihminen, jota ei ollut työmaalla näkynyt. Luotosten mukaan tämä on kummallista, sillä rakennusmääräyksissä omakotitaloa rakentava velvoitetaan palkkaamaan erilliset työnjohtajat valvomaan vesi- ja viemäritöiden sekä lämmityksen ja ilmanvaihdon asennusta. Tämän rinnalla sähkötöiden tarkistus tuntui heistä löperöltä. Luovasti solmuun vedetyt sähköjohdot ovat ihmetyttäneet Luotosia.­ ”Jos ilmastoinnin asennuksessa on virhe, ilma seisoo. Jos viemäröinnissä on tehty virhe, talossa haisee. Jos sähkötöissä on tehty virhe, voi vika olla pahimmillaan hengenvaarallinen.” Lopulta he pyysivät toisen sähköliikkeen tarkastamaan sähköasennukset. Rakennusblogeja lukiessaan Luotoset innostuivat älykodeista. Arkea helpottaisi, jos esimerkiksi valaistusta ja lämmitystä voisi säätää kännykällä. Sähköurakoitsija kuitenkin unohti asentaa oikeat osat. Toinen outo tapaus oli, kun Luotoset huomasivat, että yli viisi metriä korkeaan olohuoneen kattoon asennettujen ledinauhojen muovikuvut alkoivat putoilla. Heidän mukaansa ledit asentanut urakoitsija ei vastannut enää yhteydenottoihin. Yhdestä mutkasta muistuttaa Timo Luotosen toinen polvi, johon asennettiin viime talvena tekonivel. Polvessa oli jo ennestään kulumaa, mutta viimeinen niitti oli, kun Luotonen satutti sen työmaalla sattuneessa onnettomuudessa. Yksi urakoitsijan määräysten vastaisesti rakentamista harkkoseinistä kaatui Luotosen puuhaillessa työmaalla. Hän väisti täpärästi, mutta satutti polvensa pahasti. ”Alun perin tarkoitus oli tehdä itse niin paljon kuin mahdollista. Polvi vaikeutti sitä, ja se kipuilee edelleen.” Luotosten uusi talo rakentuu heidän vanhan talonsa kupeeseen.­ Talo on tarkoitus saada valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä. Lopputarkastus saataneen järjestettyä vasta ensi kesänä. Ostajaehdokaskin talolle jo ilmestyi, mutta toistaiseksi pariskunta aikoo asua talossa itse. Jos he myyvät talon, arvioi pariskunta myyntihinnan kattavan projektin kustannukset reilusti. ”Investointinahan tämä on hyvä ratkaisu, jos näin harrastuspohjalta tekee”, Timo Luotonen sanoo. ”Mutta helpompi olisi harrastaa vaikka sukkien kutomista, jos haluaa nähdä työnsä jäljen nopeammin”, Christina Luotonen vastaa hymyillen. Luotoset pitävät Eläketalo Espooseen -nimistä rakennusblogia ET-lehden verkkosivuilla. ET ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.