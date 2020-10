Länsimetron nykyisistä liityntäpysäköintipaikoista on käytössä vain reilu puolet. Niinpä Espoo on päättänyt karsia pysäköintipaikkoja uusilta asemilta.

Matinkylässä Länsimetron liityntäpysäköintiin on korvamerkattu yhteensä 350 paikkaa. Lokakuun alussa arki-iltapäivänä valtaosa paikoista oli vapaina.­

Länsimetron asemilla Espoossa ei ole ollut pulaa liityntäpysäköintipaikoista. Noin tuhannesta liityntäpysäköintipaikasta on ollut päivittäin käytössä reilu puolet.

Luvut ovat vuodelta 2019, eli liityntäpysäköinnissä on ollut väljää jo ennen koronavirusepidemian aiheuttamaa poikkeuksellista tilannetta.

Sen sijaan polkupyörien määrä länsimetron asemilla on ylittänyt odotukset, ja paikoin asemilla on ollut enemmän pyöriä kuin pyöräpaikkoja.

”Autojen liityntäpysäköintipaikkojen määrässä on varauduttu pitkälle tulevaisuuteen. Se on yksi asia, joka selittää alhaista käyttöastetta”, sanoo Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska.

”Tämähän on myös onnistuminen, sillä aina on parempi, jos ihmiset tulevat joukkoliikenteellä metroasemalle. Lisäksi metroasemille on pyöräilty enemmän kuin on alun perin oletettu.”

Koska autojen liityntäpysäköinti länsimetron asemilla on jäänyt odotettua vähäisemmäksi, on Espoo päättänyt karsia liityntäpysäköintipaikkojen määrää metron uusilla asemilla.

Alun perin pelkästään Kivenlahteen suunniteltiin tuhatta liityntäpysäköintipaikkaa. Nyt määrä on pudotettu seitsemäänsataan.

”Kimmokkeena on ollut se, että kun on seurattu Matinkylän metron liityntäpysäköintipaikkojen täyttöastetta, niin siellä noin puolet paikoista on ollut tyhjänä. Se oli herätys siihen, että tuhat paikkaa Kivenlahteen tuntuu aika isolta. Teetätimme selvityksen, jossa simuloitiin erilaisia vaihtoehtoja, ja näyttää siltä, ettei tuhat tule ikinä täyteen millään skenaariolla”, Tanska kertoo.

Liityntäpysäköintipaikat on suunnattu ensisijaisesti pidemmältä tuleville matkustajille. Länsimetron uusista asemista liityntäpysäköintiä aiotaan keskittää Kivenlahteen, Espoonlahteen ja Finnooseen.

Kaupungin suunnitelmissa oli ensin jättää Soukan ja Kaitaan asemat kokonaan ilman liityntäpysäköintiä. Ajatus oli, että koska Soukan ja Kaitaan asemat palvelevat ensisijaisesti paikallisia tarpeita, kuljetaan niille kävellen, polkupyörällä tai bussilla. Nyt Soukkaan ja Kaitaalle on kuitenkin osoitettu 50 liityntäpysäköintipaikkaa kumpaankin.

Liityntäpysäköintipaikkojen määrästä on sovittu valtion kanssa ja pysäköintipaikkojen määrä on sidottu länsimetron valtion rahoitusosuuteen.

Niinpä Espoo ei voi omin päin päättää paikkojen karsimisesta, vaan lopullinen päätös pysäköintipaikkojen määrästä tehdään eduskunnassa. Länsimetron liityntäpysäköinnin muutosten pitäisi edetä eduskuntaan vielä tämän vuoden puolella, Tanska arvioi.

Espoon suunnitelmissa on, että osa alun perin autojen liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen varatuista rahoista osoitettaisiin polkupyörien liityntäpysäköinnin parantamiseen. Suunnitelmissa olisi rakentaa katettuja, mahdollisesti myös lämpimiä polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja, jotka tukisivat erityisesti talvipyöräilyä.

Polkupyörien liityntäpysäköintimahdollisuuksia on tarkoitus parantaa myös nykyisillä länsimetron asemilla.

Espoo on pyrkinyt länsimetron varrella ohjaamaan liityntäpysäköintiä keskuksiin, joissa on jo valmiiksi paljon palveluita.

”Se tuo lisäarvoa, että liityntäpysäköinnin yhteydessä on palveluita. Tämä mahdollistaa pysäköintipaikkojen yhteiskäytön. Jos paikat olisivat vain liityntäpysäköintiä varten, olisivat ne puolet vuorokaudesta tyhjillään. Liityntäpysäköinnin rakentaminen on kallista, ja me haluamme paikat hyvään käyttöön”, Tanska sanoo.

Nykyisin liityntäpysäköinti länsimetron varrella Espoossa maksaa kaksi euroa kaikilla asemilla. On mahdollista, että tulevaisuudessa hinnoittelu muuttuu.

”On käyty keskustelua, että maksuissa olisi jotain porrastusta niin, että Kivenlahdessa liityntäpysäköinti olisi edullisempaa kuin Tapiolassa. Näin kannustettaisiin Länsiväylän käyttäjiä vaihtamaan mahdollisimman lännessä metroon, mutta tästä ei ole mitään päätöksiä tehty.”

Näillä näkymin länsimetron liikenteen Matinkylän ja Kivenlahden välisellä osuudella pitäisi alkaa vuonna 2023. Liityntäpysäköinti ei kuitenkaan vielä siinä vaiheessa ole valmista kaikilla asemilla, Tanska muistuttaa.

Esimerkiksi Finnoon metrokeskuksen kohdalla asemakaavasta tehty valitus hidastaa rakentamista. Myös Kaitaalla aseman alueen asemakaava on uudelleen valmisteltavana.

”Kun ei ole asemakaavaa, emme ole voineet kovin pitkälle pysäköinnin suunnittelussa mennä.”

Kivenlahden liityntäpysäköintipaikoista ensimmäiset 400 on tarkoitus toteuttaa pysäköintilaitokseen, jonka suunnittelu on paraikaa käynnissä ja jonka on tarkoitus aueta samalla, kun metro aloittaa liikennöintinsä. Loput 300 liityntäpysäköintipaikkaa rakennetaan Kivenlahteen myöhemmin.

Näillä näkymin Espoonlahti on länsimetron uusista asemista ainut, jonka lopulliset liityntäpysäköintipaikat ovat valmiina, kun metro aloittaa liikennöintinsä. Espoonlahdessa pysäköintipaikat toteutetaan kauppakeskus Lippulaivan yhteyteen. Kauppakeskuksen on määrä valmistua vuonna 2022.

